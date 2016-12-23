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Мінагропрод: Україна втратила 43 мільярди на мораторії на продаж землі

П'ятниця, 23 грудня 2016, 12:12

Через відсутність вільного ринку сільгоспземель Україна втратила приблизно 43 млрд доларів з 2004 року.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк, передає AgroPortal.

"Ми ніколи не дізнаємося, який нереалізований потенціал був пригнічений мораторієм і яких показників ми могли б досягти на сьогодні, якби запустили вільний обіг земель 5-10 років тому, як інші постсоціалістичні країни. Найпростіші розрахунки, побудовані на зіставленні врожайності, свідчать про втрату 3,3 млрд дол. щорічно, або 43 млрд дол. з 2004 року", - сказав він.

Разом з тим, обмеження на ринку землі не завадили українському АПК стати феноменально успішним, генеруючи до 12% ВВП країни, забезпечуючи третину експортного виторгу і вивівши Україну в рейтинг ТОП-10 постачальників зернових на світовий ринок, додав Мартинюк.

Нагадаємо, 6 жовтня Рада прийняла закон про продовження мораторію на продажсільськогосподарських земель до 1 січня 2018 року.

Раніше міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий заявив, що ринок землі слід почати з можливості продажу права її оренди. Кутовий підкреслив, що прийняття закону не означає насправді продажу землі.

Вимога про прийняття закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" міститься в еморандумі, який Україна напередодні підписала з МВФ.

Вимогу відкрити ринок землі озвучив також президент Петро Порошенко, виступаючи на початку вересня в парламенті. Він заявив, що відсутність відкритого ринку землі стримує приплив інвестицій в аграрний сектор, який є одним з головних постачальників валюти в країну.

Згідно з програмою дій Кабінету міністрів на 2016 рік, пропонується відкрити ринок землі в два етапи - з 2017 року почати торгівлю державними землями сільгосппризначення, а з 2019 року дозволити українцям торгувати землею сільгосппризначення.

Раніше "Економічна правда" написала editorial на тему продовження мораторію на продаж землі.

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