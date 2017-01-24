Міжбанк закрився доларом по 27,27 гривні
Вівторок, 24 січня 2017, 19:13
24 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,22-27,27 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,22-27,27 гривні;
Євро - 29,28-29,34 гривні;
Російський рубль - 0,4593-0,4605 гривні.
Як відомо, 24 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 27,18-27,25 гривні за долар.
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