Рішення по УЗ будуть прийматися урядом колективно - Саєнко
Всі рішення щодо ПАТ "Укрзалізниця" будуть прийматися урядом колективно, а Міністерство економічного розвитку і торгівлі буде тільки готувати проекти таких рішень.
Про це заявив Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Відтепер всі рішення по управлінню компанією і її звітності будуть прийматися не Мінінфраструктури одноосібно, а Кабінетом міністрів, який є колегіальним органом. На Мінекономрозвитку покладено лише повноваження з підготовки проектів таких рішень", - написав Саєнко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Міністр зазначив, що Кабмін, згідно з чинним законодавством, був раніше і залишається органом, який управляє корпоративними правами держави щодо "Укрзалізниці", просто раніше частина функцій, пов'язаних з управлінням цією компанією, була делегована Кабміном Міністерству інфраструктури, а своїм рішенням в середу Кабмін тільки відкликав ці делеговані функції.
На його думку, зміни до статуту компанії "однозначно підвищать прозорість в її роботі".
Нагадаємо, Кабінет міністрів у середу затвердив новий статут "Укрзалізниці", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втратило право бути органом управління компанії.
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