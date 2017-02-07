Всі розділи
Укр / Рус

Україна програла арбітраж компанії JKX на 12 мільйонів доларів

Вівторок, 7 лютого 2017, 09:23

Міжнародний арбітраж зобов'язав Україну відшкодувати компанії JKX Oil&Gas (Великобританія) близько 12 млн доларів збитків, які та зазнала через порушення Україною міжурядової угоди з Великобританією про захист інвестицій.

Про це йдеться в повідомленні британської компанії на сайті Лондонської фондової біржі від 6 лютого.

"Суд встановив, що уряд України порушив елементи двосторонньої інвестиційної угоди між урядом Сполученого Королівства і урядом України і присудив збитки JKX в розмірі близько 12 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією Міністерства юстиції, підставами для подачі JKX Oil & Gas і афілійованими з нею компаніями позову проти України є: збільшення Верховною Радою ставки плати за користування надрами при видобутку нафти і газу, заборона Кабміном на закупівлю газу певними компаніями у всіх постачальників, крім НАК "Нафтогаз Україна", введення правлінням НБУ адміністративних заходів на валютному ринку.

Раніше JKX заявляла, що через підвищення ренти необгрунтовано переплатила ренту за користування надрами в розмірі 180 млн доларів.

Компанія стверджувала, що Полтавська газонафтова компанія, що належить їй, починаючи з 2011 року, виплачувала завищену рентну плату, і тепер вимагає виплатити їй компенсацію близько 180 млн доларів.

Як повідомлялося, JKX в січні-червні 2016 року скоротила збиток на 26,8% - до 10,1 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Її виручка за перше півріччя впала на 20,3% - до 35,4 млн доларів.

Найбільшим акціонером компанії є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій, російська група Proxima Capital Group, Володимира Татарчука - 19,92%, турецький бізнесмен Бурак Оздоган (через Dumarchal Nominee Ltd і Neptune Invest & Finance Corp.) - близько 13%. Ще 11,45% акцій - у Glengary Overseas Limited російського бізнесмена Олександра Жукова.

Раніше повідомлялося, що JKX обмежила право голосу підконтрольних Коломойському, Боголюбову і Жукову компаній. За інформацією ЕП, це сталося через конфлікт навколо призначення нового менеджменту.

На зборах 28 січня без голосів компаній, підконтрольних Коломойському-Боголюбову і Жукову, було змінено раду директорів. Новими директорами були призначені Пол Остлінг (екс-менеджер Ernst & Young і член ради директорів "Уралкалія"), Том Рід і Рассел Хор.

Крім того, до ради директорів введені Володимир Татарчук і Володимир Русінов, що представляють інтереси другого за величиною акціонера - Proxima Capital Group.

При цьому акціонери звільнили п'ять старих членів ради директорів, ще двоє членів ради звільнилися напередодні самі.

В даний момент, за інформацією ЕП, група Коломойського-Боголюбова не контролює підприємство.

Основним активом JKX Oil & Gas в Україні є "Полтавська газонафтова компанія", що займається видобутком вуглеводнів на шести родовищах у Полтавській області.

Українські новини

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

суд компанії
Матеріали за темою
Мінфін очікує рішення суду щодо "боргу Януковича" в квітні 6 лютого 2017, 20:47
Суд заарештував чотири бурові установки, захоплені Росією 6 лютого 2017, 17:01
Суд заарештував майно екс-глави банку "Фінанси та Кредит" 3 лютого 2017, 13:29
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті