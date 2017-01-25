"Укрзалізниця" хоче запустити пасажирські потяги до Австрії та Болгарії
"Укрзалізниця" планує запустити пасажирські потяги до Австрії та Болгарії.
Про це заявив глава правління "УЗ" Войцех Балчун, виступаючи на засіданні Кабміну, пише ЦТС.
"Ми плануємо запустити сполучення з Польщею, Австрією, Болгарією", - повідомив Балчун.
Дату запуску і кінцеві станції нових поїздів глава "Укрзалізниці" не назвав.
Відзначимо, що до 2014 року з України до Болгарії курсував поїзд формування РЖД. Згодом російська залізнична компанія змінила його маршрут, пустивши в обхід України.
У грудні 2016 року "УЗ" запустила швидкісний поїзд з Києва до Перемишля.
Раніше, в грудні 2015 року, "Укрзалізниця" відновила пряме сполучення з Румунією. Тоді був запущений потяг з Вадул-Сірету (Чернівецька обл.) до Сучави і Бухаресту. Потім почав курсувати безпересадочний вагон Київ - Бухарест.
Зараз Україна має пряме сполучення з Польщею, Словаччиною, Чехією, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю та Росією.
Нагадаємо також, що "Укрзалізниця" слідом за Перемишлем найближчим часом може сформувати ще один прямий маршрут до Польщі.
Крім того, ведуться переговори про запуск залізничного сполучення між Мукачево і Будапештом.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.