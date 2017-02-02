Верифікація 2.0. "Соціалку" будуть перевіряти ревізори

Уряд починає новий етап посилення контролю за соціальними виплатами. Схвалений ним законопроект дає добро на створення окремого відомства — соціальної інспекції. Тепер слово за парламентом та МВФ. (Рос.)

Процесс верификации социальных выплат получил свое продолжение.

На последнем заседании Кабмин одобрил законопроект "Об обеспечении госконтроля при предоставлении социальной помощи", которым дал добро на создание отдельного ведомства — социальной инспекции.

Идеолог и разработчик документа — Министерство социальной политики.

Смысл работы инспекции — свести к минимуму возможности для мошенников получать социальную помощь от государства.

Появление нового органа — следующий этап верификации социальных выплат, которая стартовала при министре финансов Наталье Яресько.

В 2016 году этот процесс запомнился жестким противостоянием Минфина и Минсоцполитики. У каждого ведомства было свое мнение по поводу того, как он должен проходить. Однако после скандала с телефонной верификацией активность Минфина по части ревизии социальных расходов стихла.

Сейчас же инициативу перебрало на себя Минсоцполитики. Ведомство планирует "замкнуть" госконтроль в своих стенах и не допускать к процессу своих коллег.

Новый этап растянут во времени. Госинспекция должна появиться 1 января 2018 года. К выполнению своих функций в отношении социальных услуг она приступит не раньше января 2019 года, пенсий — с января 2020 года.

Задумка в том, чтобы в первую очередь в поле зрения оказались уже назначенные выплаты — субсидии и различные виды социальной помощи.

Одобрение законопроекта о социальном госконтроле стало неожиданностью. Перед заседанием Кабмина собеседники ЭП в кулуарах говорили, что документ будет снят с повестки дня. Причина — он не полностью согласован с Минфином.

На вопрос ЭП, согласован ли акт, министр финансов Александр Данылюк ответил: "Почти". Однако рассмотрение документа прошло без сучка и задоринки.

Минcоц играет на перспективу

Как объяснил в разговоре с ЭП министр социальной политики Андрей Рева, мотивация проста: сейчас нет эффективного механизма контроля над тем, как принимаются решения о назначении социальных выплат.

"Если мы говорим территориальным управлениям, что по данным Минфина у вас возможны такие-то нарушения, то угадайте, что они отвечают. Вариант первый: "Да, мы виноваты". Вариант второй: "Нет. У нас все хорошо". Конечно же, второй", — объясняет Рева. С появлением же инспекции появится инструмент контроля.

Сам по себе институт социального инспектората не нов. Положение о социальном инспекторе действует с 2004 года. В него не раз вносились правки. Социальные инспектора имеют много полномочий, но эффективность их работы крайне низкая. Причины прописаны в пояснительной записке к законопроекту.

Из нее следует, что социальные инспекторы подчиняются начальникам местных структурных подразделений, которые и назначают социальную помощь. Получается, что они должны контролировать работу своих начальников. К тому же, инспекторы загружены несвойственными им функциями.

Задумка в том, что после создания инспекции социальные инспекторы будут выполнять только контролирующие функции в обособленном ведомстве.

Планируется, что в штате нового органа будет 550 социальных инспекторов. Кадры планируется изыскать в органах Минсоцполитики. Главу инспекции будет назначать и увольнять министр социальной политики.

По расчетам Минсоцполитики на инспекцию нужно 50 млн грн в год, но тратить бюджетные средства на начальных этапах необязательно. Можно взять их не из бюджета, а из 20 млн долл Международного банка реконструкции и развития, которые кредитор выделит на модернизацию систем социальной защиты.

Сколько будет стоить Украине социальная инспекция?

Если в 2016 году за счет верификации выплат планировалось сэкономить 5 млрд грн, то сейчас правительство осторожничает с расчетами. Работа инспекции сэкономит в бюджете больше, чем бюджет потратит на ее содержание, говорится в сопроводительных документах к законопроекту. Точных цифр нет.

Конфликт настиг интересы

В прошлом на пике споров о способе верификации с Минсоцполитики Минфин говорил: главное, чтобы не стал реальностью принцип "сам себе ревизор", то есть когда ведомство проверяет само себя. Возник этот вопрос и сейчас.

Как следует из сопроводительных документов к проекту, замечания Минфина сводились к тому, что органы, которые назначают и выплачивают соцпомощь, и органы, которые их контролируют, должны подчиняться разным ведомствам.

"Замечания Минфина касались того, чтобы новая структура подчинялась Кабмину. Мы же видим ее в структуре Минсоцполитики как нашу внутреннюю аудиторскую службу. Для чего создавать отдельную службу, если у Кабмина есть Государственная аудиторская служба?" — спрашивает Рева.

В разговоре с ЭП эксперты выказывают опасения, что вывод социальных инспекторов из-под руководства местных управлений с дальнейшим их подчинением Минсоцполитики просто поднимает коррупционные риски подхода "сам себе ревизор" на более высокий уровень.

"Сочетание функции распоряжения средствами и контроля над распоряжением в рамках одного министерства создает основания для конфликта интересов. Маловероятно, что такой контроль будет эффективным", — считает заместитель исполнительного директора Центра экономических стратегий Мария Репко.

По ее прогнозам, если инициатива будет поддержана, вероятны рост мелкой коррупции и злоупотреблений со стороны проверяющих, общественное сопротивление и удар по имиджу правительства, доверие к которому и так падает.

Идея Минфина о верификации выплат путем сравнения данных разных ведомств и создания скоринговой системы, по мнению Репко, более целесообразна.

Есть вопросы и к полномочиям инспекторов. В отдельных случаях они расширяются. Сейчас инспектор вправе проверить быт — наведаться домой, чтобы выяснить уровень нуждаемости в помощи, определить возможности дополнительного дохода, проверить состав семьи — только по согласию получателя. По законопроекту Минсоцполитики такое согласие не обязательно.

Ревизия социальных выплат — это не только изменение правил работ социальных ревизоров, это целый комплекс мер.

"Идея усилить институт социального инспектора имеет право на жизнь, но если мы говорим о качественном контроле как следующем этапе верификации социальный выплат, то создание единого централизованного реестра получателей социальных выплат — обязательное условие", — сказал ЭП замглавы стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта.

По мнению эксперта то, как выдаются деньги, должно контролировать не только министерство, на базе которого создан реестр, но и кто-то внешний.

"Изначально планировалось, что это будет Минфин. При этом контроль должен осуществляться с центра. Если социальный инспектор из какого-то населенного будет контролировать социального работника из этого же населенного пункта, то кто узнает, насколько эффективен этот контроль?" — задается вопросом эксперт.

МВФ как кнут

Верификация социальных выплат — требование МВФ. Создание единого реестра получателей социальных выплат — давно обсуждаемая в стенах Кабмина идея и тоже пункт нового проекта меморандума с МВФ.

До сих пор выполнение этих планов стопорилось — сказывались разность подходов и межведомственная борьба. Не исключено, что, чувствуя за своими плечами политическую поддержку премьер-министра, Андрей Рева будет более успешен в продвижении своих инициатив в правительстве.

Последнее слово в таком случае останется за парламентом.