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Гройсман каже, що незалежності наглядової ради "Нафтогазу" нічого не загрожує

Вівторок, 11 квітня 2017, 13:31

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що незалежності наглядової ради НАК "Нафтогаз України" нічого не загрожує.

Про це він сказав під час прес-конференції у віторок.

"Я б не перебільшував жодних загроз. Як прем'єр-міністр я все зроблю для того, щоб наглядова рада "Нафтогазу" була незалежною", - заявив він.

"Ми високо цінуємо роботу наглядової ради з незалежними представниками, які є достатньо компетентними. Я думаю, що настав етап, коли ми повинні проаналізувати, де сьогодні знаходимося", - додав Гройсман.

"Мені б хотілося, щоб НАК швидше реформувався, щоб швидше відбулося розділення транспорту, видобутку і купівлі-продажу газу, були впроваджені найсучасніші методи корпоративного управління, і взагалі я хотів би, щоб ми пришвидшили створення ринку газу", - підсумував прем'єр.

Раніше президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті заявив, що реформа НАК "Нафтогаз України" може зазнати фіаско в найближчі дні.

Як повідомляла ЕП, минулого тижня четверо з п'яти членів наглядової ради НАК (Маркус Річардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвік і Юлія Ковалів) заявили про те, що можуть залишити компанію.

Публічним приводом для цього було названо невиконання урядом плану з корпоративного управління компанією.

Крім того з боку іноземних членів ради існують претензії щодо необхідності подання декларації.

Економічна правда

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