Хомяк с русским душком. Что скрывает игра Hamster Kombat, которая обещает легкий заработок

Нова онлайн-гра Hamster Kombat всього за кілька місяців отримала шалену популярність, досягнувши позначки у сотні мільйонів користувачів. В Україні про хом’яка чули практично всі.

Головним магнітом для Hamster Kombat є нестримне бажання людини отримати легкі гроші. Саме гра є частиною одного криптопроєкту, який пропонує користувачам заробляти віртуальні монети, які, можливо, в майбутньому конвертуються в реальні кошти.

Виглядає все просто: тикаєш на хом’яка – отримуєш монету. Фактично жодних вкладень, а відповідно й ризиків. Здавалось, що навчені гірким досвідом фінансових пірамід українці виробили в собі резистентність до подібних історій.

Проте нещодавній успіх подібного проєкту Notcoin та небажання залишитись осторонь, коли всі можуть заробити хоч і, можливо, не багато, зате легко, штовхає все більше людей доєднатись до Hamster Kombat.

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Однак, за шаленою популярністю ховається низка питань, які кидають тінь сумніву на прозорість проєкту. Невідомі творці, російське коріння, сумнівні методи залучення користувачів – все це змушує задуматися, чи дійсно Hamster Kombat це те, чим здається на перший погляд.

Що таке Hamster Kombat

Hamster Kombat – це онлайн-гра, яку ще називають "тапалкою" (tap – натискати по екрану), побудована в блокчейн-мережі Telegram – The Open Network (TON). Вона працює як TWA (Telegram Web App), відповідно доступ до застосунку можна отримати лише через Telegram-бота.

Пори свою популярність Hamster Kombat не може похизуватись складною ігровою механікою. Користувач має просто натискати на екрані на хом’яка, щоб отримувати віртуальні монети, які, ймовірно, у майбутньому зможе перетворити у реальні гроші.

У грі хом’як виступає як генеральний директор криптобіржі, яку гравець має розвивати, постійно збільшуючи кількість монет. Гравець може обрати одну з бірж: Binance, HTX, ByBit, Kucoin, OKX, MEXC, BingX, Gate чи Bitget. Вибір, схоже, ні на що не впливає, і слугує тільки способом урізноманітнити процес майнингу.

"Основна мета таких проєктів – отримати прибуток, наприклад, від реклами, продажу монет для гри або інших внутрішньоігрових послуг. Щодо ризиків, у найгіршому випадку це може виявитися шахрайством: розробники продадуть всі монети користувачам, і їхня вартість впаде до нуля", – розповідає аналітик однієї з міжнародних криптобірж Олег Петрушин.

Сам сюжет гри важко описати, оскільки він як такий просто відсутній. Гравець збільшує свій показник монет, чим відкриває наступні рівні і змінює зовнішній вигляд хом'яка на екрані.

Кабінет користувача де головна його задача - тицяти на хом’яка

Також є можливість використовувати різні бустери, які спрощують майнинг. Наприклад, за допомогою Multitap гравець може отримувати більше монет за одне натискання на екран, а Energy limit збільшує доступний запас енергії в хом'яка. Усе це купується за ту ж внутрішньоігрову валюту.

Особливістю Hamster Kombat є акцент на майнингу монет, а не на простому їх накопичуванні. Для цього користувачі мають прокачувати свій так званий "прибуток за годину" (profit per hour).

Загалом, гра складається з дев'яти рівнів. Щоб досягти найвищого необхідно накопичити 100 млн монет.

Чому Hamster Kombat стала такою популярною

Гра з’явилась на світ наприкінці 24 березня цього року і, за словами розробників, менш ніж за два тижні змогла досягнути позначки в 1 мільйон користувачів. На сьогодні їх кількість вже перетнула позначку у 100 мільйонів.

Шалену популярність гри можна пояснити кількома чинниками. Перш за все це нещодавній успіх схожого проєкту Notcoin. Це аналогічний до Hamster Kombat ігровий проєкт в екосистемі TON. В ньому користувачі так само здобували віртуальні монети, які потім його розробники конвертували в токени.

Після лістингу токена Notcoin на криптовалютних біржах користувачі змогли конвертувати свої монети у вже реальні кошти. Пізніше навіть засновник Telegram Павло Дуров прокоментував запуск NOT, назвавши його "дивовижною історією успіху". За його словами, проєкту вдалось зібрати понад 35 мільйонів активних користувачів за кілька місяців.

"Notcoin миттєво увійшов до найкращих 10 криптовалют за обсягом торгів, а його ринкова капіталізація досягла майже 700 млн дол. Уявіть собі – сотні мільйонів доларів вартості були створені для користувачів Telegram в цьому мінізастосунку з нізвідки за лічені місяці", – писав Дуров.

Зараз ринкова капіталізація NOT становить 2 млрд дол. На початку червня, коли ціна одного її токена досягла поки рекордних 0,028 дол, користувачі, які ще в грі наклацали 100 тис віртуальних монет, могли виручити за них близько 2800 дол.

Успішний лістинг токена Notcoin і приклади реального заробітку звичайних користувачів, тільки підсилили віру в те, що Hamster Kombat чекає така сама доля.

Ще одним чинником популярності хом’яка є використання принципів мережевого маркетингу творцями проєкту. У грі є вкладка, через яку можна отримати реферальне посилання та запросити друзів. Згідно з правилами, якщо користувач приведе по своєму посиланню ще трьох друзів, він додатково отримає 10 тис монет, а за користувача з підпискою на платний Telegram – 25 тис.

За підписку на соцмережі проєкту також нараховуються додаткові монети. На сьогодні аудиторія хом’яка в соціальних мережає досягає кількох десятків мільйонів користувачів. Тільки на Telegram-каналі Hamster Kombat Announcement вже має майже 35 мільйонів підписок.

