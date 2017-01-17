Як спрацювали банки в 2016 році: що відбувалося з кредитами і депозитами
В распоряжении ЭП оказались предварительные результаты работы банков в 2016 году — информация по активам и пассивам банковской системы.
Исходя из этих данных, чистые активы банков на конец 2016 года составили чуть менее 1,3 трлн грн. В целом в 2015-2016 годах этот показатель критически не менялся.
Кредитный портфель банков вырос с 873 млрд грн 1 января 2015 года до 977 млрд грн в начале 2016 года и 983 млрд грн 1 января 2017 года. В долларовом эквиваленте кредитный портфель за два года сократился с 55,3 млрд долл до 38 млрд долл, а чистые активы — с 83,5 млрд долл до 47,8 млрд долл.
Из топ-30 банков по объему кредитного портфеля активными игроками стали банк "Восток", принадлежащий совладельцу Fozzy Group Владимиру Костельману и Вадиму Мороховскому. Их банк нарастил кредитный портфель с 3,8 млрд грн на начало 2016 года до 4,9 млрд грн 1 января 2017 года.
Существенно вырос и кредитный портфель Таскомбанка Сергея Тигипко. Ранее этот банк не входил в топ-30 крупнейших кредиторов страны. 1 января 2017 года кредитный портфель учреждения превысил 5,7 млрд грн.
Также кредитный портфель активно наращивают польский Кредобанк и Ситибанк с кредитными портфелями в 6 млрд грн и 4,8 млрд грн соответственно. Государственный Укргазбанк за год вырос с 20 млрд грн до более 27 млрд грн.
Также в топ-30 банков по кредитному портфелю вошел А-банк, который эксперты связывают с группой "Приват".
|Банк
|млрд грн
|"Сбербанк России"
|58,6
|"Райффайзен банк аваль"
|51,8
|Проминвестбанк
|46,8
|Укрсоцбанк
|42,8
|"ВТБ банк"
|34,0
|ПУМБ
|33,6
|Альфа-банк
|32,6
|Укрсиббанк
|31,5
|Укргазбанк
|27,5
|"ОТП банк"
|24,0
|"Креди агриколь банк"
|18,9
|"Пивденный"
|14,9
|"ИНГ банк"
|11,9
|"Прокредит банк"
|8,4
|Мегабанк
|8,0
|Кредобанк
|6,0
|Таскомбанк
|5,7
|"Платинум"
|5,0
|Родовидбанк
|5,0
|"Кредит-Днепр"
|5,0
|"Восток"
|4,9
|Ситибанк
|4,8
|Универсалбанк
|4,8
|"Банк инвестиций и сбережений"
|4,0
|ДиамантБанк
|3,9
|А-банк
|2,9
|Правэксбанк
|2,6
Опрошенные ЭП аналитики главным кредитным событием 2016 года называют состояние портфеля Приватбанка.
"Главным открытием 2016 года на рынке кредитования стало состояние портфеля Приватбанка, потому что в нем оказались большая доля неработающих кредитов и дорисовка процентных доходов. Когда проценты по кредитам выплачивались за счет выдачи новых кредитов, это "рисование отчетности".
Обычно проанализировать эту информацию невозможно, потому что данные портфеля — банковская тайна", — рассказывает главный финансовый аналитик рейтингового агентства "Эксперт-рейтинг" Виталий Шапран.
По его словам, экономисты считают, насколько кредиты финансируют экономику через соотношение кредитов к ВВП.
"Если основная часть кредитов "нарисована", то получается, что экономика не перекредитована, как считается, а наоборот, недокредитована. Боюсь, что эффект, который проявился в "Привате", может быть выявлен и в других банках", — предполагает Шапран.
Депозиты. 1 января 2017 года на счетах банков было 422,3 млрд грн средств физических лиц против 399,8 млрд грн вкладов физлиц 1 января 2016 года и 422,7 млрд грн 1 января 2015 года.
В пересчете на валюту по курсу на 1 января соответствующего года объем вкладов сократился с 26 млрд долл в начале 2015 года до 16,7 млрд долл в начале 2016 года и до 15 млрд долл в начале 2017 года.
Таким образом, в валютном эквиваленте за два года из банковской системы ушли 11 млрд долл средств физлиц. Они были выведены за рубеж, хранятся у населения, а также частично потрачены на текущие расходы или недвижимость.
Глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек говорит, что на рынке недвижимости не все так радужно, и первичный рынок жилья часто переходит во вторичный.
"Даже самые ликвидные полгода тому объекты не продаются. Вопрос не в цене, а в готовности людей выкладывать больше 100 тыс долл. Практические все квартиры, которые стоят дороже 100 тыс долл, не продаются. Конечно, если объект стоил несколько миллионов и он продается за 200 тыс долл, это понятно. А если мы говорим о более-менее рыночных скидках, 20-30%, то нет, они сейчас не работают", — объясняет финансовый аналитик Павел Крапивин.
