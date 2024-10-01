Какие новые ИИ-функции появятся в iPhone?

У вересні компанія Apple на конференції Glowtime оголосила про релізи нових продуктів: iPhone 16, iOS 18 та платформи з функціями штучного інтелекту (ШІ) Apple Intelligence, в основі якої лежить мала мовна модель генеративного ШІ.

Нові ШІ-функції недоступні в iOS 18, але протестувати їх можна, завантаживши бета-версію iOS 18.1, яка вийде в жовтні. Для цього потрібна версія iOS 16.5.

Що таке Apple Intelligence, у чому особливість платформи, які можливості має iOS 18.1 та що кажуть про ШІ-функції оглядачі глобальних tech-видань?

Огляд нових iPhone

На конференції Apple Glowtime представники Apple анонсували iPhone 16, годинники Apple Watch Series 10 та Apple Watch Ultra, навушники AirPods 4, оновлені AirPods Pro 2 та AirPods Max, розповіли про нову операційну систему iOS 18 та вмонтовану в неї платформу з штучним інтелектом Apple Intelligence.

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Презентація нових продуктів Apple відбулася 9 вересня 2024 року Джерело: 9to5mac

iPhone 16 оснащені новим надшвидким шестиядерним процесором A18 з 16-ядерним нейронним двигуном та пʼятиядерним графічним процесором. За твердженням гендиректора Apple Тіма Кука, швидкість телефону збільшилася на 30%, а міцність дисплеїв – на 50% порівняно з попередниками.

Свіжа лінійка iPhone 16 має нову кнопку керування камерою, що розташована праворуч, під бічною кнопкою живлення. Функція називається Camera Control: одне її натискання відкриває додаток "Камера", ще одне – робить знімок.

Надалі ця кнопка виконуватиме функції, пов’язані з ШІ. Користувачі зможуть отримувати швидкі відповіді від віртуального асистента Siri, підсиленого ChatGPT.

Apple Intelligence

У липні стали доступними бета-версії iOS 18.1, iPadOS 18.1 та macOS Sequoia 15.1 для розробників, що дозволило випробувати Apple Intelligence.

Серед оновлень – удосконалення Siri (віртуальний асистент отримав голос, наближений до людського, новий дизайн та вдосконалені відповіді під час діалогу), нові ШІ-інструменти для написання повідомлень та електронних листів, Genmoji та додаток Image Playground, створення фільмів пам’яті. Операційна система версії 18.1, імовірно, стане доступною вже в жовтні.

Старший віцепрезидент з розробки ПЗ в Apple Крейг Федерігі презентує продукт Apple Intelligence Джерело: CNET

Коли наприкінці 2022 року з’явився ChatGPT, у технологічному середовищі існувала думка, що саме великі мовні моделі найкраще впораються із складними діалогами. Тепер це бачення змінилося, тож Google, OpenAI, Microsoft та Apple вирішили зосередитися на розробці малих мовних моделей (SLM).

Малу мовну модель Apple Intelligence називають новою ерою для Siri або "штучним інтелектом для всіх". Її перевага – у швидшій реакції на запит. Передбачається, що кілька малих мовних моделей будуть виконувати різні завдання більш продуктивно, ніж це робитиме одна велика мовна модель. Функції Apple Intelligence будуть доступні на iPhone 16 та пристроях з переліку нижче.

Apple Intelligence сумісний з цими пристроями Джерело: Laptop Mag

ШІ-функції Siri працюють тільки англійською мовою (US). До кінця 2024 року вони стануть доступні для китайської, французької, японської та іспанської мов. Для тестування iOS 18.1 потрібно зробити такі кроки.

Тут можна ознайомитися з детальною інструкцією. Утім, в оновленні представлені не всі ШІ-функції, які анонсувала Apple. У бета-версії вже помічені баги: вона швидко розряджає батарею iPhone, а пристрій стає менш продуктивним.

ШІ-функції, які можуть зʼявитися на iPhone в жовтні

Оглядачі The Verge, Techradar і TomsGuide протестували бета-версії iOS 18.1 (версії для розробників та публічну), які доступні для iPhone 15 Pro та Pro Max, і поділилися своїми враженнями щодо нових можливостей від Apple.

Дизайн віртуального асистента змінився. Apple влаштувала щось на кшталт світлового шоу: під час виклику Siri iPhone підсвічується по краях Джерело: AppleMagazine

У новій версії із Siri можна спілкуватися за допомогою текстових повідомлень. Для цього треба двічі торкнутися нижньої частини екрана. Під час обміну повідомленнями Siri проводить синтаксичний аналіз природної мови і виявляє більше терплячості, коли користувач думає, що б ще запитати.

Як зазначає TomsGuide, вести дискусії із Siri стає приємніше, адже Apple Intelligence згенерував більш природні інтонації в голосі асистента. Також його можна обірвати під час відповіді і запитати про щось інше.

Apple планує дозволити Siri виконувати дії в інших застосунках за запитом користувача: обробити електронний лист, створити зустріч і додати її в календар. Також корпорація вмонтувала в платформу Apple Intelligence модель GPT-4o. Усі функції ChatGPT для користувачів Apple Intelligence будуть безкоштовними.

Джерело: Techradar

На iOS 18 з'явиться можливість створення генеративних емодзі – Genmoji. На інших платформах ця функція платна, а на iPhone вона буде безкоштовною.

Apple оновила й додаток "Фотографії" на iOS 18, доповнивши його ШІ-функціоналом. Компанія створила інструмент Image Playground, завдяки якому можна швидко згенерувати зображення в трьох стилях – анімаційні, ілюстративні або скетчі – і поширити в Notes, Messages, Keyonte та Pages.

Другий ШІ-інструмент має назву Clean Up і схожий на Magic Editor від Google. Він дає змогу легко відредагувати фото: прибрати фон, видалити непотрібні об’єкти та додати нові. Оглядачі TomsGuide помітили, що Clean Up важко впоратися з відтворенням облич, однак очікується, що функція незабаром удосконалиться.

Apple також запропонує опцію Image Wand у додатку Notes, яка покращуватиме замальовки або створюватиме зображення, керуючись підказками користувача.

Ще один інструмент – створення фільмів пам’яті. Для його запуску у "Фотографіях" слід обрати розділ "Спогади", натиснути "Створити" і ввести запит. Наприклад, якщо ввести "Усі мої подорожі до Карпат", то ШІ відбере фотографії та згенерує кліп. Після перегляду фільм можна оцінити та вдосконалити.

Функція Visual Intelligence дозволяє визначити, що користувач бачить перед собою. Наприклад, можна сфотографувати собаку, а ШІ назве її породу.

Apple запустила в iOS 18 функції ШІ з написання та обробки текстів. Особливо корисні текстові інструменти в додатку Notes. Тепер туди можна додавати голосові записи. В iOS 18.1 ці записи матимуть автоматичну транскрипцію, яку Apple Intelligence зможе структурувати в стенограму або маркований список.

Джерело: The Verge

Також Apple Intelligence допоможе записати телефонні розмови та перетворити їх на нотатки. При цьому всі учасники дзвінка отримають про це сповіщення.