"Спасибі, що живі": про виживання НПФ під пресом влади

По самой последней статистике Нацкомфинуслуг в стране 64 НПФ, активы которых в 2016 году выросли на 8%.

Активы НПФ "Турбота" под управлением нашей КУА выросли на 55%, при этом, сам фонд очень маленький.

Но благодаря этому при управлении его активами проявляются те негативы, которые не замечаются управляющими крупных фондов. Хотя эти моменты всё равно есть. И с самыми одиозными несуразностями законодательного, регуляторного и тарифного характера, сталкиваются и они.

Проблемы безответственности за качество управления

В своей прошлой статье на "Экономической правде" о предельном уровне затрат для НПФ я писал о проблеме возможного завышения затрат, говоря о том, что некоторые фонды могут выбирать полностью предельный уровень 7%, существенно обирая будущих пенсионеров.

И вышедшая статистика за 2016 год показала, что этот процесс набирает обороты. Посудите сами.

Если рассчитать затратность в 2016 году, то она вполне вменяемая — 1,5%. Но проедание активов НПФ ускорилось. Статистику радикально "подмочила" убыточность НПФ НБУ в 2015 году, который своим весом на этом рынке приводит к радикальным искажениям.

Но активы — есть активы, как и затраты. И если активы всех НПФ выросли только в сравнении с 2015 годом на 8%, а в сравнении с 2014 годом снизились на 13,5%, то затраты неуклонно росли. Если резюмировать, то получается так: "Не важно, насколько качественно мы управляем вашими деньгами, но себя (КУА, Администратора и Банк-Хранителя) мы не обидим".

Поэтому мои предложения о снижении предельной нормы затрат, и особенно привязки вознаграждения КУА к эффективности управления активами НПФ, актуальны как никогда. Иначе НПФ превратятся в банальную кормушку для недобросовестных КУА. В крайнем случае, платить за управление по формуле: твёрдый минимум "плюс" премия за успех.

Проблемы доступности инструментов инвестирования

Эти проблемы созданы государством. И оно совершенно не хочет их решать. Наоборот, оно затягивает петлю на шее процесса управления активами НПФ своими бездарными и непродуманными решениями.

Хуже всего на рынок повлияли изменения в закон "Об акционерных обществах", где есть требования к публичным АО обязательно пройти листинг акций на одной из фондовых бирж.

Но… НКЦБФР установила требования к листингу по размеру фрифлоута, как в Европе. На первый уровень листинга нужно 25%, а на второй – 10%. В условиях дикой приватизации 90-х, у контрольщика оказывалось почти 100% уставного капитала. После социалистических отношений, незрелое мировоззрение воспринимает легко только идею монополизации и полного контроля.

Соответственно, все собственники оказались не готовы к парадигме диверсификации капиталов. Поэтому у нас в стране очень мало компаний, которые превышают норматив фрифлоута для второго уровня листинга.

Соответственно, после апгрейда закона "Об АО" в стране прокатилась волна преобразований из ПАО в ЧАО, и огромный сегмент фондового рынка почти перестал существовать.

При этом идея гармонизации законодательства и требований к инструментам вполне разумна. Но гармонизация не предполагает тупую рецепцию, а здоровую рефлексию. У нас в стране, при наших объёмах торгов на спотовом рынке, 3% для крупного АО — это уже много. То есть, 3% и надо было ставить нижним пределом для второго уровня, а 5% — для первого.

А в будущем, когда у нас бы развились отношения на рынке капиталов до невозможности воровать и заниматься "схематозом", даже при полном контроле, то идея диверсификации сама посетила бы умы крупного бизнеса. Тогда можно и повышать требования по листингу. И в Европе это бы поняли, как они пошли на ряд уступок в законодательстве новых членов ЕС при гармонизации, которые мне известны в отношении Польши и Румынии.

А так… Линейное заимствование европейских нормативов и принципов, просто угробило отечественный рынок капитальных активов, который и так был подкошен кризисом.

"Инициативы" НБУ: как бы помочь НКЦБФР угробить фондовый рынок

У НБУ были свои "инициативы", которые, к счастью, пока приостановлены. Они бы позволили банкам быстро и без проблем превращаться в ЧАО. Хотя закон "Об АО" и, особенно, нормативы НКЦБФР по требованиям к листингу, и так лишил листинга две ключевые бумаги рынка: "Райффайзен Банк Аваль" и "Укрсоцбанк".

И только отсутствие продвижения инициатив НБУ в зале парламента оставляет эти бумаги на рынке для инвестирования публичных ИСИ.

А ведь в памяти банковского рынка еще сохранились периоды вполне приличной ликвидности Укргазбанка, Мегабанка, кроме двух упомянутых выше. Если на спотовый рынок вывести 3-4% от Ощадбанка, Укрэксимбанка, то эти инструменты были бы весьма интересны рынку в целом, и особенно НПФ.

Для большинства мелких, карманных, "схемных" банков бизнес-групп инициатива НБУ вполне оправдана. Но вместе с водой выплескивается и ребенок. Банки, акции которых могут послужить делу развития фондового рынка, и, особенно, которые уже на нем присутствовали, но могут быть выброшены недальновидными требованиями по листингу, должны остаться. Проще изменить одну норму Положения, чем менять несколько законов.

