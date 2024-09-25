Привет из Танзании. Как украинский бизнесмен зарабатывает на поздравлениях из Африки

Привітання, записані на відео відомими блогерами, кінозірками або групою людей, існують у світі давно і користуються шаленою популярністю. Кожен охочий може замовити коротке відеопривітання з днем народження чи іншим святом для будь-якої людини та з будь-якої нагоди.

Останні кілька років у соціальних мережах публікують все більше відеопривітань з Африки, на яких місцеві жителі тримають роздруковану фотографію іменинника та говорять побажання рідною мовою отримувача.

Закони вільного ринку працюють таким чином, що за наявності попиту з'являється і пропозиція. У світі виникло десятки компаній, які співпрацюють із жителями африканських країн, створюючи сотні тисяч відеопривітань на рік. Один із таких сервісів – Hello from Africa – працює в Україні.

Замовити персоналізоване відео з танцями та привітаннями для будь-якої події так само легко, як і зробити онлайн-замовлення піци. Hello from Africa щомісяця отримує сотні замовлень, більшість з яких саме від українців. Короткі відео вартістю 50 дол дозволяють компанії щомісяця заробляти понад 1,5 млн грн.

Реклама:

Персоналізовані відео з Африки

Оформити привітання з Африки легко – пошук у Google видає кілька сервісів, що пропонують у короткі терміни підготувати відеопривітання за конкретним запитом. Сайти сервісів мають схожу структуру та набір послуг. Замовник обирає тему привітання, музику і команду, що записуватиме відео.

При оформленні привітання користувач додає фото героя та текст, який мають сказати у відео. Виконавці можуть виголосити коротке привітання, станцювати, задути імпровізовані свічки на торті або поцілувати портрет.

"Після оплати готове відео надсилається на електронну пошту чи в будь-якому месенджері протягом двох-трьох днів. Також можна замовити термінове відео, яке знімається наступного дня", – розповідає власник Hello from Africa Владислав Фастівець.

До організації привітань з Африки Фастівець будував бізнес в логістиці. Підприємець не створював Hello from Africa, а придбав вже готовий проєкт за 5 млн грн, згідно з даними порталу для купівлі-продажу готового бізнесу Business asset. Цю інформацію ЕП підтвердив сам Фастівець.

"Я шукав онлайн-бізнес, розглядав інтернет-магазини, SaaS-проєкти (модель надання програмного забезпечення, коли користувач отримує доступ до програми через інтернет – ЕП) та застосунки. Натрапив на оголошення про Hello from Africa, ідея мені сподобалась. Раніше я вже бачив подібні відео. Вирішальним фактором стали фінансові показники проєкту, зокрема його окупність" – каже бізнесмен.

фото hello-from-africa.com

Всі відео Hello from Africa знімаються в Танзанії, країні, що розташована на березі Індійського океану на сході Африки.

Працівники поділені на дві команди: перша – 17 людей в Танзанії, друга – 15 людей в Україні. Для першої команди, яка повністю складається з місцевих мешканців, Фастівець орендує офіс, в штаті є оператор та відповідальна за організацію зйомок та виконання замовлення особа.

Проте не всі компанії в цьому бізнесі працюють аналогічно. Більшість сервісів замовляють відео через аутсорс у локальних команд. Ба більше, інколи такі відео можуть навіть не зніматись в Африці.

"Це класичний дропшипінг (бізнес-модель, коли продавець приймає замовлення від клієнтів, але товар відправляється напряму зі складу постачальника, без зберігання на власних складах – ЕП), тільки в сфері відеопривітань", – пояснює Фастівець.

За понад два роки команда Hello from Africa створила 17 тис відео. Темою привітань можуть бути будь-які свята – від дня народження до весілля. Існує опція замовити індивідуальне відео, де клієнт самостійно визначає, як воно має виглядати та що робитимуть актори.

Як заробляють

Вірусність відеопривітань в мережі свідчить не тільки про велику кількість сервісів, які пропонують свої послуги, але й про високий попит. Сезонність у цьому бізнесі не є ключовою, однак у певні святкові дні, такі як День святого Валентина, значно збільшується кількість замовлень.

Зазвичай Hello from Africa щомісяця виконує від 600 до 850 замовлень. Вартість одного відео варіюється від 50 дол до 66 дол, окремі комерційні пропозиції (для бізнесу) можуть коштувати кількох сотень доларів. Однак переважна більшість замовлень припадає саме на приватні привітання.

Місячний дохід такого бізнесу становить 1,5-2 млн грн. В описі онлайн-бізнесу на Business asset вказано, що за останні 12 місяців дохід Hello from Africa становив понад 632 тис дол, а прибуток – понад 165 тис дол. Однак, за словами Фастівця, показники в оголошенні на 5-10% перебільшенні, хоча динаміка коректна.

фото hello-from-africa.com

Джерела доходу такого бізнесу прості: більше замовлень – більший прибуток. Зростання кількості замовлень залежить від інвестицій у маркетинг, що дозволяє розширити аудиторію. Витрати на маркетинг можуть стати значною частиною бюджету.

"Останні два місяці були прибутковими. Нещодавно ми найняли директора з маркетингу та збільшили команду фахівців із платного трафіку, тому цього місяця, ймовірно, не досягнемо окупності. Однак рухаємося в напрямку зростання", – зазначає Фастівець.

