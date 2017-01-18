Всі розділи
Укр / Рус

OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Середа, 18 січня 2017, 21:00

Нові маршрути Wizz Air, дефіцит Пенсійного фонду, новий статут "Укрзалізниці" і м'ясо по 4 тисячі гривень за кілограм.

Чудові новини про Wizz Air. З квітня цього року лоукостер Wizz Air буде здійснювати польоти з аеропорту Львів ім. Данила Галицького до Вроцлава. Ціна квитків починається від 619 грн.

"Пасажири зможуть пересідати на 9 інших напрямків з Вроцлава. Також, з Києва будуть літати нові рейси до Варшави, Нюрнберга і Копенгагена. В цілому Wizz Air відкриває 4 рейси", - заявив корпоративний директор Wizz Air Оуен Джонс.

Але є одне але. Wizz Air не планує відновлювати роботу компанії "Візз Ейр Україна".

Про Пенсійний фонд. Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік з дефіцитом 141,5 млрд гривень.

"Взагалі бюджет Пенсійного фонду зростає порівняно з 2016 роком, де у нас було 257 млрд гривень до 284 млрд  гривень", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Про "Укрзалізницю". Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив новий устав ПАТ "Укрзалізниця", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втрачає право бути органом управління УЗ. Навіщо? Незрозуміло і ніхто не хоче коментувати.

Про гривню. 18 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,56-27,62 гривні за долар.

Про газ. Пояснюємо, який газ купує Україна - російський чи європейський, що буде, якщо "Газпром" відмовиться від транзиту, і як працює реверс.

І трохи зради:

Держшахта купила м’яса по 4 тисячі гривень за кілограм.

СБУ заявляє про змову митниці з компаніями Курченка.

Суд залишив родовище золота рідній фірмі біглого Захарченка.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті