Росія визнала, що управляє захопленими підприємствами Донбасу

Керівник Федерального агентства з державних резервів РФ Дмитро Гогін підтвердив, що Росія надає "гуманітарну підтримку" підприємствам Донбасу.

Про це повідомляє ТАСС.

"Росрезерв надає гуманітарну підтримку підприємствам Донбасу за рахунок наявних резервів", - заявив Гогін.

Раніше про це повідомив голова "міжвідомчої комісії по наданню гумпідтримки постраждалим територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей" Сергій Назаров.

"Це вимушена міра. Тільки відновлення економічних зв'язків з Україною зі скасуванням блокади у відповідності з мінськими угодами дозволить скасувати тимчасове управління підприємствами з відновленням прав власників", - заявив Назаров.

Крім того, Назаров спростував інформацію в ЗМІ про постачання залізорудної сировини на територію Донбасу з російських підприємств.

"Ніяких таких постачань не проводиться", - сказав він.

Нагадаємо, група "Метінвест" 15 березня заявила про втрату контролю над своїми заводами в ОРДЛО, в тому числі Єнакіївським металургійним заводом і його макіївською філією.

В середині лютого "Метінвест" зупинив виробництво на ЄМЗ і МФ в зв'язку з транспортною блокадою ОРДЛО.

Пізніше бойовики підрахували, що для перезапуску Єнакіївського металургійного заводу та його макіївської філії необхідно близько 10,1 млн доларів витрат на день.

Пізніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що Єнакіївський металургійний завод, фактично відібраний бойовиками у "Метінвесту", очікує на отримання партії сировини.

Економічна правда