Всі розділи
Укр / Рус

Міжбанк закрився доларом по 27,27 гривні

Вівторок, 24 січня 2017, 19:13

24 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,22-27,27 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,22-27,27 гривні;

Євро - 29,28-29,34 гривні;

Російський рубль - 0,4593-0,4605 гривні.

Як відомо, 24 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 27,18-27,25 гривні за долар.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

міжбанк валюта
Матеріали за темою
Гривня на відкритті міжбанку зміцнилася до 27,25 за долар 24 січня 2017, 11:12
Міжбанк закрився доларом по 27,31 гривні 23 січня 2017, 17:42
Міжбанк відкрився зміцненням гривні до 27,42 23 січня 2017, 10:38
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті