У КМДА прокоментували можливість подорожчання проїзду в метро

Київська міська державна адміністрація поки що не розглядає питання можливого підвищення тарифу на проїзд у столичному метро.

Про це сказав перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс на брифінгу, передає УНІАН.

"Поки що таку можливість (підвищення тарифу на проїзд у метро – Ред.) ми не обговорюємо", - сказав Пліс.

Раніше директор комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський зазначив, що на сьогодні питання підвищення тарифу на проїзд у метро не розглядається, незважаючи на істотне зростання витрат на організацію перевезень.

"На сьогодні питання про підвищення тарифу взагалі не розглядається. У нас витрати по електроенергії збільшилися в три рази, і для нас це означає збільшення собівартості проїзду, але питання про підвищення у КМДА не розглядається, а до компетенції метрополітену не входить перегляд тарифів", – сказав Брагінський.

Він відзначив, що на сьогоднішній день собівартість тарифу на проїзд у метро зросла до 5,6 гривень, при цьому міська влада самостійно встановлює економічно обгрунтований тариф.

Раніше заступник керівника київського метрополітену Дмитро Пеклун повідомив, що цього року проїзд у столичному метро може подорожчати приблизно на 50% через значне зростання тарифу на електроенергію, який є основною статтею витрат підприємства на виконання перевезень пасажирів.