Как серединное решение, параллельно со снижением нормативов фрифлоута, следует все системообразующие банки оставить ПАО через предельный уровень активов. Например, если активы банка были $200 млн или выросли до этого уровня, то возможна только публичная организационная форма его существования. В результате рынок акций будет насыщаться самыми надёжными инструментами из банковского сектора с листингом.

НПФы не могут инвестировать в акции без листинга, потому без снижения требований по фрифлоуту "шестерёнки" рыночного механизма не закрутятся. Сегодня, на рынке осталось две бумаги с листингом, которые не связаны с активами в зоне АТО, и обладают достаточной ликвидностью — это Мотор Сич и Укрнафта. Правда у второй бумаги такое финансовое состояние и такой собственник (не государственный, который, видимо, хочет повторить финт, как с Приватбанком), что покупать её нет никакого желания, но приходится. А Мотор Сич может сильно пострадать от действий по полной торговой блокаде с Россией.

И если эти две бумаги потеряют листинг, то мне сложно представить, как дальше управлять НПФ без нарушений. Проблему недостатка рисковых инструментов для НПФ нужно решать немедленно.

Мне скажут: а зачем мне покупать акции? Даже если ни одной не останется, то и ладно. Но у нас есть ещё требования профильного закона, которые морально устарели и не учитывают выше описанных законодательных изменений, которые привели к обвалу доступных инструментов инвестирования.

Проблемы диверсификации

Чтобы не нарушить требования диверсификации, НПФ не могут инвестировать более 50% активов в депозиты (в один банк не более 10%) и гособлигации. Соответственно, чтобы никогда не нарушать это правило 50/50 (при консервативной стратегии), или размещать средства в иные типы активов (при более рисковых стратегиях), нужно инвестировать средства в корпоративные облигации, акции и банковские металлы.

Но корпоративных облигаций с надёжными эмитентами на рынке очень мало. В основном, это облигации банков. Некоторые из интересных облигаций практически не обращаются на рынке, и купить их с привлекательной доходностью невозможно. И лоты там — не 15 и не 50 бумаг.

Банковские металлы покупать не всегда интересно с позиций динамики цен или просто невозможно с позиций ограничений минимального вклада (в Укрэксимбанке, минимум, 1 кг золота). Да и купить можно не более 10% от активов.

Уже давно нужно отменить правило 50/50. Учитывая реалии с количеством листинговых инструментов, эту пропорцию нужно убрать вообще, по крайней мере, допустив 70/70, чтобы не нужно было выискивать инструменты на рынке, которых скоро не будет вообще. Кроме того, эта норма мешает качественно реализовать консервативную стратегию управления портфелем.

На сегодняшний день не составляет труда купить американские или европейские акции. Валюта от погашения валютных ОВГЗ уже есть во всех фондах. В теории, можно покупать и хеджироваться от девальвации гривны тем, что это активы в долларах, по которым нередко платят валютные дивиденды.

Я давно уже думал над этим, но опыт с Мироновским хлебопродуктом (МХП) показал сомнительную выгодность от таких холдерских операций для малого и даже среднего фонда.

Проблемы иностранных акций

Наглядно показать нюансы можно на примере с недавней продажей МХП с малого фонда. А всё из-за тарифов Национального депозитария Украины по иностранным бумагам. Чтобы держать любому инвестору эту акцию нашего славного эмитента, нужно платить минимум 15 евро в месяц за хранение.

Чтобы получить дивиденды, которые в этом году были 0,75 долл на акцию, нужно заплатить 40 евро НДУ и оплатить комиссионные банку-корреспонденту. Средняя сумма комиссий колеблется около 30 долл за транзакцию. Итого: за год владения придётся заплатить 15*12=180 евро + 40 евро + 30 долл.

Если всё перевести в гривну из платежей в двух видах валют, то получится, что за удовольствие держания и получения дивидендов нужно заплатить без 7000 грн.

Эти акции начали расти только последние 2 месяца. До этого 2 года они вяло торговались на уровне 250 грн. А теперь представьте, что ваши бумаги не выросли за год. Но вы исправно платили хранителю и хотите получить дивиденды. Сколько вы должны иметь акций, чтобы просто выйти в ноль?

Хотя это абсурдно, получив дивиденды в долларах, отдать всё на затраты. Но, всё же.

Простая математика при дивиденде на акцию в 21 грн, даёт 332 шт. Округляем до целого лота и получаем 340 бумаг. Самое интересное, что если мы хотим, чтобы эти расходы составили хотя бы четверть от дивидендов, то бумаг у нас должно быть хотя бы 1350 акций. По требованиям диверсификации при 5% на одну акцию фонд должен быть величиной хотя бы 6,8 млн грн. И даже 25% — это многовато. А ведь акции могут ещё и падать в цене.

Кроме того, у НПФ специальный бестарифный режим обслуживания расчётного счёта в банке хранителе. Если хранитель, так же как и наш, получает 0,5% от активов, а фонд держит к примеру МХП, и получает по нему дивиденды, то расходы составят 7 000 грн.

