Російський "АвтоВАЗ" припинив поставки в Україну - ЗМІ

Російський "АвтоВАЗ" припинив поставки автомобілів в Україну.

Про це CarDiagram повідомили відразу кілька джерел на вітчизняному авторинку.

Те, що поставок не було з осені минулого року, підтверджують і в автосалонах "Лади".

В наявності у дилерів залишилося всього дві моделі - позашляховик "Нива" і універсал "Ларгус". Що ж стосується "Гранти" і "Калини", то їх немає в продажу з 2016-го.

Про те, що Lada Granta, один з найдешевших автомобілів в Україні, зникла з продажу було відомо ще в листопаді минулого року. З тих пір поставки автомобілів українським дистриб'юторам "АвтоВАЗ" так і не відновив.

Одне з джерел стверджує, що "АвтоВАЗ" ще не прийняв остаточного рішення, чи відвантажувати автомобілі в Україну. Представники російського автовиробника не можуть визначитися з ціновою політикою, пише видання.

Останнім часом "Лада" програвала цінову битву тому ж ЗАЗу, про що свідчить статистика продажів за 2016 рік. А вартість деяких моделей і зовсім була на рівні європейських іномарок, йдеться в статті.