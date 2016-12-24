Тарута: голова НБУ приховала у декларації борг перед нею на 15 мільйонів

В електронній декларації керівник Нацбанку України Валерія Гонтарева приховала борг приватної установи перед нею у сумі 15 мільйонів.

Про це в ефірі програми "Перші про головне. Коментарі" на телеканалі ZIK заявив народний депутат, голова ради директорів компанії "Індустріальний союз Донбасу" Сергій Тарута.

"Голова НБУ порушила закон про засади запобігання корупції. У своїй декларації у графі №12 вона не вказала борги третіх осіб перед нею. Однак, один з власників компанії ICU Макар Пасенюк стверджує, що вони ще не виплатили Валерії Гонтаревій трирічні дивіденди за акції компанії", – повідомив нардеп.

За його словами, борг приватної компанії становить близько 15 млн. Тарута переконаний, що Гонтарева повинна була це вказати у декларації. Окрім того, нардеп побачив конфлікт інтересів у діях очільниці НБУ.

"У ICU є банк "Авангард", а це напряму свідчить про конфлікт інтересів. Бо у Гонтаревої є акції компанії, яка володіє банком, діяльність якого, у свою чергу, контролюється НБУ. Це є прямим порушенням", – вважає Тарута.

Він додав, що звернувся з цього приводу до правоохоронців та повідомив факти, які, на його думку, свідчать про зловживання керівника Нацбанку України.

Натомість, голова НБУ Валерія Гонтарева стверджує, що власник компанії "ІСД" нардеп та бізнесмен Сергій Тарута має боргів перед українськими банками на 2,5 мільярда гривень.

За її словами, Тарута ще до кризи заборгував банківській системі України і міжнародним інвесторам понад 3 мільярди доларів. Реструктуризація цих боргів розпочалася у 2009 році.

Раніше Тарута вже спрямував депутатське звернення до НАБУ, в якому йдеться про можливе надання главою Нацбанку Валерією Гонтаревою недостовірних даних про доходи в декларації за 2015 рік.

Як відомо, у жовтні перед початком зустрічі країн-членів МВФ та Світового банку у Вашингтоні нардеп Сергій Тарута поширював брошуру "Гонтарева. Загроза економічній безпеці України".

У збірці Гонтаревій було висунуто звинувачення у корупційній діяльності, розвалі банківської системи і створення загрози економічній безпеці України.

Тарута заявляв про намір групи депутатів зареєструвати проекти постанови про звільнення Гонтаревої і створити тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності НБУ.

13 жовтня НБУ звернувся до СБУ, ГПУ та НАБУ з проханням відкрити кримінальні провадження щодо народного депутата, бізнесмена Сергія Тарути у зв'язку з розповсюдженням провокаційних матеріалів зі звинуваченнями на адресу голови НБУ Гонтаревої.

У НБУ вважають, що такі дії спрямовані на підрив економічної та інформаційної безпеки України, що підпадає під статтю 111 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років.

Наприкінці минулого тижня Тарута обговорив з детективами НАБУ факти, викладені в його "брошурі Тарути".