Віце-президент ЄК привітав ухвалення закону про ринок електроенергії

Віце-президент Європейської Комісії з питань Енергетичного Співтовариства Марош Шевчович привітав ухвалення закону про ринок електричної енергії.

Про це повідомила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, передає прес-служба уряду.

Вона заявила, що формування ринку - це тривалий процес, який потребує якісної роботи міністерств та Регулятора.

Крім того, Бойко наголосила, що прийняття законопроекту - це частина імплементації зобов’язань в рамках Третього енергетичного пакету.

"З нагоди прийняття закону Україну привітав голова Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач, надіслав привітання віце-президент ЄК з питань Енергетичного Співтовариства Марош Шевчович, оскільки ця подія є позитивним сигналом щодо просування реформ в енергетичному секторі України", - сказала вона.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про ринок електроенергії на засіданні у четвер, 13 квітня.

Економічна правда