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Суд відмовив у скасуванні формули "Роттердам+"

Четвер, 29 грудня 2016, 18:32

Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволені позову щодо скасування постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якою була введена так звана формула "Роттердам+".

Про це ЕП повідомив позивач Андрій Герус.

"Суддя Іщук прийняв рішення у задоволені позову щодо відміни "Роттердаму+" – відмовити", - написав Герус.

 

Крім того, за його словами, шість клопотань про залучення свідків, АМКУ, міністра енергетики також відхилено.

"Ідемо в апеляцію",-  підсумував позивач.

Раніше Герус подав позов у Київський окружний адміністративний суд щодо скасування постанови НКРЕ від 3 березня 2016 року.

Стосовно методології "Роттердам+", Герус зазначав, що вона дає вигідну формулу для ціни вугілля, у той час інші види палива (газ, мазут) не привязані цією методологією до якихось європейських бірж.

"Запаси вугілля на кінець серпня на 40%-45% нижче, аніж рік тому, коли ніякого "Роттердаму+" не було. Тобто "Роттердам+" введений виключно для додаткової вигоди ("додаткових чайових") деяким виробникам е/е", - констатує Герус.

Як відомо, у березні Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію на 15-20% дорожче.

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Економічна правда

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Коментарі — 5
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IP: 93.73.27.---Сергей Папков29.12.2016 22:00
klesch:
к чему здесь копия клопотання? где хотя бы резолютивная часть решения? это не журналистика, а бурление говн.
Просто оригінал рішення напевно видадуть десь через тиждень.
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IP: 93.73.27.---Сергей Папков29.12.2016 21:59
Насамперед ДТЕК суддя "подарував" додатковий прибуток у вигляді подвійного транспортного тарифу (з України до Ротердаму і назад). Адже якщо б гіпотетично ДТЕК забажав продати своє вугілля на Ротердамській біржі по ціні, що там склалася, з його прибутку треба було б відняти вартість перевезення цього вугілля до Європи. А тут ця вартість практично повертається продавцю вугілля фактично в подвійному розмірі. Бурхливі оплески непересічній логіці вітчизняного "кривосуддя"! А може варто пошукати ще й корупційні ознаки в такій ухвалі?
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IP: 95.169.27.---klesch29.12.2016 21:50
к чему здесь копия клопотання? где хотя бы резолютивная часть решения? это не журналистика, а бурление говн.
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IP: 80.64.91.---Максим Асгард29.12.2016 20:50
іщук отримав олігархічні подарунки
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IP: 93.175.209.---valerij29.12.2016 20:46
А что, не понятно кому это выгодно? Никто не знает наибольшего владельца тепловых электростанций и шахт в Украине? Все память потеряли? Эта антинародная власть уже надоела.
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