В результате, чтобы банку-хранителю не "в напряг" было заплатить все эти расходы из своего вознаграждения, активы должны быть 14 млн грн минимум! Это если хранитель допускает, что такие расходы не должны превышать 10% от получаемого за год вознаграждения. Хотя у каждого может быть свои представления о разумном уровне. В случае, если активы меньше, хранитель будет "стонать" и всячески выражать неудовольствие обременительностью расходов.

Я уж не говорю о ситуации, когда фонд приобретет парочку пакетов американских или европейских эмитентов. Бунт может дойти до разрыва договора, если банк-хранитель будет треть своих доходов тратить на ваши операции с акциями иностранных эмитентов.

Потому, обслуживание иностранных позиций и сопряжённых тарифов НДУ и зарубежных банков-корреспондентов по валютным перечислениям, надо разрешать учитывать отдельно от вознаграждения, согласно договору с советом НПФ. А, вот, НДУ стоит подумать о снижении минимального тарифа по хранению и перечислению дивидендов.

Исходя из выше приведённых соображений, наблюдая ситуацию в "стакане" торговой системы, меня всегда удивляют лоты МХП по 10-20 бумаг. Расчётный тариф, конечно, будет мизерный, но на то и существует минимум 15 евро, который заплатит любой розничный инвестор.

Даже за 1 день хранения этой бумаги на своем счете в ц/б. Купить лот на 10 долларов и за хранение заплатить 15 евро! Итогом таких раскладов станет то, что эта бумага никогда не будет обладать высокой ликвидностью в Украине. Если НДУ не станет гибче в своей тарифной политике.

Все вышеприведённые соображения касаются и владения бумагами других иностранных эмитентов, которые куплены на зарубежных фондовых рынках, и не являются глобальными депозитарными расписками, как акции МХП в Украине. Потому, нужно увеличивать число доступных внутренних эмитентов для НПФ любой величины. Или убирать явно устаревшие требования диверсификации.

Решение проблем управления активами НПФ

На уровне мотивации профучастников:

Поставить размер вознаграждения КУА в зависимость от доходности активов НПФ под её управлением.

Разрешить производить оплату банку-хранителю по позициям в инструментах иностранных эмитентов (хранение и получение дивидендов) сверх оговоренного уровня отчислений, согласно договору с Советом НПФ. Это снимет проблему отношений с хранителем и повысит ответственность управляющего КУА за вхождение в такие позиции.

На уровне госрегулирования деятельности НПФ:

Снизить требования диверсификации по предельному уровню в ОВГЗ и в депозитах банков с 50% до 70%. А лучше вообще отменить эти нормы. Это позволит обходиться без сомнительного по качеству "муниципала" и "корпоратива", и отечественных капитальных активов, которые исчезают как вид, благодаря бездарной "гармонизации".

Разрешить покупку высоколиквидных акций отечественного фондового рынка без листинга, которые входят в ведущий фондовый индекс местного рынка. Этот индекс можно пересматривать каждый год. На сегодня таковым является индекс Украинской Биржи. В результате сразу станут доступны две самые ликвидные акции, и самая перспективная акция рынка — Райффайзен Банк Аваль. Такое смягчение вполне оправдано, поскольку не нарушает интересов участников. Бумаги в индексе все достаточно ликвидны.

На уровне госрегулирования фондового рынка и эмитентов акций:

Изменить, временно, до существенного изменения условий на рынке, требования по первому и второму уровню листинга с 25% и 10% фрифлоута, до 5% и 3%, соответственно. Это позволит иметь листинг и полный контроль одновременно, а упомянутому "Авалю" получить второй уровень листинга без проблем. И это будет будет "учётом местных условий" в процессе "гармонизации законодательства".

Чтобы не устранить с фондового рынка банковский сектор, разрешить перерегистрацию в ЧАО банкам с активами меньше предельного уровня в долларах (например, 200 млн). Если банк в форме ЧАО в процессе развития превысит эту отметку, он должен стать ПАО, автоматически. И тогда сразу будут заметны те, кто стремится развивать свой банковский бизнес, а не только его использовать как внутригрпповой центр расчётов. Крупным банкам обязательно нужно быть ПАО, чтобы быть прозрачными для анализа и оценки рынком через рыночную капитализацию.

Отменить обязательный листинг для всех мелких ПАО по уровню активов. Предельный объём можно позаимствовать из предложения по банкам.

На уровне тарифной политики НДУ:

Минимум, взимаемый, и за хранение, и за перечисление дивидендов, должен быть на уровне себестоимости для НДУ по операции. А прибыль формируется за счёт величины пакета. Что-то есть экономически неоправданное брать по 15 или 40 евро с собственников пакетов 30, 300 или 3000 шт. Этим убивается розница, а также возможности небольших НПФ и ИСИ.

Если реализовать все выше приведённые предложения рынок акций можно привести в чувство и улучшить гибкость инвестирования со стороны НПФ. Вернуть крупные ЧАО в ПАО уже, наверное, не получится. Но можно будет сохранить то, что осталось на сегодняшний день, особенно в банковской сфере.