Точно визначити реальну кількість користувачів практично неможливо, адже особливо умілі ентузіасти створюють цілі ферми, які за допомогою декількох смартфонів одночасно тикають на хом’яка.

Технічно можливо організувати тицяння багатьох хом ’ яків (скрін монітора комп ’ ютера через який управляються три пристрої) youtube

Серед українських користувачів найбільш активними в цій грі є школярі. Можливість легкого заробітку, розкрученість в соціальних мережах дозволила проєкту залучити саме молоде покоління. Однак це не єдині гравці в хом’яка серед українців. Відсоток дорослого населення, зокрема й військових є досить високим.

За даними Similarweb, сайт Hamster Kombat є найбільш відвідуваним в Росії (54,6%), Україні (8,5%) та Німеччині (3,6%).

Чи дійсно можна заробити в Hamster Kombat

Однозначно відповісти на це запитання можна буде лише після лістингу токенів. Самі ж творці проєкту очікують, що їм вдасться повторити історію Notcoin. Принаймні медійно вони точно змогли випередити свого попередника.

Точної дати появи токенів на біржі немає, але згідно з планами, які є на сайті проєкту лістинг хом’яка планують провести у червні цього року. Зрештою, навіть якщо розміщення на біржах монети і відбудеться, спрогнозувати її ціну важко. Все залежить від того, яку кількість монет роздадуть творці проєкту, а яку частку захочуть продати самостійно.

"Розробники можуть володіти частиною випущених монет, які вони зможуть продати після лістингу на біржі. Наприклад, якщо загальний обіг монет становить 1 мільярд, то розробники можуть зарезервувати для себе 200 мільйонів, а решту роздати користувачам. Відповідно, після лістингу розробники зможуть продати свої монети", – зазначає Петрушин.

Очевидно, що більшість з тих, хто зараз грає в хом’яка захочуть відразу продати свої монети не очікуючи зростання їхньої вартості. Залежно від того, скільки таких пропозицій буде сформовано на ринку ціна на токен може змінюватись.

"Крім звичайних користувачів, які хочуть просто продати монети, до ринку приєднаються й трейдери, що будуть впливати на ціну в різні боки. Зокрема, граючи на зростання їхньої вартості", – пояснює Петрушин.

Відповідно решта, помітивши зростання ціни, захочуть продати монети дорожче, тому затримаються з продажем. Подальший хайп може також призвести до значного зростання ціни.

Найголовнішим же є питання, звідки візьмуться гроші на викуп цієї монети після її роздачі, щоб вона мала хоч якусь вартість.

Російський "душок"

Від початку створення Hamster Kombat почали виникати питання, які кидали тінь сумніву на прозорість цього проєкту. Перш за все досі невідомо хто є авторами онлайн гри. Ні на статті, який представлений однією сторінкою, ні в соціальних мережах згадки про того, хто стоїть за хом’яком немає.

Загалом вся комунікація з користувачами відбувається англійською мовою і найчастіше від імені віртуального хом’яка. На сторінці Hamster Kombat в X взагалі публікують дайджест новин з криптоіндустрії, які розповідає мультиплікаційний хом’як. Відтак встановити бодай когось з реальних людей, хто б публічно асоціювався з проєктом наразі неможливо.

Частина співрозмовників ЕП в криптоіндустрії висловлюють сумнів щодо реальності проєкту як такого і апелюючи до його потенційних зв'язків з Кремлем. "Hamster Kombat – це проєкт росіян, які працюють у Москва-Сіті та фінансуються ФСБ для збору даних і приватних ключів від гаманців за мізерні вкладення", – зазначає трейдер та фаундер одного з Telegram-каналів, який присвячений криптовалютам.

Крім того, за даними сервісу Whois домен сайту гри (hamsterkombat.io) у березні цього року зареєстрував російський реєстратор Ru-Center. А інформація про те, хто володіє цією адресою, прихована.

Сам Ru-Center знаходиться в Москві, а у 2021 році консорціум на чолі з Proxima Capital Group став мажоритарним акціонером компанії-власника Ru-Center. У 2013 році Proxima Capital заснував російський бізнесмен Владимир Татарчук про зв'язки якого з українськими підприємцями у 2017 році писала ЕП.

Про наявність російських власників у криптопроєкті Hamster Kombat і розташування серверів на території РФ підтвердили співрозмовники ЕП у правоохоронних органах. Проблема розташування серверів в Росії пов’язана з тим, що з 2015 року там набув чинності закон, який вимагає зберігати персональні дані користувачів у базах даних, що розташовані в їхній країні.

Крім того, творці проєкту жодного разу не вказували інформацію щодо своєї політики конфіденційності. Ба більше, міні-програми Telegram можуть обробляти авторизації, платежі (в тому числі криптовалютою) та надсилати повідомлення. А їхні шкідливі версії взагалі виконують небезпечні дії, якщо використовувати веб-версію месенджера. Іншими словами, зловмисники можуть отримати доступ до облікового запису особи.

"Все залежить від вашої довіри до розробників гри, але в такому випадку це може обернутися дуже погано. Особливо в часи війни, коли ви ділитесь своїм місцем знаходження, та є вірогідність того, що росіяни можуть отримати доступ до вашої сесії, поки ви мрієте отримати 10 доларів", – додає власник одного з Telegram-каналів.

У підсумку знайомство з Hamster Kombat залишає після себе дивний та мало приємний посмак. Уся загадковість власників, і вже явно видні нитки, які ведуть до Мокви, все більше переконують у тому, що хом’як, на відміну від людей, добре знає вислів про "безплатний сир".