Міжбанк закрився доларом по 27,27 гривні

24 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,22-27,27 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,22-27,27 гривні;

Євро - 29,28-29,34 гривні;

Російський рубль - 0,4593-0,4605 гривні.

Як відомо, 24 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 27,18-27,25 гривні за долар.