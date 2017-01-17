Як спрацювали банки в 2016 році: що відбувалося з кредитами і депозитами

Попередні результати роботи банків свідчать, що за два роки з банківської системи українці вивели 11 млрд дол. (Рос.)

В распоряжении ЭП оказались предварительные результаты работы банков в 2016 году — информация по активам и пассивам банковской системы.

Исходя из этих данных, чистые активы банков на конец 2016 года составили чуть менее 1,3 трлн грн. В целом в 2015-2016 годах этот показатель критически не менялся.

Кредитный портфель банков вырос с 873 млрд грн 1 января 2015 года до 977 млрд грн в начале 2016 года и 983 млрд грн 1 января 2017 года. В долларовом эквиваленте кредитный портфель за два года сократился с 55,3 млрд долл до 38 млрд долл, а чистые активы — с 83,5 млрд долл до 47,8 млрд долл.

Из топ-30 банков по объему кредитного портфеля активными игроками стали банк "Восток", принадлежащий совладельцу Fozzy Group Владимиру Костельману и Вадиму Мороховскому. Их банк нарастил кредитный портфель с 3,8 млрд грн на начало 2016 года до 4,9 млрд грн 1 января 2017 года.

Существенно вырос и кредитный портфель Таскомбанка Сергея Тигипко. Ранее этот банк не входил в топ-30 крупнейших кредиторов страны. 1 января 2017 года кредитный портфель учреждения превысил 5,7 млрд грн.

Также кредитный портфель активно наращивают польский Кредобанк и Ситибанк с кредитными портфелями в 6 млрд грн и 4,8 млрд грн соответственно. Государственный Укргазбанк за год вырос с 20 млрд грн до более 27 млрд грн.

Также в топ-30 банков по кредитному портфелю вошел А-банк, который эксперты связывают с группой "Приват".

Банк млрд грн "Сбербанк России" 58,6 "Райффайзен банк аваль" 51,8 Проминвестбанк 46,8 Укрсоцбанк 42,8 "ВТБ банк" 34,0 ПУМБ 33,6 Альфа-банк 32,6 Укрсиббанк 31,5 Укргазбанк 27,5 "ОТП банк" 24,0 "Креди агриколь банк" 18,9 "Пивденный" 14,9 "ИНГ банк" 11,9 "Прокредит банк" 8,4 Мегабанк 8,0 Кредобанк 6,0 Таскомбанк 5,7 "Платинум" 5,0 Родовидбанк 5,0 "Кредит-Днепр" 5,0 "Восток" 4,9 Ситибанк 4,8 Универсалбанк 4,8 "Банк инвестиций и сбережений" 4,0 ДиамантБанк 3,9 А-банк 2,9 Правэксбанк 2,6

Опрошенные ЭП аналитики главным кредитным событием 2016 года называют состояние портфеля Приватбанка.

"Главным открытием 2016 года на рынке кредитования стало состояние портфеля Приватбанка, потому что в нем оказались большая доля неработающих кредитов и дорисовка процентных доходов. Когда проценты по кредитам выплачивались за счет выдачи новых кредитов, это "рисование отчетности".

Обычно проанализировать эту информацию невозможно, потому что данные портфеля — банковская тайна", — рассказывает главный финансовый аналитик рейтингового агентства "Эксперт-рейтинг" Виталий Шапран.

По его словам, экономисты считают, насколько кредиты финансируют экономику через соотношение кредитов к ВВП.

"Если основная часть кредитов "нарисована", то получается, что экономика не перекредитована, как считается, а наоборот, недокредитована. Боюсь, что эффект, который проявился в "Привате", может быть выявлен и в других банках", — предполагает Шапран.

Депозиты. 1 января 2017 года на счетах банков было 422,3 млрд грн средств физических лиц против 399,8 млрд грн вкладов физлиц 1 января 2016 года и 422,7 млрд грн 1 января 2015 года.

В пересчете на валюту по курсу на 1 января соответствующего года объем вкладов сократился с 26 млрд долл в начале 2015 года до 16,7 млрд долл в начале 2016 года и до 15 млрд долл в начале 2017 года.

Таким образом, в валютном эквиваленте за два года из банковской системы ушли 11 млрд долл средств физлиц. Они были выведены за рубеж, хранятся у населения, а также частично потрачены на текущие расходы или недвижимость.

Глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек говорит, что на рынке недвижимости не все так радужно, и первичный рынок жилья часто переходит во вторичный.

"Даже самые ликвидные полгода тому объекты не продаются. Вопрос не в цене, а в готовности людей выкладывать больше 100 тыс долл. Практические все квартиры, которые стоят дороже 100 тыс долл, не продаются. Конечно, если объект стоил несколько миллионов и он продается за 200 тыс долл, это понятно. А если мы говорим о более-менее рыночных скидках, 20-30%, то нет, они сейчас не работают", — объясняет финансовый аналитик Павел Крапивин.

