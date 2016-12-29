Суд відмовив у скасуванні формули "Роттердам+"

Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволені позову щодо скасування постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якою була введена так звана формула "Роттердам+".

Про це ЕП повідомив позивач Андрій Герус.

"Суддя Іщук прийняв рішення у задоволені позову щодо відміни "Роттердаму+" – відмовити", - написав Герус.

Крім того, за його словами, шість клопотань про залучення свідків, АМКУ, міністра енергетики також відхилено.

"Ідемо в апеляцію",- підсумував позивач.

Раніше Герус подав позов у Київський окружний адміністративний суд щодо скасування постанови НКРЕ від 3 березня 2016 року.

Стосовно методології "Роттердам+", Герус зазначав, що вона дає вигідну формулу для ціни вугілля, у той час інші види палива (газ, мазут) не привязані цією методологією до якихось європейських бірж.

"Запаси вугілля на кінець серпня на 40%-45% нижче, аніж рік тому, коли ніякого "Роттердаму+" не було. Тобто "Роттердам+" введений виключно для додаткової вигоди ("додаткових чайових") деяким виробникам е/е", - констатує Герус.

Як відомо, у березні Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію на 15-20% дорожче.

Читатйте також: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди

Економічна правда