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OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ

Неділя, 22 січня 2017, 19:30

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"Антонов" може отримати британську техніку.

Як повідомляється, можливість оснащення української авіації технікою від британських компаній та поглиблення військово-технічної співпраці обговорили керівники ДК "Укроборонпром" та Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон.

Кількість аварій з Tesla скоротилася на 40% після впровадження автопілоту.

Національне управління безпекою руху на трасах США проаналізувало всі дані за період з 2014 до 2016 року про пробіг і активацію подушок безпеки в електромобілях Model X і Model S. Дані показують, що після установки системи Autosteer (автоматичного підрулення) частота аварій знизилася на 40%.

Вартість держвласності України, що підлягає приватизації, завищують.

"Ми надто переоцінюємо вартість держвласності й рівень її привабливості. У нас понад 90% держактивів введено в експлуатацію 50–150 років тому, їхні окремі частини украдено або незаконно продано, а якщо говорити про держпідприємства — більшість має чималі борги. Усе це б'є по їхній привабливості", - заявив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус.

Китайський Центробанк зробив найбільшу інтервенцію за всю історію країни.

Грошовий ринок Китаю на початку цього тижня отримав найбільше за всю історію країни вливання коштів - 1,13 трильйона юанів - від Народного банку Китаю (НБК).

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Економічна правда
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