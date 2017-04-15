Віце-президент ЄК привітав ухвалення закону про ринок електроенергії
Віце-президент Європейської Комісії з питань Енергетичного Співтовариства Марош Шевчович привітав ухвалення закону про ринок електричної енергії.
Про це повідомила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, передає прес-служба уряду.
Вона заявила, що формування ринку - це тривалий процес, який потребує якісної роботи міністерств та Регулятора.
Крім того, Бойко наголосила, що прийняття законопроекту - це частина імплементації зобов’язань в рамках Третього енергетичного пакету.
"З нагоди прийняття закону Україну привітав голова Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач, надіслав привітання віце-президент ЄК з питань Енергетичного Співтовариства Марош Шевчович, оскільки ця подія є позитивним сигналом щодо просування реформ в енергетичному секторі України", - сказала вона.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про ринок електроенергії на засіданні у четвер, 13 квітня.
Економічна правда
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