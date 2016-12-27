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Податки для "сплячих" ФОПів. Геніально

Податки для "сплячих" ФОПів. Геніально

Я не комуніст, але все ж не можу зрозуміти, чому партія і уряд так завзято витискає з далеко небагатих людей по копійці, але при цьому дозволяє пацанам, що сидять на бюджетних потоках, "пиляти" мільярди.(Рос.)
Вівторок, 27 грудня 2016, 23:56
Андрій Черніков

Позвонили мои бухгалтеры, у которых я обслуживал свое жалкое частное предпринимательство когда-то оно было одним из способов получения зарплаты, но его сделал бессмысленным гений экономической мысли Азаров.

В результате в стране миллионы людей до сего дня сдавали пустые отчеты, поскольку никакой деятельности не вели.

Я еще не уточнял, кто это придумал, но приняты поправки и подписан закон, и каждый такой "лежачий" предприниматель должен будет платить 700 с копейками гривен единого социального взноса ежемесячно, даже если он никакой деятельности не ведет.

Я понимаю, что стране нужны деньги и готов их платить, но при условии, что я понимаю, за что именно я плачу, и что мне есть с чего платить.

Но я не понимаю политики еще одного гения  Гройсмана  брать деньги просто так. Господин Гройсман, очевидно, никак не расстанется со своим базарным прошлым и желает взимать деньги за место на рынке вне зависимости от того, продал я сегодня что-то или нет.

Закон подписал президент и многие уже ломанулись закрывать свои предприятия. Мне за эту услугу, за работу бухгалтеров, которые обслуживают ФОПы, со всеми обязательными выплатами, насчитали около 4 тысяч грн, из которых в бюджет не попадет почти ничего.

Бюджет не получит от меня тоже ничего и в будущем, хотя в былые времена я платил в казну ежемесячно.

Я вовсе не коммунист, но все же я не могу понять, почему партия и правительство так рьяно выжимает из далеко небогатых людей по копейке, но при этом позволяет пацанам, сидящим на бюджетных потоках, "пилить" миллиарды.

Я думал, что деньги надо искать там, где они есть, а не там, где их нет. Ошибка.

Самое странное, что подобное мы уже проходили несколько раз. Хотя львиная доля денег, недостающих стране, находятся в тени и коррупции, с которой так никто и не начал бороться и уже не будет.

Видимо, Порошенко предпочитает остаться в истории прекрасным оратором и только, но никак не здравомыслящим человеком, который мог бы изменить страну, но подумал, что братва ему дороже.

А народ у нас хороший, патриотичный.

А с учетом того, что у моей жены такая же проблема, в один день у одной семьи правительство отнимет 8 тысяч. Просто так. Но, повторю  ничего не получит при этом.

Гениально.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
податки
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Коментарі — 5
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IP: 95.135.22.---Влад Малюк28.12.2016 11:51
Останню крапку у правлінні Каддафі поставив підприємець, що сам себе підпалив у протест проти надмірного адміністративного та податкового тиску. Уборенню зубожілого народу Лівії не було меж. Що зробили з Каддафі власні громадяни можна знайти на теренах інтернету. Чи такої долі прагнуть наші правителі?
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IP: 37.55.213.---Наталья Солонская28.12.2016 09:14
Вместо того, чтобы помочь мелким предпринимателям и оживить тем самым экономику, дать людям возможность заработать, они придумали, как у людей побольше забрать(. Сейчас закроются и уйдут в тень те ФОПы , которые раньше хотя бы периодически что-то платили в бюджет. Пытаюсь найти логику и пользу в этом решении и не нахожу( кто захочет открыть бизнес в Украине, когда налоговые правила меняются каждый год?
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IP: 176.38.130.---Alex Biriukovych28.12.2016 09:00
Государство - орудие угнетения. Причем любое. Так было, есть и будет. Поэтому майдан-майданом, а предпринимателям расслабляться не стоит. После Майдана, на волне романтизма, несколько расслабились. Но жизнь вносит свои коррективы. ФОПы, нам пора объединяться.
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IP: 178.151.145.---Innokenty Brodskih28.12.2016 02:18
/\//\ Пора прекращать это убожество!!!
Кто предлагает план роста ВВП что бы отдать деньги МФВ???
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КТО ПРЕДЛАГАЕТ ПЛАН РЕШЕНИЙ И СОБЛЮДАЛ СВОИ СЛОВА?!!
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>>>Голосуй за тех кто себя не дискредитировал!!!
Не за ПР/БПП и их прихвостней по договорняку!!!
Консолидируемся или лишаемся возможности повернуть ситуацию вспять!!!
НЕТ!!!: ограблению недр, земли / нищете / сланцевому газу / произволу властных структур / РОШЕНУ!
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IP: 94.178.97.---Sharani Myrdalov28.12.2016 01:06
Сначала-азиров-тигипко=НАЛОГОВЫЙ МАЙДАН,потом-ЕВРОМАЙДАН .Сейчас-порошенко-гройсман=опять налоговые гении...и безвиза еще нет...ВСЕ ОПЯТЬ ПОВТОРЯЕТСЯ.
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