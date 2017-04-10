Омеляна ощасливили обшуки в "Укрзалізниці"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що швидка реакція правоохоронних органів на його заяви про можливу корупцію в ПАТ "Укрзалізниця" свідчить про те, що він не помилявся у своїх припущеннях.

Про це міністр заявив на брифінгу у Львові в понеділок, коментуючи нещодавні обшуки у львівському офісі "Укрзалізниці", передає "Інтерфакс-Україна".

"Після того, як я висловив свою публічну занепокоєння щодо ситуації в "Укрзалізниці" щодо можливих корупційних та інших неефективним моментам управління цією компанією, я передав всі документи в правоохоронні органи", - заявив міністр.

"Я щасливий, що відбуваються відповідні правоохоронні дії, і сподіваюся, що крапку в цьому питанні поставить суд. Але я бачу, що паузи немає, і це дуже важливо - значить, я не помилився у своїх припущеннях ", - сказав Омелян.

Він також висловив сподівання на те, що в квітні-травні поточного року міністерству вдасться повернути "Укрзалізниці" темп реформ періоду 2015-16 роках.

"Надзвичайно важливою є стабільна робота "Укрзалізниці". Я сподіваюся, що в квітні-травні нам вдасться налагодити і повернути той темп реформ, який був в компанії в 2015-16 роках, і транспортні компанії, компанії-виробники не будуть залежати від неефективної роботи цієї надзвичайно важливої структури", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 2 березня правоохоронці провели 15 одночасних обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань на "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що 27 січня Національні антикорупційне бюро порушило справу за епізодом, пов'язаним з переглядом цін на дизельне паливо, що закуповується у компанії "ВОГ Аеро Джет".