Танзанійці в Hello from Africa отримують фіксовану зарплату та можуть отримати бонуси за кількість відео. Крім того, команда оновила офіс в Танзанії, що, за словами Фастівця, може дозволити збільшити ефективність роботи та знімати до 50 відео на день.

Конкуренція

Компанію Hello from Africa до її придбання Фастівцем заснував українець в Польщі. Бізнес орієнтований на користувачів Центральної та Східної Європи, зокрема України, Польщі та Чехії.

"Географія наших клієнтів виглядає так: Україна – 50%, Польща – 30%, решта – це Чехія, Туреччина та Казахстан. Основна частка наших клієнтів – українці, оскільки багато з них зараз проживають в Європі", – говорить Фастівець.

За його словами, в Україні Hello from Africa не має аналогів з такою ж розвиненою інфраструктурою виконавців, масштабом і кількістю клієнтів. Проте привітання з Африки є лише частиною загального ринку привітальних сервісів, де конкуренція значно вища.

У 2017 році світ побачив сайт обміну відеофайлами Cameo. Сервіс дає змогу за певну платню замовити персоналізоване привітання від знаменитостей. У 2020 році до платформи приєдналися понад 30 тисяч відомих людей. У період пандемії сервіс отримав найбільшу свою популярність, компанію оцінили в 1 млрд дол, а її штат розширився до 400 працівників.

Нині Cameo переживає не найкращі часи: на 2023 рік кількість працівників скоротилась до 33 осіб, а сам сервіс зіткнувся із судовими позовами зі сторони уряду США та низкою скандалів.

Так, у 2023 році російські пропагандисти замовили та змонтували серію відео, записаних через Cameo та схожі сервіси, щоб створити враження, що різні американські знаменитості звинувачують президента Зеленського у корупції та наркозалежності, чим виправдовують вторгнення РФ.

Головна сторінка сайту Cameo, на якій показано деяких знаменитостей з його списку Фото Cameo

На думку аналітика Enders Analysis Джозефа Тісдейла, популярність Cameo була значною мірою викликана пандемією, коли знаменитості мали більше часу для запису відео, а споживачі шукали оригінальні подарунки в умовах обмежених можливостей. Після пандемії попит на подібні відео знизився, оскільки і знаменитості, і користувачі перемкнулись на "безковідний" спосіб життя.

Наразі ніша привітань з Африки для української аудиторії є відносно новою. Для власної популяризації Hello from Africa часто сама створює відео з привітаннями відомих українців. Серед таких відео є привітання президента Володимира Зеленського, блогера Ігоря Лаченкова та співачки Насті Каменських.

За словами Фастівця, конкуренти, які створюють відеовітання з африканських країн, часто використовують тактику зниження ціни за послугу. На його переконання, така стратегія навряд приведе до успіху. Ринок відеопривітань з Африки непублічний, тому ЕП не вдалося знайти інформацію про власників інших компаній.

Команда Hello from Africa націлилась на англомовні ринки і працює над новим видом контенту. Залучення нової аудиторії дозволить розширити сервіс відеопривітань і мати команди не тільки в Африці, а й відкриті нові в Австралії та Латинській Америці, каже бізнесмен.

Етична сторона бізнесу

Попри популярність сервісів відеопривітань з Африки в інтернет-користувачів виникають запитання щодо етичності та загалом правильності створення таких відео. Мовляв, сам факт привітання африканців є підкресленням расистських та колоніальних стереотипів.

Бізнес відеопривітань з Африки, як й інші розважальні індустрії, дійсно має темну сторону. Проте вона стосується країн Сходу, а не Заходу. Взимку 2020 року в китайських соціальних мережах завірусилося відео, в якому група африканських дітей з усмішкою на обличчі та ентузіазмом повторюють слова: "Я чорний монстр і мій IQ низький".

Це відео шокувало мережу та спонукало редакцію BBC Africa провести розслідування. Журналісти показали, як китайська індустрія створення відео експлуатує дітей на африканському континенті. Цікаво, що расистські відео з Африки набирають популярності саме серед жителів країни, яка на міжнародній арені позиціонує себе як лідер та захисник усього Глобального Півдня.

Можливість появи подібних відео в Hello from Africa заперечують. "Наші менеджери ретельно перевіряють усі замовлення та переглядають готові відео. Ми не приймаємо замовлення, якщо вони містять жарти або натяки на расизм чи ксенофобію. Крім того, усі наші співробітники в Танзанії є штатними працівниками, тому участь дітей у відео виключена", – підкреслює Фастівець.

Щодо питань експлуатації танзанійців Фастівець пояснює, що кожний працівник має фіксований графік роботи, а їхня місячна заробітна плата становить близько 400 дол, що двічі більше від середньої по країні.

"Так, знімати відео протягом усього дня непросто, але вони отримують хорошу оплату та нормальні умови праці. Більше того, співробітники постійно намагаються залучити до роботи своїх друзів або знайомих. Зараз я ще більше залучений до процесу рекрутингу місцевих жителів, щоб краще контролювати цей процес", – додає Фастівець.

Hello from Africa у своїй роботі вкладають не расовий контекст, а саме географічний. Іншими словами, основна цінність відео саме в тому, що вони записані в Африці, на іншому континенті. Як зазначає власник, "святкуючим приємно, коли люди з іншої частини світу бажають їм всього найкращого".