Омелян анонсував запуск потяга "Мукачево - Будапешт" в 2017 році

"Укрзалізниця" планує запустити потяг "Мукачево - Будапешт" в 2017 році.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє прес-служба відомства.

"Ми хочемо запустити в цьому році маршрут "Мукачево - Будапешт". Це теж потенційно дуже цікавий напрямок. Розглядаємо напрямок на Словаччину. Протягом останніх десятиліть склалося так, що "Потяг номер 1" у нас був на Москву, але повинен бути на Європу. І ми боремося за це", - підкреслив міністр.

Крім того, за словами Омеляна, "Укрзалізниця" спільно з міністерством розглядає можливість збільшення кількості маршрутів в Польщу, а також планує запустити ряд нових маршрутів в європейські міста.

Нагадаємо, 18 грудня до Польщі прибув перший тестовий потяг Київ - Львів - Перемишль.