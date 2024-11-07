На собственном опыте. Как я собирала и тестировала дрон

Багато хто чув фразу: "воювати мають дрони, а не люди". Для реалізації цього принципу Міністерство цифрової трансформації активно розвиває проєкт "Армія дронів" та проводить туди набір. Крім цього, до кінця 2024 року в ЗСУ розраховували виробити понад 2 млн дронів.

Те, що БПЛА забезпечують перевагу на полі бою, стало очевидним ще на початку великої війни. З 2023 року почалось масове виробництво fpv-дронів "на кухнях". Принаймні так про це розповідав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Чи дійсно будь-хто може виготовити дрон ледь не на власній кухні? ЕП вирішила це перевірити, завітавши до волонтерів із спільноти Social Drone, які збирають, тестують та передають їх військовим.

У Social Drone наголошують на тому, що зібрати дрон може кожен. Тож після досвіду роботи у McDonald’s, Glovo, "Укрпошті", "Укрзалізниці", сексшопі та ще низці різних місць, ЕП повертається до рубрики "на власному досвіді", але вже у нових реаліях.

Цього разу – збираємо fpv-дрон і перевіряємо, чи правда це до снаги будь-кому.

Як зібрати дрон

"Перше, що потрібно зробити – це зібрати раму", – каже волонтер Social Drones Сергій. В будні він збирає їх, на вихідних тестує, а в цей день – вчить мене.

З твердженням про "зібрати рами", я погоджуюсь в усіх сенсах, бо задачка якраз для ранку неділі. Вже на зібраний каркас ставляться двигуни, електроніка та всі інші компоненти.

Хоч ця робота і медитативна (особливо підрізати дроти), проте на розпаковку деталей та інші підготовчі процеси може піти чимало часу. Тому досвічені майстри вже звикли робити або декілька дронів одночасно, або ж з колегами паралельно виконувати різні задачі: комусь краще вдається крутити гвинти, а комусь – паяти.

Судячи з відгуків Сергія, я відношусь до перших. Гадаю, що це завдяки автоматичній викрутці, яку мені видали. Вона схожа на зуболікарський апарат і звучить приблизно так само. Хоча до кінця нею не вийде все закрутити, але роботу вона суттєво спрощує.

У своєму побутовому житті я тільки-но змирилась з думкою, що викрутка може виглядати як одна паличка з багатьма насадками. Проте, як виявилось, все вже автоматизовано і може крутити саме.

Стосунки з паянням складаються гірше. Спочатку мені дають браковану плату, щоб "набити руку" і нічого не зіпсувати. Проте, за словами Сергія, кожна наступна "булька", яку я роблю з олова, виходить все краще. Думаю, якщо зібрати з десяток дронів, то можна досягти ідеалу.

Може це і прозвучить як каламбур, але паяння розслабляє, як будь-який інший медитативний процес. Хоча цей ще приносить багато користі.

Під час пайки на платі залишаються вільні місця, адже модифікувати та покращувати дрон можна нескінченно, пояснює мені мій вчитель. Наприклад, туди можна припаяти GPS-навігатор, "біпер", щоб дрон можна було легше знайти, і навіть LED-підсвітку чи п’ятий двигун. Щоправда, нам це не потрібно: аби дрон виконав свою функцію, вистачить камери та наявних двигунів.

Наступний крок – це "прошивка" дрона. Ще на етапі пайки я зрозуміла, чому зазвичай цим займаються інженери і розробники, але на етапі підключення дрона до ноутбука і завантаження програмного забезпечення це стало ще більш очевидним.

Ми перевіряємо, чи видає дрон коректні звуки, чи крутяться двигуни у правильний бік та решту нюансів, про які мені розповідає Сергій. Після цього нарешті можна прикручувати пропелери.

Зазвичай, на збірку першого дрона радять закладати приблизно п’ять годин. Ми справляємось за дві – завдяки Сергію і всім застосункам, які спрощують життя, такими як вже згадана викрутка.

Загалом, всі інструкції – і в текстовому, і у відео-форматі – вже створені. Якщо у когось виникають додаткові питання, то їх завжди можна поставити у чаті і отримати відповідь. Інструкції і доступ до чату можна отримати після реєстрації в спільноті і проходження "фейс-контролю".

Увесь набір виглядає як Lego, але для дуже дорослих. Тож не дивно, що збірка дрона чимось нагадує дитинство. Можливо з цим дійсно може впоратись будь-хто?

Базовий набір інструментів, якими збираються дрони можна придбати за 5 тис. грн. Далі його можна покращувати нескінченно. Компоненти для найбільш розповсюдженої версії – 7-дюймового дрона – обійдуться приблизно у 7 тис. грн.

Шлях дрона

Якби я дійсно збирала цей дрон у себе на кухні, а не на базі Social Drone, то він би прийшов на тестування поштою. У моєму випадку я принесла його на перший поверх самостійно.

