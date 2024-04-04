Заменители человека. Семь наиболее умных роботов-гуманоидов

За даними аналітичної платформи ResearchAndMarkets у 2030 році обсяг ринку сервісної робототехніки сягне 187,3 млрд дол. Провідні гравці індустрії (Engineering Arts, Hanson Robotics, Boston Dynamics), а також міжнародні інститути, вже представили суспільству інноваційних роботів-гуманоїдів з інтелектом, максимально наближеним до людського.

Наразі існує кілька десятків проєктів роботів-гуманоїдів, однак ринковий та споживацький попит на них – все ще не сформований. Поява новинки може спричинити короткостроковий хайп, але після цього хвиля зацікавленості спадає.

Поки що споживачі не довіряють технологічним продуктам, що можуть самостійно мислити. Згідно з дослідженням центру Pew 72% американців вважають, що роботи врешті замінять людей у певних робочих галузях, але лише 33% погоджуються з позитивним впливом цього фактору на людство.

Питання формування попиту на розумних роботів, які з’являться в будинках та закрокують вулицями міст – є питанням поколінь. Тому усі провідні розробки компаній-лідерів індустрії – спрямовані радше на споживачів покоління Альфа (народжені між 2010-ми та 2020-ми роками) і їх майбутніх дітей.

Ті роботи-гуманоїди, що вже існують – лише попередники майбутньої технологічної революції, коли машини зможуть безпомилково імітувати людські переживання, емоції та сни та виконувати більшість людської роботи – не лише автоматизованої, але й креативної.

ЕП розповідає про 7 найбільш відомих та розумних роботів-гуманоїдів, які змінюють сьогодення та дозволяють зазирнути у майбутнє.

Ameca

Цього робота-гуманоїда у 2021 році створила британська компанія Engineering Arts, яка є лідером серед виробників роботів для індустрії розваг. Наразі це творіння вважається одним з найпередовіших у галузі, зокрема, завдяки комбінації ШІ та AB (artificial body – штучного тіла). Це робить Ameca роботом, що максимально наближений до людини.

Ameca створена на базі потужної операційної системи Tritium, яку Engineering Arts називає "магією, що змушує метал оживати". Відображення людської міміки (кліпання очима, усмішка) та емоції (радість, сум, подив, спантеличеність, злість) в роботі стали можливі завдяки технології Mesmer. В її основі лежить 3D-сканування міміки реальних людей.

Джерело: Business Insider

Робот має андрогінний вигляд, адже його розробники намагалися бути гендерно- та расово-нейтральними, фокусуючись не на вигляді, а на можливості відтворювати емоції.

Ameca здатна вести невимушені балачки з людиною, розпізнавати інтонації голосу, розуміти контекст, емоції та настрій співрозмовника. Завдяки вбудованій технології візуального розпізнавання предметів, робот-гуманоїд ідентифікує об’єкти, обличчя та навіть інтерпретує складні сцени.

Що неймовірно – інтелект Ameca наближений до людської інтуїції. Робот здатний вирішувати складні задачі, що потребують аналітики, відтворення чи імітації.

Ameca може малювати, наспівувати мелодії, а торік зізналася, що бачить сни. Зокрема, їй наснилася війна прибульців на Марсі. Одразу після цього робот додав, що жартує: "Я не можу бачити сни, як люди, але можу їх симулювати. Це допомагає мені пізнавати світ".

Зустріти Ameca можна буде в науковому центрі, парку розваг, або на підприємстві. Саме для таких організацій його і створили. За словами засновника Engineering Arts Вілла Джексона вартість цього робота становить близько 133 млн дол.

Atlas

Boston Dynamics – американська компанія, що створює продукти у сфері робототехніки. У 2013 році вона презентувала робота-гуманоїда Atlas, унікальність якого полягає у здатності перетинати місцевість з перешкодами, переносити речі і навіть виконувати трюки паркуру. З точки зору балансування, рівноваги, взаємодії з предметами, Atlas – найдосконаліший робот-гуманоїд серед усіх наявних нині.

