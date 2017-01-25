САП подала новий позов до суду проти "ЗТМК" Фірташа

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала новий позов до суду проти ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", який входить в Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє прес-служба САП.

Як зазначається, САП ініціює розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" і повернення комбінату під повне державне управління.

У зв'язку з цим в грудні 2016 року САП подала до Господарського суду Києва позовну заяву з вимогою розірвання договору про заснування заводу. Однак суд незаконно двічі відмовив у розгляді справи по суті без належного повідомлення прокурора у справі.

"Щоб уникнути затягування розгляду справи після оплати нового судового збору та повернення матеріалів з Господарського суду міста Києва 25 січня 2017 САП подала новий позов про розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Фонд державного майна на рік продовжив контракт з директором ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимиром Сиваком, якого підозрюють в розкраданні 492 млн гривень.

Нагадаємо, 23 вересня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ЗТМК через розтрату коштів.

Слідство встановило, що протягом 2014-2015 років підконтрольна Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа компанія Tolexis Trading Limited, що володіє 49% акцій ЗТМК, виділила цьому підприємству 880 млн гривень. Однак директор перерахував 492 млн гривень з цих коштів на користь третіх осіб.

Зокрема, замість фінансування витрат на модернізацію, кошти були спрямовані ВАТ "Холдингова компанія "Енергомережа", ВАТ "Запоріжжяобленерго", банку "Надра" і ТОВ "Синтез Ресурс" - в рахунок погашення заборгованості держпідприємства "ЗТМК" перед зазначеними суб'єктами, тоді як ці платежі повинна була здійснити Tolexis Trading Limited на умовах, передбачених договором про заснування ТОВ "ЗТМК".

26 вересня Cоломенский районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 56 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 5,7 млн гривень.

27 вересня за Сивака внесли заставу і він вийшов на свободу.

Економічна правда