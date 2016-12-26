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В Міненерго готують "схему" централізованого збуту вугілля

Понеділок, 26 грудня 2016, 09:31

Міністерство енергетики розробляє держпрограму видобутку вітчизняного вугілля, яка передбачає централізований збут вугільної продукції.

Про це йдеться в статті Дмитра Рясного "Brexit БПП: енергетична команда президента кинулася врозтіч".

За даними автора, профільне міністерство планує створення "Національної вугільної компанії" НУК. В її управління планується передати чотири десятки держпідприємств, основна частина з яких 28 залишилися в держвласності шахт".

 

Формальний автор цієї ідеї Міністерство енергетики, але джерела ЕП стверджують, що вона написана за допомогою Віталія Кропачева, якого називають новим вугільним "смотрящим" та людиною нардепа БПП Ігоря Кононенка.

Як зазначається, відстоюючи ідею НУК, Міненерго спирається на очевидні "плюси". Наприклад, після створення цієї структури з плечей гірників буде знято 40 об'єктів соціальної сфери їх передадуть на баланс місцевих органів влади.

"При цьому після об'єднання шахт відпаде потреба в вугільних об'єднаннях. Значить, з'явиться можливість ліквідувати їх кадрові апарати і виробничі і невиробничі управління", пише автор.

"У ідеї створення "Національної вугільної компанії" є кілька груп противників. До антагоністів відносяться регіональні бізнесмени, які контролюють окремі державні вугільні об'єднання і не зацікавлені у втраті цієї опції", - йдеться в матеріалі.

Також, за інформацією ЕП, ідея про створення НУК не знаходить розуміння у міністра енергетики Ігоря Насалика, який, за даними джерел ЕП, поки що відмовився підписати наказ про заснування цієї структури.

Раніше ЕП писала, що вугільна галузь отримала нового "смотрящего". Ним став бізнесмен з Тореза, який володіє великими вугільними логістичними компаніями, креатура Ігоря Кононенка Віталій Кропачев.

Економічна правда

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