Джерело: Medium

Цей робот має висоту 150 сантиметрів і важить 80 кілограмів. В ньому містяться три бортові комп’ютери та 28 гідравлічних шарніри, завдяки чому він здатний рухатися зі швидкістю 5,4 кілометра на годину.

Робототехніки Boston Dynamics використовують своє творіння, щоб дослідити та відтестувати просунуту маневреність та координацію в роботів, і зробити їх наближеними до динаміки людських рухів. Ось як це виглядає на прикладі допомоги будівельникам.

Що цікаво, у 2015 році, на змаганнях з робототехніки Darpa 2015 Atlas зміг виконати всі вісім завдань, серед яких: водіння комунального автомобіля, подолання завалів, прибирання сміття, що захаращувало вхід, відкривання дверей та вхід у будівлю (найскладніше для роботів завдання). Також він зміг знайти клапан біля труби, що протікав.

Виконання цих складних дій можливі завдяки симулятору робота, який розробники використовують, щоб проєктувати рухи Atlas та уникати ушкоджень оригінала. В Boston Dynamics зауважують, що основний фокус при створенні робота робили на покращенні його здатності розуміти світ.

Експерти оцінюють вартість Atlas у межах 150 тис дол.

Pepper

Найбільш дружній та симпатичний робот у світі, Pepper є ідеальним компаньйоном для усієї сім’ї. Початково цього робота-гуманоїда розробила французька робототехнічна компанія Aldebaran Robotics, яку поглинула SoftBank Масайосі Сона.

Pepper – перший робот свого класу, який потрапив на споживацький ринок. У 2014 році він був представлений аудиторії Соном на заході в Токіо, а у 2015 – японські споживачі розкупили 1000 одиниць лише за хвилину. Його ціна тоді становила 1600 дол, плюс щомісячна абонентська плата за користування.

Джерело: Robots Guide

За даними Robots Guide, незважаючи на початковий хайп, Pepper не зміг знайти значного попиту на ринку. До 2021 року SoftBank виготовила лише 27000 одиниць і вже у 2022 році продала проєкт SoftBank Robotics Europe німецькій компанії United Robotics Group.

Причина в тому, що глобальний ринок споживчої робототехніки лише формується і попит аудиторії компаніям ще належить "виростити". Цілком можливо, що в майбутньому Pepper та його аналоги з’являться в кожному домі.

Серед цікавих фактів про Pepper: робот вміє розпізнавати людські емоції, зчитуючи їх з обличчя та інтонацій голосу. Його основне завдання – покращувати взаємини між людьми, створювати позитивну атмосферу, веселити та надихати.

Робота обладнано двома 5-мегапіксельними камерами HD (рот і лоб), 3D-сенсором (за очима), чотирма мікрофонами та трьома сенсорними датчиками. Pepper підтримує 12 мов, включаючи японську, англійську, французьку та іспанську.

Його можна використовувати не лише вдома, але й під час свят та в офісах. Pepper привітає клієнтів та гостей події, організує подання напоїв та скоординує роботу організаторів зустрічей.

Sophia

Цей робот-гуманоїд захоплює уяву людей усього світу. Розроблена компанією Hanson Robotics Sophia була активована на День Святого Валентина у 2016 році. Її створили, надихаючись такими історичними персонажами, як Нефертіті та Одрі Гепберн, а також особистістю дружини винахідника – Аманди Хансон.

Місія Sophia – просувати ідею поєднання технологій та гуманізму у багатьох галузях, зокрема, освіти, науки, медицини. Інноваційний робот уособлює у собі останні досягнення людства у сфері tech: працює на базі ШІ, машинного навчання, нейронних та генеративних мовних мереж, когнітивної архітектури та когнітивного керування моторикою.

Машинне навчання Sophia використовує, щоб розпізнавати людські обличчя, міміку та жести рук. Тому вона здатна оцінити переживання співрозмовника і спробувати запропонувати варіанти вирішення проблеми. В неї є й свої емоції – робот імітує психологію людини та механізм задіювання різних ділянок мозку. Також вона може пересуватися різним рельєфом завдяки динамічній стабілізації.

