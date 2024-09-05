Оккупированы и брошены. Сколько осталось украинских земель?

До початку великої війни Україна посідала шосте місце у світі за обсягами вирощування кукурудзи та сьоме – пшениці. Україна також забезпечувала понад 30% постачання на глобальні ринки насіння соняшнику. До 2022 року на сільське господарство припадали близько 10% ВВП України та 42% її експорту.

За даними Держстату і Мінагрополітики, через велику війну загальна посівна площа країни зменшилася на 52 тис кв км. "У тимчасовій окупації залишаються 15-18% сільгоспземель. Ми не можемо говорити, що можна використовувати весь потенціал в адміністративних межах України", – казав на початку 2024 року тодішній перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

Проте офіційна статистика не враховує землі, які людям довелося покинути через близькість до фронту. Цю прогалину заповнюють супутникові знімки Sentinel-2.

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За підрахунками ЕП, близько 21,8 тис кв км земель виведені з обороту в зоні боїв уздовж окупованої території, де ширина фронту становить 30-60 км.

За оцінками німецьких дослідників, у 2023 році ця смуга була розподілена майже порівну (з невеликою перевагою в бік України) між українськими аграріями та землями, які оброблялися під наглядом російської окупаційної влади.

Іншими словами, близько 12 тис кв км виведені із сільськогосподарського обігу на багато років через тотальне засмічення вибухонебезпечними предметами, хоча формально ці землі вважаються підконтрольними Україні.

За оцінками ЕП, ще близько 5,3 тис кв км покинуті вздовж державного кордону між Росією та Україною на півночі держави. Невдовзі після початку великої війни росіяни окупували майже половину Харківської області.

Більшу частину цієї території ЗСУ відвоювали восени того ж року. Через порівняно низьку інтенсивність боїв і відносно короткий термін перебування цих земель під окупацією багато сільськогосподарських робіт у регіоні відновилися.

Ще близько 1,4 тис кв км аграрних земель виведені з обороту на правому березі Дніпра в Херсонській і Запорізькій областях. На Херсонщині вздовж обох берегів нижньої течії Дніпра утворилася смуга занедбаних орних земель. Покинуті площі тут менші, бо річка створює природний бар'єр, що знижує інтенсивність боїв.

Подібна кількість землі залишається занедбаною і в регіонах, віддалених від зони боїв. Головним чином – через непрямі наслідки війни: високі витрати на виробництво, нестачу робочої сили і техніки, ускладнену логістику.

Таким чином, за оцінками ЕП, обсяг тимчасово чи довгостроково виведених з обігу формально підконтрольних Україні аграрних земель становить близько 20 тис кв км або 6,5% від сільськогосподарських земель країни. Разом з 18%, які перебувають під окупацією з 2022 року, це близько чверті всіх аграрних земель.

Втрата земель, логістичні та економічні проблеми, очевидно, впливають на спроможність аграріїв. Якщо у 2021 році в Україні зібрали рекордний валовий урожай, 106 млн тонн, то на 2024 рік прогнозують 76 млн тонн або на 30% менше.

Враховуючи більші втрати аграрних земель, ніж тільки окуповані території, селяни не суттєво зменшать урожай порівняно з 2021 роком. З урахуванням гіршої погоди у 2024 році можна констатувати, що агросектор виявився дуже стійким.