OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ

Фінплан "Укрзалізниці", подорожчання сигарет на 5 гривень і 350 мільйонів доларів в оборонному бюджеті США для України - головне за вихідні.

Обама підписав оборонний бюджет США із 350 мільйонами доларів допомоги Україні.

Документом передбачено надати кошти для безпекової допомоги Україні, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь. Перелік видів допомоги розширено включенням засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ.

Сигарети подорожчають на 5 гривень після підвищення акцизів.

"В середньому ціна пачки сигарет повинна вирости на 4,5-5 грн - до 23 грн", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор відділу корпоративних питань і комунікацій компанії "JTI Україна" Олександр Когут.

За його словами, представники галузі вже кілька років наполягають на необхідності прийняття довгострокового плану підвищення акцизних ставок - на 3-5 років.

У Мінінфраструктури погодили, але розкритикували фінплан УЗ.

Параметри фінплану не уточнюються, але у відомстві говорять, що не побачили системної позиції щодо розподілу 12 млрд гривень капінвестицій, спрямованих на розвиток УЗ в 2017 році.

"Фінансовий план є відверто слабким. Він не відображає повною мірою весь спектр напрямків розвитку компанії в наступному році. Фінплан узгоджений в цілому, інакше робота компанії була б на межі зупинки. Однак, ми очікували інший підхід", - заявив Міністр інфраструктури Володимир Омелян, додавши, що він наполягав на необхідності розробки детального і системного фінансового плану ще з вересня поточного року.

І ще про УЗ:

Майже за рік "Укрзалізниця" збільшила залишок коштів на поточних рахунках до 7,5 мільярда гривень із 3,2 мільярда гривень на початок року.

Одночасно товариство зменшило кредитний портфель на майже 5,4 млрд грн, та до кінця року має намір додаткового його скоротити майже на 1 млрд грн.

Так, станом на початок 2016 року кредитний портфель, в порівняльних умовах, складав 46,9 млрд грн, тоді як на 20 грудня його розмір скоротився до 41,5 млрд грн. У тому числі вдалося зменшити фінансові зобов'язання товариства, строк виконання яких вже настав, на 1,3 млрд грн – до 4,9 млрд грн (не включаючи заборгованість ДП "Донецька залізниця").