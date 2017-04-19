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Міненерго подало в Кабмін проект заборони на ввезення вугілля з РФ

Середа, 19 квітня 2017, 14:03

Міністерство енергетики та вугільної промисловості подало в Кабмін проект рішення про заборону ввезення енергетичного вугілля з РФ.

Про це міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив журналістам перед засіданням уряду в середу, 19 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що за підтримки посольства США в Україні ведуться переговори про можливість закупівлі антрациту в цій країні. Міністр додав, що домовленості планується досягти до кінця поточного місяця.

Раніше Насалик заявляв, що річна потреба України в антрациті становить 9,5 мільйона тонн, а потреба в імпорті цього вугілля - 4,2 мільйона тонн до кінця 2017 року. Насалик розраховує на імпорт з США вугілля антрацитної групи в обсязі 2,5-3 млн тонн.

Нагадаємо, ціни на ринку коксівного вугілля в США показали значне зростання.

Раніше повідомлялося, що основним постачальником вугілля в Україну стала Російська Федерація.

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