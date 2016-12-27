Податки для "сплячих" ФОПів. Геніально

Позвонили мои бухгалтеры, у которых я обслуживал свое жалкое частное предпринимательство — когда-то оно было одним из способов получения зарплаты, но его сделал бессмысленным гений экономической мысли Азаров.

В результате в стране миллионы людей до сего дня сдавали пустые отчеты, поскольку никакой деятельности не вели.

Я еще не уточнял, кто это придумал, но приняты поправки и подписан закон, и каждый такой "лежачий" предприниматель должен будет платить 700 с копейками гривен единого социального взноса ежемесячно, даже если он никакой деятельности не ведет.

Я понимаю, что стране нужны деньги и готов их платить, но при условии, что я понимаю, за что именно я плачу, и что мне есть с чего платить.

Но я не понимаю политики еще одного гения — Гройсмана — брать деньги просто так. Господин Гройсман, очевидно, никак не расстанется со своим базарным прошлым и желает взимать деньги за место на рынке вне зависимости от того, продал я сегодня что-то или нет.

Закон подписал президент и многие уже ломанулись закрывать свои предприятия. Мне за эту услугу, за работу бухгалтеров, которые обслуживают ФОПы, со всеми обязательными выплатами, насчитали около 4 тысяч грн, из которых в бюджет не попадет почти ничего.

Бюджет не получит от меня тоже ничего и в будущем, хотя в былые времена я платил в казну ежемесячно.

Я вовсе не коммунист, но все же я не могу понять, почему партия и правительство так рьяно выжимает из далеко небогатых людей по копейке, но при этом позволяет пацанам, сидящим на бюджетных потоках, "пилить" миллиарды.

Я думал, что деньги надо искать там, где они есть, а не там, где их нет. Ошибка.

Самое странное, что подобное мы уже проходили несколько раз. Хотя львиная доля денег, недостающих стране, находятся в тени и коррупции, с которой так никто и не начал бороться и уже не будет.

Видимо, Порошенко предпочитает остаться в истории прекрасным оратором и только, но никак не здравомыслящим человеком, который мог бы изменить страну, но подумал, что братва ему дороже.

А народ у нас хороший, патриотичный.

А с учетом того, что у моей жены такая же проблема, в один день у одной семьи правительство отнимет 8 тысяч. Просто так. Но, повторю — ничего не получит при этом.

Гениально.