Банковские ячейки также не пользуются особой популярностью, особенно после десятков скандалов с их открытием. "Случаи ограбления ячеек привели к тому, что доверия к ячейкам нет", — говорит Крапивин.
|Банк
|млрд грн
|"Райффайзен банк аваль"
|17,6
|Альфа-банк
|15,2
|Укрсоцбанк
|14,9
|ПУМБ
|14,5
|Укргазбанк
|12,8
|Укрсиббанк
|11,5
|"ОТП банк"
|9,3
|"Сбербанк России"
|7,9
|"Пивденный"
|6,4
|"Креди агриколь банк"
|6,3
|"ПтБ"
|5,7
|Проминвестбанк
|5,2
|Прокредитбанк
|4,5
|"Кредит-Днепр"
|4,5
|"ВТБ банк"
|4,5
|Кредобанк
|3,8
|Мегабанк
|2,6
|"Восток"
|2,5
|А-банк
|2,4
|Таскомбанк
|2,3
|"Идея банк"
|2,1
|Диамантбанк
|2,0
|Универсалбанк
|1,9
|"Международный инвестиционный банк"
|1,5
|Правэксбанк
|1,5
|"Марфин банк"
|1,4
|Индустриалбанк
|1,3
Банки с иностранным капиталом или дают за валютные вклады совсем низкие проценты, или вообще отказываются их принимать.
Заместитель главы правления Укрсиббанка Константин Лежнин объясняет, что продукта в виде краткосрочного валютного депозита в его банке нет вообще, а на длинный срок, более года, ставка размещения составляет 0,1%.
"Эти деньги нам просто некуда девать. Когда мы берем у физлица валюту, мы сразу должны заплатить в ФГВ 0,8% от этого вклада и около 1% — в фонд обязательного резервирования НБУ. Получается, что ты платишь почти 2% на расходы, а заработать на этом депозите не можешь, потому что кредитовать особенно некого", — отмечает Лежнин.
"В связи с ограничениями по работе на валютном рынке в банковскую систему идет очень небольшой приток валютных депозитов, а те депозиты, которые заканчиваются, не всегда в систему возвращаются. Либерализация валютного рынка позволит увеличить приток валютных вкладов в банки, так как пока что в стране процветает теневой рынок валюты. Многие люди держат средства не на счетах, а в ячейках или просто дома", — рассказывает Шпек.
Средства бизнеса в банках в гривне выросли: с 295 млрд грн 1 января 2015 года до 348 млрд грн 1 января 2016 года и 409,3 млрд грн 1 января 2017 года. В валютном эквиваленте этот показатель 1 января 2015 года составлял 18,75 млрд долл, 1 января 2016 года — 14,5 млрд долл и 1 января 2017 года — 15 млрд долл.
"Рост средств бизнеса вызван инфляцией, это оборот бизнеса, который растет, в том числе импортеров. Доля импорта увеличивается, и у всех предприятий растет оборот", — отмечает Лежнин.
Председатель правления Правэксбанка Тарас Кириченко также напоминает, что юридические лица должны все время находиться в гривне — в отличие от физлиц, у которых есть выбор, в какой валюте размещать средства в банках.
|Банк
|млрд грн
|Приватбанк
|29,0
|"Райффайзен банк аваль"
|25,0
|Укрсиббанк
|24,0
|"Креди агриколь банк"
|18,0
|ПУМБ
|17,0
|Ситибанк
|17,0
|Альфа-банк
|13,0
|"ОТП банк"
|12,0
|Укрсоцбанк
|10,0
|"Сбербанк России"
|7,2
|Прокредитбанк
|5,5
|"Пивденный"
|5,3
|"Международный инвестиционный банк"
|4,7
|"ИНГ банк"
|4,3
|Кредобанк
|4,0
|"ВТБ банк"
|3,6
|Мегабанк
|3,6
|"Восток"
|3,4
|Проминвестбанк
|3,4
|Таскомбанк
|3,3
|"Кредит-Днепр"
|2,7
|Диамантбанк
|2,4
|"Банк инвестиций и сбережений"
|2,2
|"Универсал банк"
|2,2
|"Дойче банк ДБУ"
|2,0
|"Клиринговый дом"
|1,6
|"Марфин банк"
|1,6
"Физлица были неприятно удивлены понижением депозитных ставок в иностранной и национальной валютах и напуганы падением банков. Они по-разному решали эти задачи. Кто-то забрал деньги из банковской системы. Юрлица же будут продолжать использовать гривню на банковских счетах как инструмент расчета", — объясняет Кириченко.
Прирост показателя средств юрлиц на счетах банков за 2016 год на 0,5 млрд долл объясняется увеличение количества денег для операций бизнеса. "Это хороший знак, который может говорить о росте экономики", — отмечает Кириченко.
Также на всех показателях системы отразилось выведение с рынка неплатежеспособных учреждений, бизнес-клиенты которых переходят на обслуживание в оставшиеся банки.
1 января 2017 года на счетах банков было 422,3 млрд грн средств физических лиц против 399,8 млрд грн вкладов физлиц 1 января 2016 года и 422,7 млрд грн 1 января 2015 года.
Депозитні гривневі вклади знецінились. Так скажіть за це спасибі пані Гонтаревій!