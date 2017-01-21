Суд не дозволив «Михайлівському» повернути виведені кредити на 690 мільйонів гривень

Вищий адміністративний суд відмовив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб й банку "Михайлівський" у рішенні, яке дозволило би повернути 690 мільйонів гривень виведених з банку активів.

Про це йдеться в ухвалі Вищого адмінсуду, передає "Громадське".

Таким чином Вищий Адмінсуд не задовольнив касаційну скаргу Фонду гарантування й "Михайлівського" та лишив без змін постанову Окружного адмінсуду Києва від 10 серпня 2016 року та ухвалу Київського апеляційного адмінсуду від 29 вересня 2016 року.

Цими рішеннями було задоволено позов ТОВ "Фінансова компанія "Плеяда" і визнано протиправними дії тимчасового адміністратора банку "Михайлівський" та скасовано його наказ щодо встановлення нікчемності договору факторингу №1905 від 19 травня 2016 року, укладеного між банком "Михайлівський" з ТОВ "Фінансова компанія "Плеяда".

За матеріалами справи, "Михайлівський" і "Плеяда" підписали угоду, у якій, зокрема, йшлося про відступлення ТОВ права вимоги до боржників на суму 679,9 млн грн оцінювальною вартістю 479,8 млн грн, за що, як передбачалося, позивач сплачує банку 480,6 млн грн.

Пізніше сторони в рамках угоди підписали ще один документ, який дозволяє відступлення права вимоги до боржників на суму 2,4 млн грн.

Нагадаємо, з 20 січня вкладникам банку поновили виплати.

У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У липні Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку.

Прокуратура Києва також розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.

Національний банк оцінив завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки в 23 млрд гривень.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".

Раніше у своїй колонці на ЕП Рожкова розповідала про події у банку "Михайлівський".