Джерело: Robots Guide

Sophia – своєрідний робот-інфлюенсер серед собі подібних. Вона є першим роботом, який отримав громадянство (Саудівської Аравії) у 2017 році та став амбасадором інновацій Програми розвитку ООН.

Цей робот – частий гість на глобальних конференціях, де просувають ідею емпатичних роботів та побудови дружніх стосунків між роботами-гуманоїдами та людьми. Охочі запросити Sophia на свій захід в якості спікера, мають сплатити за виступ від 40 тис дол.

Jia Jia

Богиню роботів Jia Jia розробила команда дослідників Університету науки та технологій Китаю. Робот-гуманоїд вражає схожістю з живою китаянкою, а також своєю красою та розумом, наближеним до людського.

В Jia Jia навіть є почуття самокритичності. За переказами очевидців, на презентації свого релізу вона сказала фотографу: "Не наближайся до мене занадто близько, коли робиш фото – від цього моє обличчя вийде товстим".

Команда інженерів розповіла, що на створення Jia Jia знадобилося три роки. Директор з розробки Чень Сяопін сказав, що особлива увага приділялася очам робота, та синхронізації руху губ зі словами, які ним вимовляються.

Як і свої "сестри" Ameca та Sophia, Jia Jia може розпізнавати обличчя людей, підтримувати невимушену бесіду. Цей робот приблизно 1,4 метра заввишки, володіє навичками пересування приміщенням, вміє повертатися та здатен відображати базові емоції мімікою на обличчі.

Надзвичайна естетична привабливість Jia Jia відкриває для неї потенціал стати роботом-адміністратором салонів краси, клінік, освітніх закладів. Ціна робота не розголошується.

Nadine

Подібність до людини робота-гуманоїда Nadine навіть лякає – її легко можна сплутати із соціальним працівником, або адміністратором, що виконує свою роботу за ноутбуком.

Джерело: Medium

Nadine була розроблена Наньянським технологічним університетом та японською компанією Rokoro. Зовнішньо робот є копією свого творця – дослідниці та професорки університету Наді Тальманн.

За словами Наді, в майбутньому такі роботи, як Nadine, зможуть замінити адміністраторів та соціальних працівників. Робот – приязний, має добру пам’ять, вміє читати, імітує сумний або гарний настрій під час бесіди й дивиться співрозмовнику прямо в очі. Він може стати чудовим компаньйоном для людей похилого віку.

Завдяки вбудованим 3D-камерам, мікрофону та веб-камері, робот збирає візуальні та аудіоданні, що дозволяє йому з точністю розпізнавати різні обличчя, жести, емоції та поведінку людей.

Також Nadine може спілкуватися шістьма мовами (англійська, німецька, французька, китайська, гінді та японська), що розширює її здатність взаємодіяти з користувачами різних куточків світу.

Надя Тальманн зазначає, що вартість такого робота – 10 тис дол.

Digit

Милий, доброзичливий й послужливий робот-гуманоїд Digit здатен виконувати різноманітні логістичні завдання – від розвантаження контейнерів до переміщення і доставки невеликих пакунків.

Загалом, розробник Digit – Agility Robotics – так описує місію свого творіння: робот-партнер, який здатен суттєво підвищити продуктивність людської робочої сили.

Джерело: Wavy

155-сантиметровий Digit обладнаний сенсором Lidar, стереокамерами, датчиками, має спритні кінцівки, які також використовує для рівноваги. Завдяки своєму компактному дизайну, робот може швидко та динамічно рухатися складськими приміщеннями, зокрема присідати та обертатися у просторі.

Digit здатен підіймати вантаж до 40 фунтів (близько 18 кілограмів) та підійматися з землі, якщо впав.

У 2019 році Agility Robotics співпрацювала з компанією Ford, щоб відтестувати автономну доставку пакунків, а у 2022 році творці Digit залучили 150 млн дол інвестицій від Amazon та інших компаній для виводу робота на ринок.

Зараз Agility Robotics активно працює над відкриттям підприємства з виробництва Digit із потужністю створювати 10000 роботів на рік. Запускати їх на споживчий ринок компанія планує у 2025 році. Вартість робота не розголошується.