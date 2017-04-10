У Німеччині створили літаюче таксі

У Німеччині розробили повітряну службу таксі, яку будуть обслуговувати вертольоти VTOL, що здатні злітати та сідати при нульовій горизонтальній швидкості.

Про це повідомляє Business Insider.

Випробовування повітряної служби таксі розпочнеться у 2018 році.

За словами розробників, вертоліт можна зарядити протягом 40 хвилин за допомогою швидкого зарядного пристрою. Повітряне таксі може досягати максимальної швидкості 100 км/год протягом обмеженого періоду часу.

VTOL працює на дев'яти батареях, які дозволяють йому літати протягом 17 хвилин при швидкості 69 км/год.

Вертоліт оснащений датчиками, які могли б дозволити йому літати на автопілоті у майбутньому, але на старті проекту транспортом керуватимуть пілоти.

Нагадаємо, минулого року ізраїльська компанія Urban Aeronautics оголосила про успішне тестування першого в світі безпілотного літаючого таксі, яке отримало назву Cormorant.

Економічна правда