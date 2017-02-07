Україна програла арбітраж компанії JKX на 12 мільйонів доларів

Міжнародний арбітраж зобов'язав Україну відшкодувати компанії JKX Oil&Gas (Великобританія) близько 12 млн доларів збитків, які та зазнала через порушення Україною міжурядової угоди з Великобританією про захист інвестицій.

Про це йдеться в повідомленні британської компанії на сайті Лондонської фондової біржі від 6 лютого.

"Суд встановив, що уряд України порушив елементи двосторонньої інвестиційної угоди між урядом Сполученого Королівства і урядом України і присудив збитки JKX в розмірі близько 12 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією Міністерства юстиції, підставами для подачі JKX Oil & Gas і афілійованими з нею компаніями позову проти України є: збільшення Верховною Радою ставки плати за користування надрами при видобутку нафти і газу, заборона Кабміном на закупівлю газу певними компаніями у всіх постачальників, крім НАК "Нафтогаз Україна", введення правлінням НБУ адміністративних заходів на валютному ринку.

Раніше JKX заявляла, що через підвищення ренти необгрунтовано переплатила ренту за користування надрами в розмірі 180 млн доларів.

Компанія стверджувала, що Полтавська газонафтова компанія, що належить їй, починаючи з 2011 року, виплачувала завищену рентну плату, і тепер вимагає виплатити їй компенсацію близько 180 млн доларів.

Як повідомлялося, JKX в січні-червні 2016 року скоротила збиток на 26,8% - до 10,1 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Її виручка за перше півріччя впала на 20,3% - до 35,4 млн доларів.

Найбільшим акціонером компанії є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій, російська група Proxima Capital Group, Володимира Татарчука - 19,92%, турецький бізнесмен Бурак Оздоган (через Dumarchal Nominee Ltd і Neptune Invest & Finance Corp.) - близько 13%. Ще 11,45% акцій - у Glengary Overseas Limited російського бізнесмена Олександра Жукова.

Раніше повідомлялося, що JKX обмежила право голосу підконтрольних Коломойському, Боголюбову і Жукову компаній. За інформацією ЕП, це сталося через конфлікт навколо призначення нового менеджменту.

На зборах 28 січня без голосів компаній, підконтрольних Коломойському-Боголюбову і Жукову, було змінено раду директорів. Новими директорами були призначені Пол Остлінг (екс-менеджер Ernst & Young і член ради директорів "Уралкалія"), Том Рід і Рассел Хор.

Крім того, до ради директорів введені Володимир Татарчук і Володимир Русінов, що представляють інтереси другого за величиною акціонера - Proxima Capital Group.

При цьому акціонери звільнили п'ять старих членів ради директорів, ще двоє членів ради звільнилися напередодні самі.

В даний момент, за інформацією ЕП, група Коломойського-Боголюбова не контролює підприємство.

Основним активом JKX Oil & Gas в Україні є "Полтавська газонафтова компанія", що займається видобутком вуглеводнів на шести родовищах у Полтавській області.

Українські новини