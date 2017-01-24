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Російський "АвтоВАЗ" не припиняв поставки в Україну

Вівторок, 24 січня 2017, 18:57

Інформація про припинення в поточному році російським АТ "АвтоВАЗ" поставок в Україну автомобілів LADA, поширена ЗМІ, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє офіційний імпортер в Україні АТ "Укравтоваз", пише "Інтерфакс-Україна".

"Нещодавно в мережі інтернет з'явилася низка публікацій щодо припинення поставок автомобілів LADA в Україну. У зв'язку з цим офіційний імпортер в Україні повідомляє: ця інформація не відповідає дійсності", - наголошується в прес-релізі компанії.

У повідомленні наголошується, що в 2016 році дійсно був скорочений модельний ряд автомобілів LADA, представлених в Україні, за цілою низкою об'єктивних причин.

Основними з них стали сертифікація продукції за новими стандартами, яка набрала чинності з 1 січня 2016 року (введення Євро-5), а також скасування режиму вільної торгівлі з РФ і введення додаткових антисубсидиційних спецмит.

"Результатом стало тимчасове припинення поставок деяких сімейств LADA", - зазначає прес-служба.

АТ "Укравтоваз" - ексклюзивний дистриб'ютор автомобілів LADA і оригінальних запасних частин LADA, що працює на ринку України з 1995 року.

Згідно з повідомленням, компанія не є ні дочірньою компанією ВАТ "АвтоВАЗ" (РФ), ні інших російських бізнес-структур.

Відповідно до даних НКЦПФР, станом на третій квартал 2016 року в числі великих акціонерів компанії - президент корпорації "УкрАВТО" Таріел Васадзе з пакетом 15% акцій (на кінець 2015 року зареєстрованої на Кіпрі компанії LA Holding Limited належало 85% акцій).

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомили, що російський "АвтоВАЗ" припинив поставки автомобілів в Україну.

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