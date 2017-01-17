OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Єдиний електронний квиток, стабілізація гривні, транш від МВФ і рахунок "Нафтогазу" від "Газпрому" на 5,3 мільярда доларів, - головне за 17 січня.

Про єдиний електронний квиток. Сьогодні депутати підтримали введення електронного квитка, який дозволить відмовитися від готівкового розрахунку в транспорті. Пояснюємо, як це буде працювати.

Про банки в 2016 році. Попередні результати роботи банків свідчать, що за два роки з банківської системи українці вивели 11 млрд дол.

Про гривню. Як ви вже могли помітити (а не помітити складно), останні тижні гривня падає.

Щоб якось вплинути на ситуацію, Національний банк оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти, щоб запобігти надмірним коливанням курсу гривні: обсяг аукціону - до 100 млн доларів.

Тим часом, премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Национальный банк обещал стабилизировать ситуацию на валютном рынке, а колебания курса гривни являются сезонными.

До вечора, все ж, гривня зміцнилася до 27,65 за долар.

Про транш від МВФ. Президент Петро Порошенко очікує, що черговий транш від МВФ Україна отримає в найближчі тижні. Міністерство фінансів очікує наступний транш від Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування на 1 млрд доларів на початку лютого.

Україна та "Газпром". "Газпром" виставив "Нафтогазу України" за 2016 рахунок в за недобір законтрактованого за правилом "бери або плати" газу на суму 5,3 млрд дол.

Україна та рейтинги. Україна опустилася в рейтингу інноваційних економік. Україна зайняла 42-е місце в рейтингу країн з найбільш інноваційною економікою, втративши одну позицію в порівнянні з попереднім рейтингом.

І наостанок: 13 міжнародних компаній подали заявки на будівництво сонячних станцій в Чорнобильській зоні відчуження.