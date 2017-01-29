ЄС повинен заблокувати будівництво "Північний потік-2" - Коболєв

Європейський союз повинен заблокувати проект будівництва газопроводу "Північний потік-2", який дасть Кремлю геополітичні та фінансові важелі впливу на Німеччину, Польщу і Словаччину.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

"Ми закликаємо наших європейських партнерів спробувати подивитися не на безпосередні наслідки, а на один крок вперед, що станеться трохи пізніше, після того, як Nord Stream-2 буде запущений", - сказав Коболєв.

За його словами, річна потужність планованого підводного газопроводу, яка становить 55 мільярдів кубометрів, призведе до еквівалентного падіння обсягів газу, які зараз перекачуються через Україну і Польщу, і повністю вб'є цей маршрут поставок.

"Я не думаю, що це має хоч щось спільне з диверсифікацією або підвищенням надійності поставок. Це означає збільшення домінуючого положення "Газпрому" в цій частині Європи", - сказав Коболєв.

За його словами, Україна залишається одним з найбільш послідовних противників "Північного потоку-2".

Коболєв сказав, що європейські країни повинні бути більш обережними в своїх рішеннях, що ведуть до посилення їх залежності від Росії.

Нагадаємо, в кінці жовтня Єврокомісія дозволила Газпрому збільшити потужність на прокачування газу по газопроводу OPAL, який об'єднує Північний потік з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи. Російському монополісту раніше були доступні тільки 50% потужності газопроводу.

Рішення ЄС дозволило російській компанії отримати доступ ще до 32% потужності труби і тим самим наростити експорт по цьому каналу в обхід України більш ніж на 9 млрд кубометрів газу.

Як відомо, Коболєв раніше заявив, що доступ Газпрому до OPAL може зменшити транзитну виручку України від прокачування газу на суму від 290 млн доларів до 425 млн доларів.

На початку грудня польська енергетична компанія PGNiG оскаржила рішення Єврокомісії в суді.

Економічна правда