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"Укрзалізниця" хоче запустити пасажирські потяги до Австрії та Болгарії

Середа, 25 січня 2017, 12:52

"Укрзалізниця" планує запустити пасажирські потяги до Австрії та Болгарії.

Про це заявив глава правління "УЗ" Войцех Балчун, виступаючи на засіданні Кабміну, пише ЦТС.

"Ми плануємо запустити сполучення з Польщею, Австрією, Болгарією", - повідомив Балчун.

Дату запуску і кінцеві станції нових поїздів глава "Укрзалізниці" не назвав.

Відзначимо, що до 2014 року з України до Болгарії курсував поїзд формування РЖД. Згодом російська залізнична компанія змінила його маршрут, пустивши в обхід України.

У грудні 2016 року "УЗ" запустила швидкісний поїзд з Києва до Перемишля

Раніше, в грудні 2015 року, "Укрзалізниця" відновила пряме сполучення з Румунією. Тоді був запущений потяг з Вадул-Сірету (Чернівецька обл.) до Сучави і Бухаресту. Потім почав курсувати безпересадочний вагон Київ - Бухарест.

Зараз Україна має пряме сполучення з Польщею, Словаччиною, Чехією, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю та Росією.

Нагадаємо також, що "Укрзалізниця" слідом за Перемишлем найближчим часом може сформувати ще один прямий маршрут до Польщі.

Крім того, ведуться переговори про запуск залізничного сполучення між Мукачево і Будапештом.

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Укрзалізниця
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