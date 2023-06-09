Какие профессии оказались устойчивыми во время войны

За даними сайту work.ua, на початку червня кількість щотижневих вакансій перевищила 54 тис. Це найкращий показник з початку великої війни і навіть вищий, ніж, наприклад, у січні 2022 року.

"Кількість вакансій продовжує зростати. Частково зростання попиту на робочу силу пов'язане із сезонністю, зокрема, сільськогосподарськими роботами, а частково – з мобілізацією співробітників, у тому числі критичних, та посиленням складнощів з пошуком персоналу", – пояснюють у Національному банку.

Зростання кількості пропозицій роботи відбувається швидшими темпами, ніж очікувалося. Оцінити це можна шляхом порівняння лінійних трендів за кількістю вакансій, розбивши їх на два періоди: до і після 24 лютого 2022 року.

Перший період, з березня 2020 року по лютий 2022 року, через карантин приніс економіці чималі проблеми. ВВП України у 2020 році впав майже на 10%.

Проте з падінням економіки майже на 30%, яке приніс рік російського вторгнення, це важко порівняти. Попри це кількість нових вакансій, які пропонують роботодавці, уже вища, ніж у будь-якому місяці карантинного 2020 року.

Кількість щотижневих вакансій

Однак відновлення відбувається нерівномірно для різних професій. Найшвидше відновлюється попит на медиків, бухгалтерів, аграріїв, освітян, науковців, продавців, закупівельників, страхувальників, юристів і топменеджерів. У них криві відновлення навіть кращі, ніж були, наприклад, у 2020 році.

Попит на фармацевтів перевищив усі рекорди і зараз вищий, ніж у будь-який місяць до великої війни. На це, на жаль, можуть бути нерадісні причини.

Є професії, які відверто стагнують. Низький попит залишається на будівельників та IT-спеціалістів. Це може свідчити про слабкі темпи відновлення руйнувань та низьку активність галузі загалом через відсутність попиту на нерухомість.

На IT-сектор тиснуть внутрішні проблеми і світова криза в галузі. За даними Djinni, кількість вакансій в IT-секторі з початку 2023 року майже не змінюється.

Найбільше попит упав на працівників культури та шоу-бізнесу. Ця галузь під час дії воєнного стану фактично під забороною через технічні та моральні обмеження. Мова, у першу чергу, про корпоративні та розважальні заходи.

Відновлення попиту на професії у 2020-2022 роках

Попри загалом позитивний тренд на ринку праці, НБУ нагадує про потенційні ризики, зокрема, регіональну диспропорцію у відновленні через велику кількість внутрішньо переміщених осіб (близько 4,8 млн) і релокованих підприємств.

Схід, північ і південь ще не повернулися до показників початку 2022 року, а захід і частково центр пропонують більше вакансій, ніж до початку великої війни.

Річ у тім, що в спустошених війною областях багато підприємств знищені чи зупинені. Інші переїхали в більш безпечні регіони. За даними Міністерства реінтеграції, до квітня 2023 року релокувалися близько 800 підприємств. Тільки з Харківської області в інші регіони переїхали понад 200 компаній.

З одного боку, кількість претендентів на вакансію в середньому в країні суттєво знизилася і в травні 2023 року була близькою до показника травня 2021 року. З іншого боку, співвідношення попиту і пропозиції нерівномірне залежно від регіону.

Наприклад, у Закарпатській області, яка уособлює острівець відносної безпеки, вакансій удвічі більше, ніж було на початку 2022 року. На одну вакансію там претендують лише півтора шукача, у Харкові – три, у Херсоні пʼять.

У публікації використані відкриті дані сайту work.ua