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До суду щодо скасування формули "Роттердам+" залучать АМКУ

П'ятниця, 23 грудня 2016, 12:39

Розгляд справи щодо скасування постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якою була введена так звана формула "Роттердам+", переноситься з 23 на 27 грудня.

Про це ЕП повідомив експерт у сфері енергетики Андрій Герус.

"Ми подали декілька письмових додаткових пояснень щодо позову. НКРЕКП просило залучити до справи антимонопольний комітет. Ми теж за", - заявив він.

За його словами АМКУ буде виступати у якості третьої сторони.

"Вони погоджували проект цього рішення", - додав Герус.

Він також нагадав, що перед прийняттям проект про затвердження формули "Ротердам+" погоджувався Міністерством енергетики, АМКУ та Державною регуляторною службою.

Раніше Герус подав позов у Київський окружний адміністративний суд щодо скасування постанови НКРЕ від 3 березня 2016 року.

Стосовно методології "Роттердам+", Герус зазначав, що вона дає вигідну формулу для ціни вугілля, у той час інші види палива (газ, мазут) не привязані цією методологією до якихось європейських бірж.

"Запаси вугілля на кінець серпня на 40%-45% нижче, аніж рік тому, коли ніякого "Роттердаму+" не було. Тобто "Роттердам+" введений виключно для додаткової вигоди ("додаткових чайових") деяким виробникам е/е", - констатує Герус.

Як відомо, у березні Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію на 15-20% дорожче.

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Економічна правда

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