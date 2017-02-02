OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Обшуки в "Укрнафті", банкрутство банків та додаток від "Укрзалізниці" - головне за 2 лютого.

Про обшуки в "Укрнафті". Детективи Національного антикорупційного бюро 1 лютого провели 16 обшуків в різних містах України в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння нафтою ПАТ "Укрнафта" на загальну суму понад 7,7 млрд гривень.

Про транзит газу. У січні 2017 року для європейських споживачів через українську газотранспортну систему було протранспортовано 8,9 млрд кубометрів газу, що на 38% або 2,5 млрд кубометрів більше за показники аналогічного періоду минулого року.

А ще поставки газу на окуповану частину Донецької та Луганської областей здійснюються фактично безкоштовно.

Про банкрутство банків. Глава Національного банку Валерія Гонтарева вважає, що великих банкрутств банків на ринку більше не буде.

Про Приватбанк. Приватбанк реструктуризував кредити Коломойського та Боголюбова на 10 років. Також Приватбанк встановив рекорд за розміром збитку - 135 мільярдів.

Про Фінбанк. Акціонери Фінбанку 1 лютого прийняли рішення звернутися до Національного банку з проханням надати згоду на ліквідацію банку з ініціативи акціонерів.

Про Укрзалізницю. ПАТ "Укрзалізниця" з 2 лютого запускає мобільний додаток, що дозволяє купувати залізничні квитки онлайн через смартфон.

Тексти дня:

"Глава "Укртрансгазу": Мені сказали, що це Фірташ. Щоб десь на дорозі не забули привітатися".

Ігор Прокопів розповів ЕП про причини конфлікту з Коболєвим, про бізнес з Онищенком та Григоришиним, консультації з Яценюком і Мартиненком, про зустрічі з Кононенком, Порошенком і Фірташем. А ще — про тендерну корупцію, безкоштовне постачання газу в зону АТО і надлишок грошей у держкомпанії.

"Верифікація 2.0. "Соціалку" будуть перевіряти ревізори".

Уряд починає новий етап посилення контролю за соціальними виплатами. Схвалений ним законопроект дає добро на створення окремого відомства — соціальної інспекції. Тепер слово за парламентом та МВФ.