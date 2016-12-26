В Міненерго готують "схему" централізованого збуту вугілля

Міністерство енергетики розробляє держпрограму видобутку вітчизняного вугілля, яка передбачає централізований збут вугільної продукції.

Про це йдеться в статті Дмитра Рясного "Brexit БПП: енергетична команда президента кинулася врозтіч".

За даними автора, профільне міністерство планує створення "Національної вугільної компанії" — НУК. В її управління планується передати чотири десятки держпідприємств, основна частина з яких — 28 залишилися в держвласності шахт".

Формальний автор цієї ідеї — Міністерство енергетики, але джерела ЕП стверджують, що вона написана за допомогою Віталія Кропачева, якого називають новим вугільним "смотрящим" та людиною нардепа БПП — Ігоря Кононенка.

Як зазначається, відстоюючи ідею НУК, Міненерго спирається на очевидні "плюси". Наприклад, після створення цієї структури з плечей гірників буде знято 40 об'єктів соціальної сфери — їх передадуть на баланс місцевих органів влади.

"При цьому після об'єднання шахт відпаде потреба в вугільних об'єднаннях. Значить, з'явиться можливість ліквідувати їх кадрові апарати і виробничі і невиробничі управління", — пише автор.

"У ідеї створення "Національної вугільної компанії" є кілька груп противників. До антагоністів відносяться регіональні бізнесмени, які контролюють окремі державні вугільні об'єднання і не зацікавлені у втраті цієї опції", - йдеться в матеріалі.

Також, за інформацією ЕП, ідея про створення НУК не знаходить розуміння у міністра енергетики Ігоря Насалика, який, за даними джерел ЕП, поки що відмовився підписати наказ про заснування цієї структури.

Раніше ЕП писала, що вугільна галузь отримала нового "смотрящего". Ним став бізнесмен з Тореза, який володіє великими вугільними логістичними компаніями, креатура Ігоря Кононенка — Віталій Кропачев.

Економічна правда