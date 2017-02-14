Алчевський меткомбінат зупинив роботу через блокаду залізниці

Алчевський металургійний комбінат, контрольований корпорацією "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), 13 лютого припинив виплавку чавуну через брак залізорудної сировини, що поставляється гірничорудними підприємствами України.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення підприємства.

"Припинили роботу через блокування залізниці і брак залізорудної сировини, що поставляється з гірничо-збагачувальних комбінатів групи "Метінвест", - повідомили на підприємстві.

Співрозмовник зазначив, що 12 лютого було виплавлено близько 4,5 тис. тонн чавуну.

"13 лютого -" нуль" по чавуну", - заявив він, не взявшись прогнозувати, коли може відновитися робота.

Меткоммбінат з кінця листопада 2016 року працював однією доменною піччю, середньодобове виробництво в січні становило 4-4,5 тис. тонн чавуну. На початку лютого на кілька днів було падіння виплавки сталі до 3,3 тис. тонн, яке потім вирівнялося до 4,5 тис. тонн.

Також повідомлялося, що кокс з "Алчевськкоксу", що входить в АМК, в лютому не поставлявся на Дніпровський меткомбінат, в той час як в січні поставки коксу з АМК на ДМК були на рівні 10-11 тис. тонн.

З кінця серпня 2014 до початку червня-2015 меткомбінат майже повністю простоював.

АМК - підприємство з повним металургійним циклом. Стратегічним інвестором є ІСД. Корпорація прийняла рішення про злиття ПАТ "Алчевський меткомбінат" (АМК) і ПАТ "Алчевський КХЗ".

Нагадаємо, Маріупольський меткомбінат ім.Ілліча (ММК) і "Азовсталь", що входять до групи "Метінвест" Ріната Ахметова, знизили виробництво на 10% через складнощі з доставкою сировини внаслідок блокування залізниці на лінії розмежування в зоні АТО.

Як відомо, 16 грудня 2016-го бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.

Одним з організаторів блокади є Анатолій Винорогодський, участь у "блокаді" також беруть народні депутати, зокрема, Семен Семенченко, Володимир Парасюк та Тарас Пастух.

25 січня на знак протесту проти торгівлі з окупантами учасники акції заблокували залізницю на Луганщині між станціями Світланове та Шипілове, через що поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу.

28 січня у "штабі блокади" заявили, що мають намір розширити акцію, а 10 лютого заявили про перекриття залізниці "Ясинувата-Костянтинівка".

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