Шлях будь-якого іншого дрона починається з коробки, з якої його розпаковують і відправляють на перший етап – "докрутку".

Тут досвічені майстри та майстрині перевіряють, чи все правильно спаяно, чи всі гвинтики докручені, чи крутяться двигуни у вірному напрямку, чи все гаразд з антеною тощо. І, як не важко здогадатись з назви, за потреби все докручують. Іншими словами, на цьому етапі дрон повністю готують до тестового польоту.

Після цього дрони відносять у спеціальну кімнату, звідки їх забирають на другий етап – обльоти.

На спеціальному для цього майданчику є два режими: перший – перевірити, чи дрон взагалі летить. Якщо з цим все гаразд, то пілоти переходять до наступного режиму під назвою "дати дрону проср*тися". Вони пояснюють, що умови на фронті дуже різні, тож їхня задача – перевірити, чи готовий дрон до всього.

Найчастіші проблеми пов'язані з неправильними налаштуваннями двигунів, з передавачами або з тим, що щось не туди припаяли.

На полі для тестів навіть є різні ворота, які чимось нагадують поле для квіддичу. Проте мене запевнили, що у всіх пілотів тут існує правило: тестування дронів – це не місце для отримання задоволення, а місце для роботи. Тож перегонів або інших розважальних заходів тут не влаштовують.

Раніше протестувати навіть три дрони за вихідні видавались непідйомною задачею, розповідає Анна – маркетологиня у буденному житті та волонтерка Social Drone. Зараз же в середньому за суботу-неділю тестують 400-600 БПЛА. І хоча на обльотах може бути до п'яти пар пілотів, з такими обсягами роботи не до веселощів.

Єдині веселощі, які тут дозволяються – це R&D (Research and Development – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи). На цьому етапі дрони намагаються удосконалювати під вимоги військових.

Головною інтригою мого досвіду обльотів було те, чи полетить мій дрон, який пройшов всі попередні етапи.

І він полетів! Це насправді неймовірні враження – спостерігати за чимось, що щойно було простим набором деталей, а зараз – летить. І не просто летить, але й несе "корисне навантаження", яке в нашому випадку є гантелею, але на лінії бойового зіткнення буде чимось іншим.

Якщо після обльоту з дроном все добре, то він отримує зелену наліпку про проходження контролю та відправляється на третій етап – до фінальної кімнати. Звідти його відправляють або назад людині, яка його зібрала і тепер може вже "облітаний" дрон відправити своїм знайомим чи близьким, або у бригади, які співпрацюють з Social Drone.

Якщо ж з дроном щось не так, то він отримує червону наліпку з небагатозначною фразою "та за шо" й відправляється на четвертий етап – "в гості до фіксиків".

Тут його оглядають, за необхідності замінюють деталі, перепаюють, ще раз детально "обстежують" і віддають знову на обліт.

Таким чином можна бути впевненими, що всі дрони, які пройшли перевірку, виконають свою функцію. А перевіряють тут кожен дрон.

"Якщо така проблема виникає у військових – вони теж це можуть поміняти, там теж люди знають, як це робиться. Але це їхній час, і ми вважаємо, що їхній час зараз дорожчий за наш, тому краще це зробимо ми", – підсумовує Аня.

Чому це потрібно

Я питаю в Анні, наскільки важко зібрати дрон. Вона оцінює цей процес на 2-3 з 10 можливих, адже у Social Drone висилають дрони люди віком від 12 до 68 років, які справились з цим завданням. Якщо змогли вони, то може кожен.

Не дивлячись на те, що більшість волонтерів тут інженери та розробники, маркетологиня Анна на власному досвіді підтверджує, що освіта та попередній досвід неважливі. Головне – бажання.

"Я шукала спільноту, куди я можу долучитися і допомагати чимось іще крім грошей. Тому що гроші я і так відсилаю, але не відчуваю залученості до допомоги. Штурмовик з мене не дуже, і мені було важливо допомагати чимось конкретним. І я сильно напросилася в команду", – розповідає вона.

На її думку, найскладніше – почати. "Потрібно ухвалити рішення: я збираю дрони, я виділяю на це такий бюджет. Це дуже сильно мотивує. Тож треба брати і пробувати", – каже вона.

Мені здається, що я теж стала живим підтвердженням того, що зробити дрон може кожен. Звісно, я мала перевагу – професійного збиральника Сергія, на рахунку якого вже понад 300 БПЛА. Попри це, мій дрон полетів!

P.S. У кожного дрона є свій номер, який відстежується у системі. Свій я ще й підписала. Тож згодом ми можемо отримати продовження цієї історії з відео з тієї камери, яку я власними руками припаяла.

У волонтерів Social Drones є мрія: нарешті влаштувати перегони, коли війна закінчиться і дрони вже не потрібно буде ремонтувати і обльотувати у таких масштабах. Аби це сталося трошки швидше, можна задонатити на запчастини для дронів за посиланням.