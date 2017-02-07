Протеже Кононенка отримав ще 67 мільйонів за вуглезбагачення

ДП "Красноармійськвугілля" 3 лютого уклало угоду з ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Комсомольська" про послуги зі збагачення вугілля на 66,72 млн гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Протягом року з дня підписання договору перероблять 695 тисяч тонн вугілля марки ГЖП 0-200 по 96 гривень за тонну.

У грудні ДП "Селидіввугілля" замовило ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Україна" та ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Росія" аналогічні послуги дешевше на 1 гривню - по 95 гривень за тонну.

Це дорожче за усі тендерні ціни 2016 року за одним винятком. Торік у травні ДП "Дирекція по будівництву об’єктів" замовила ПАТ "Львівська вугільна компанія" збагачення по 176 гривень за тонну, але згодом цей тендер відмінили.

Нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. В обґрунтуванні сказано, що існуючі конвеєрні лінії ВП "Шахта Стаханова" дозволяють транспортувати вугілля тільки на ЦЗФ "Комсомольська", а відвантаження у залізничні вагони або автотранспорт неможливе через відсутність під’їзних шляхів.

Із серпня 2016 року обов’язки директора "Красноармійськвугілля" виконує Віталій Довгаль. Особа з такими ПІБ у 2007-2010 роках керувала ТОВ "Шахта "Садова" з Алчевська Луганської області, власниками якого називають Олександра Толстоухова та Сергія Стецурина.

Наприкінці минулого року "Економічна правда" писала, що фабрики "Україна", "Росія" і "Комсомольська", які раніше належали структурам старшого сина екс-президента Олександра Януковича, перейшли у власність структур Віталія Кропачова.

Останній є креатурою першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка - Ігоря Кононенка. Кропачов раніше був депутатом Донецької облради та заступником директора ДП "Торезантрацит".

За часів Януковича фаворитом тендерів "Торезантрациту" було ТОВ "Торговий дім "Промислові інвестиції" Валентина Горностаєва, яке у 2013 рогці всього за кілька місяців отримало підряди на 271,45 млн гривень.

Нині Горностаєв є директором ТОВ "Доненергоекспорт", яке у 2016-2017 роках стало фаворитом тендерів "Селидіввугілля", отримавши з серпня і до кінця січня підряди цього держпідприємства на 267,32 млн гривень, у тому числі 11,69 млн гривень на "допорогових" закупівлях розміром 199,999 тисяч гривень кожна.