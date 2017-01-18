Суд продовжив домашній арешт екс-голові банку "Михайлівський"

Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні прохання прокуратури про зміну запобіжного заходу екс-голові банку "Михайлівський" Ігорю Дорошенку з нічного домашнього арешту на утримання під вартою.

Про це пише FinClub.

Прокуратура намагалася оскаржити рішення Шевченківського районного суду Києва від 3 грудня, завдяки якому Дорошенко вийшов на свободу в грудні 2016 року.

"У грудні закінчилися 60 днів попереднього рішення суду про тримання під вартою і прокуратура подавала клопотання про продовження його утримання в СІЗО", - розповів партнер компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

"Ми підготували заперечення, що немає сенсу його тримати під вартою, адже він співпрацює зі слідством. На що він може вплинути, якщо за півроку вони вже вилучили всі документи і опитали свідків? Тому ми попросили змінити йому запобіжний захід на період досудового слідства на нічний домашній арешт з 8 вечора до 7 ранку", - сказав він.

За словами Кравця, суд, вислухавши клопотання прокуратури, задовольнив його частково, змінивши утримання під вартою на нічний домашній арешт.

Після чого, зазначає він, прокуратура оскаржила рішення Шевченківського районного суду Києва про зміну запобіжного заходу.

"І 16 січня Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення Шевченківського суду", - сказав Кравець.

На початку лютого завершуються 60 днів домашнього арешту Дорошенка. "Прокуратура знову може подати клопотання про продовження і зміну запобіжного заходу, або нічого не робити. Тоді фактично запобіжний захід знімається. Досудове слідство триває", - розповів він.

У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У липні Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку.

Прокуратура Києва також розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.

Національний банк оцінив завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки в 23 млрд гривень.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".

Раніше у своїй колонці на ЕП Рожкова розповідала про події у банку "Михайлівський".