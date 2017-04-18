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НБУ отримав другий пакет документів на придбання Сбербанку

Вівторок, 18 квітня 2017, 15:35

Власник Norvik Banka Григорій Гусельников подав документи в Нацбанк на узгодження придбання 22,5% акцій Сбербанку.

Про це "Українським Новинам" повідомила прес-служба НБУ.

Національний банк 14 квітня отримав пакет документів для погодження набуття прямої одноосібної істотної участі в Сбербанку в розмірі 22,5% статутного капіталу банку.

Відповідно до поданих документів, інвестором виступає громадянин Великобританії і Російської Федерації - Григорій Гусельников.

Зараз отримані від Гусельникова документи зареєстровані і знаходяться на розгляді.

Як повідомлялося, Національний банк 10 квітня отримав від інвестора пакет документів для погодження набуття істотної участі в Сбербанку.

Відповідно до поданих документів, інвестором виступає громадянин Великобританії і Російської Федерації - Саїд Гуцерієв, який має намір придбати 77,5% акцій Сбербанку.

Зараз отримані від Гуцерієва документи також зареєстровані і знаходяться на розгляді.

Сбербанк ввечері 27 березня оголосив про продаж 100% акцій української "дочки" консорціуму інвесторів, куди увійдуть Norvik Banka (належить бізнесменові Григорію Гусельникову) і син власника нафтової компанії "Русснефть" Михайла Гуцерієва Саїд.

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