Балчун про "монополію" Дубневичів на Укрзалізниці: я не прокурор

Голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун стверджує, що рейкові скріплення закуповуються у компаній депутатів "БПП" Богдана та Ярослава Дубневича за тендерами, які відбулися до його призначення головою держкомпанії.

Про це він заявив на прес-конференції у четвер.

"По-перше, не я створив таку систему. По-друге, якщо в цій системі щось не відповідає законодавству, то цим повинні займатися відповідні служби. Я від самого початку казав, що я не прокурор. Є державні служби: НАБУ, прокуратура, СБУ. Я думаю, що тема багато разів перевірялася та аналізувалася", - зявив Балчун.

За його словами, формальних дій з боку правоохоронних органів немає.

"Ми купуємо скріплення по тендерах і по документації, яка колись була прийнята. Не мною. Це серйозний технологічний процес, пов'язаний із ремонтом та утриманням залізничних колій. Звичайно я хотів би зробити диверсифікацію поставок, але це процес. Потрібно поміняти всі ці специфікації", - зазначив він.

Також, за словами Балчуна, він бачився з Дубневичем декілька разів у житті, на офіційних зустрічах.

"І я вважаю, що в тих сферах, про які ми говорили, нормотворча діяльність і роль УЗ в державі, то у нас була б дуже конструктивна розмова", - зазначив Балчун.

Як відомо, 25 січня міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував на засіданні уряду главу "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна. Зокрема, Омелян звинуватив Балчуна в корупції і співпраці з Дубневичами.

Глава "Укрзалізниці" Балчун визнав, що спілкується з нардепом Ярославом Дубневичем, оскільки той очолює парламентський комітет з транспорту.

Як відомо, "Укрзалізниця" закуповує запчастини, які виробляють компанії братів Дубневичів.

Конфлікту Омеляна і Балчуна передувало рішення Кабінету міністрів, який перепідпорядкував "Укрзалізницю", забравши її у Міністерства інфраструктури.Згідно з цим рішенням, "Укрзалізниця" буде підпорядковуватися напряму уряду.

Економічна правда