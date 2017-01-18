OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Нові маршрути Wizz Air, дефіцит Пенсійного фонду, новий статут "Укрзалізниці" і м'ясо по 4 тисячі гривень за кілограм.

Чудові новини про Wizz Air. З квітня цього року лоукостер Wizz Air буде здійснювати польоти з аеропорту Львів ім. Данила Галицького до Вроцлава. Ціна квитків починається від 619 грн.

"Пасажири зможуть пересідати на 9 інших напрямків з Вроцлава. Також, з Києва будуть літати нові рейси до Варшави, Нюрнберга і Копенгагена. В цілому Wizz Air відкриває 4 рейси", - заявив корпоративний директор Wizz Air Оуен Джонс.

Але є одне але. Wizz Air не планує відновлювати роботу компанії "Візз Ейр Україна".

Про Пенсійний фонд. Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік з дефіцитом 141,5 млрд гривень.

"Взагалі бюджет Пенсійного фонду зростає порівняно з 2016 роком, де у нас було 257 млрд гривень до 284 млрд гривень", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Про "Укрзалізницю". Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив новий устав ПАТ "Укрзалізниця", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втрачає право бути органом управління УЗ. Навіщо? Незрозуміло і ніхто не хоче коментувати.

Про гривню. 18 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,56-27,62 гривні за долар.

Про газ. Пояснюємо, який газ купує Україна - російський чи європейський, що буде, якщо "Газпром" відмовиться від транзиту, і як працює реверс.

І трохи зради:

Держшахта купила м’яса по 4 тисячі гривень за кілограм.

СБУ заявляє про змову митниці з компаніями Курченка.

Суд залишив родовище золота рідній фірмі біглого Захарченка.