Банковские ячейки также не пользуются особой популярностью, особенно после десятков скандалов с их открытием. "Случаи ограбления ячеек привели к тому, что доверия к ячейкам нет", — говорит Крапивин.

Банк млрд грн "Райффайзен банк аваль" 17,6 Альфа-банк 15,2 Укрсоцбанк 14,9 ПУМБ 14,5 Укргазбанк 12,8 Укрсиббанк 11,5 "ОТП банк" 9,3 "Сбербанк России" 7,9 "Пивденный" 6,4 "Креди агриколь банк" 6,3 "ПтБ" 5,7 Проминвестбанк 5,2 Прокредитбанк 4,5 "Кредит-Днепр" 4,5 "ВТБ банк" 4,5 Кредобанк 3,8 Мегабанк 2,6 "Восток" 2,5 А-банк 2,4 Таскомбанк 2,3 "Идея банк" 2,1 Диамантбанк 2,0 Универсалбанк 1,9 "Международный инвестиционный банк" 1,5 Правэксбанк 1,5 "Марфин банк" 1,4 Индустриалбанк 1,3

Банки с иностранным капиталом или дают за валютные вклады совсем низкие проценты, или вообще отказываются их принимать.

Заместитель главы правления Укрсиббанка Константин Лежнин объясняет, что продукта в виде краткосрочного валютного депозита в его банке нет вообще, а на длинный срок, более года, ставка размещения составляет 0,1%.

"Эти деньги нам просто некуда девать. Когда мы берем у физлица валюту, мы сразу должны заплатить в ФГВ 0,8% от этого вклада и около 1% — в фонд обязательного резервирования НБУ. Получается, что ты платишь почти 2% на расходы, а заработать на этом депозите не можешь, потому что кредитовать особенно некого", — отмечает Лежнин.

"В связи с ограничениями по работе на валютном рынке в банковскую систему идет очень небольшой приток валютных депозитов, а те депозиты, которые заканчиваются, не всегда в систему возвращаются. Либерализация валютного рынка позволит увеличить приток валютных вкладов в банки, так как пока что в стране процветает теневой рынок валюты. Многие люди держат средства не на счетах, а в ячейках или просто дома", — рассказывает Шпек.

Средства бизнеса в банках в гривне выросли: с 295 млрд грн 1 января 2015 года до 348 млрд грн 1 января 2016 года и 409,3 млрд грн 1 января 2017 года. В валютном эквиваленте этот показатель 1 января 2015 года составлял 18,75 млрд долл, 1 января 2016 года — 14,5 млрд долл и 1 января 2017 года — 15 млрд долл.

"Рост средств бизнеса вызван инфляцией, это оборот бизнеса, который растет, в том числе импортеров. Доля импорта увеличивается, и у всех предприятий растет оборот", — отмечает Лежнин.

Председатель правления Правэксбанка Тарас Кириченко также напоминает, что юридические лица должны все время находиться в гривне — в отличие от физлиц, у которых есть выбор, в какой валюте размещать средства в банках.

Банк млрд грн Приватбанк 29,0 "Райффайзен банк аваль" 25,0 Укрсиббанк 24,0 "Креди агриколь банк" 18,0 ПУМБ 17,0 Ситибанк 17,0 Альфа-банк 13,0 "ОТП банк" 12,0 Укрсоцбанк 10,0 "Сбербанк России" 7,2 Прокредитбанк 5,5 "Пивденный" 5,3 "Международный инвестиционный банк" 4,7 "ИНГ банк" 4,3 Кредобанк 4,0 "ВТБ банк" 3,6 Мегабанк 3,6 "Восток" 3,4 Проминвестбанк 3,4 Таскомбанк 3,3 "Кредит-Днепр" 2,7 Диамантбанк 2,4 "Банк инвестиций и сбережений" 2,2 "Универсал банк" 2,2 "Дойче банк ДБУ" 2,0 "Клиринговый дом" 1,6 "Марфин банк" 1,6

"Физлица были неприятно удивлены понижением депозитных ставок в иностранной и национальной валютах и напуганы падением банков. Они по-разному решали эти задачи. Кто-то забрал деньги из банковской системы. Юрлица же будут продолжать использовать гривню на банковских счетах как инструмент расчета", — объясняет Кириченко.

Прирост показателя средств юрлиц на счетах банков за 2016 год на 0,5 млрд долл объясняется увеличение количества денег для операций бизнеса. "Это хороший знак, который может говорить о росте экономики", — отмечает Кириченко.

Также на всех показателях системы отразилось выведение с рынка неплатежеспособных учреждений, бизнес-клиенты которых переходят на обслуживание в оставшиеся банки.