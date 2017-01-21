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Рішення по УЗ будуть прийматися урядом колективно - Саєнко

Субота, 21 січня 2017, 13:50

Всі рішення щодо ПАТ "Укрзалізниця" будуть прийматися урядом колективно, а Міністерство економічного розвитку і торгівлі буде тільки готувати проекти таких рішень.

Про це заявив Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відтепер всі рішення по управлінню компанією і її звітності будуть прийматися не Мінінфраструктури одноосібно, а Кабінетом міністрів, який є колегіальним органом. На Мінекономрозвитку покладено лише повноваження з підготовки проектів таких рішень", - написав Саєнко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Міністр зазначив, що Кабмін, згідно з чинним законодавством, був раніше і залишається органом, який управляє корпоративними правами держави щодо "Укрзалізниці", просто раніше частина функцій, пов'язаних з управлінням цією компанією, була делегована Кабміном Міністерству інфраструктури, а своїм рішенням в середу Кабмін тільки відкликав ці делеговані функції.

На його думку, зміни до статуту компанії "однозначно підвищать прозорість в її роботі".

Нагадаємо, Кабінет міністрів у середу затвердив новий статут "Укрзалізниці", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втратило право бути органом управління компанії.

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Укрзалізниця Кабмін Мінінфраструктури
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