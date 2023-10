Как обустроить "умный дом": семь устройств 2024 года

"Розумний будинок" – це загальний термін, яким позначають екосистему пристроїв "інтернету речей" (IoT), що керують хатнім побутом замість людини. Статистика свідчить, що у світі близько 300 млн "розумних будинків", а в США 60,4 млн сімей використовують гаджети для домашньої автоматизації.

Автоматизувати побут можлива двома шляхами. Перший – встановити системи керування будинком на кшталт колонок Amazon Echo або Google Home і під’єднати до них інші гаджети ("розумні" розетки, панелі освітлення, телевізори). Другий – користуватися гаджетами (термостатом від Ecobee або "розумним" ключем для дверей від Ring) окремо від централізованих систем.

Ці та інші пристрої для управління "розумним будинком" – у добірці ЕП.

Amazon Alexa

Це сучасний голосовий помічник, створений на основі штучного інтелекту (ШІ). Він підтримує людський діалог і чітко виконує команди користувача. Цей асистент вміє керувати "розумним будинком" і є одним з найпопулярніших у світі.

Alexa інтегрований з понад 140 тис інтелектуальних пристроїв для "розумного будинку" від 9 500 глобальних брендів. Спектр можливостей голосового асистента вражає: Alexa має 100 тис функцій для керування "розумним домом".

Серед провідних девайсів 2023 року, з якими працює Alexa, – Amazon Echo 4th Gen, Amazon Echo Show 15, Amazon Echo Studio, Philips Hue White LED Starter Kit та Ring Alarm Pro. У 2024 році колонки Amazon Echo обрали 68,2% користувачів у США. Колонка Amazon Echo 4th Gen коштує близько 74 дол.

Коли користувач активує голосового помічника словом Alexa, пристрій "оживає". Після цього можна дати команду: "Alexa, увімкни вечірнє освітлення у вітальні".

Ця команда передається в "хмару". Відбувається обробка людської мови, а алгоритми ШІ аналізують та інтерпретують запит. Після цього підконтрольний Alexa девайс освітлення приймає команду й регулює потрібний рівень світла.

Вмонтований в Amazon Echo асистент має такі функції:

підбирає варіанти освітлення, кольорову гаму, вмикає та вимикає світло;





надає користувачу віддалений доступ до камер спостереження, відмикає та замикає двері, звітує про оновлення системи безпеки в будинку;





перетворює вітальню на осередок розваг: за допомогою голосових команд обирає улюблену пісню на аудіосистемі, перемикає канали на смарт-телевізорі;





регулює температуру в приміщенні за допомогою смарт-датчиків;





замовляє їжу, продукти, одяг, подарунки в магазинах через онлайн-доставку;





встановлює будильники.

Це далеко не весь перелік можливостей Alexa з управління "розумним будинком".

Завантажити на Android або IOS.

Google Home

Google Home – це серія смарт-колонок, за допомогою яких можна керувати гаджетами "розумного будинку". Частка цього пристрою (прямого конкурента Amazon Echo) на глобальному ринку смарт-колонок становить 17,2%.

За допомогою Google Home (уся система коштує 3 тис дол) можна віддавати команди, активувавши віртуального ШІ-помічника Google Assistant. Google принципово не дає людське ім’я своєму віртуальному голосовому асистенту.

Водночас є спосіб змусити голосового асистента Google звертатися до користувача на ім’я, щоб отримати більш персоналізований досвід. Просто скажіть: "Ok, Google, change my name" і виберіть бажане ім’я або нікнейм. Можна навіть попросити помічника називати вас "Ваша високість".

Як і Amazon Echo, Google Home є центральною системою управління смарт-гаджетами "розумного будинку". Він підтримує понад 50 тис пристроїв. Серед них – Nest Hub Max, Eve Motion (Matter), Microsoft Xbox Series X, гаджети освітлення Philips Hue, пристрої регулювання температури Honeywell Home T9 Smart Thermostat, системи безпеки August Smart Lock Pro.

Колонка Google Home має такі функції:

змінює колір освітлення ламп Philips Hue в кімнатах;





готує каву;





вмикає улюблений музичний трек;





сповіщає, коли важлива особа надішле електронний лист;





створює систему наліпок на "розумному" дисплеї, доступ до яких буде у всіх членів родини або співмешканців (придбати продукти, оплатити послуги);





розпізнає голос власника та надає індивідуальні відповіді;





замовляє каву в Starbucks;





нагадує про плани на день у ранковому звіті.

Завантажити на Android чи IOS.

Samsung SmartThings

Хоча система для керування "розумним будинком" Samsung SmartThings не привертає такої уваги користувачів, як смарт-гаджети від Amazon, Google та Apple, ця платформа має низку переваг.

SmartThings сумісна з пристроями для "розумного будинку" від багатьох брендів: термостатами від Ecobee, Google Nest, "розумними" світильниками Philips Hue та Sylvania, камерами безпеки Arlo і Ring. Керувати додатками через SmartThings можна за допомогою віртуальних асистентів Alexa та Google Assistant.

Користувач може безкоштовно користуватися віртуальним хабом SmartThings, однак має оплатити вартість девайсів, які включені в систему. Також є станція SmartThings вартістю 59,99 дол.

Для керування "розумним будинком" у SmartThings доступні такі функції:

автоматизація: користувач може налаштовувати правила "Якщо "х", то "у", тобто "Якщо стався витік води, то смарт-датчик сповіщає про проблему";





різні типи датчиків, які фіксують, коли двері, шафи чи вікна відчинені, коли люди або домашні тварини залишають дім або повертаються, відстежують рухи та жести, вмикають світло або обігрівання приміщень;





безпека: користувач отримує сповіщення, якщо двері гаража відчинені довше, ніж 2-3 хв, або якщо вночі хтось відчиняє вхідні двері;





нагадування нагодувати домашніх улюбленців, зачинити вікна, якщо наближаються злива чи буря, вимкнути термостат, якщо вікна відчинені;





автоматичний пошук пристроїв, сумісних із SmartThings.

Завантажити на Android чи IOS.

Apple HomeKit

Apple HomeKit – централізована IoT-платформа для керування "розумним будинком". Ця екосистема додатків об’єднує пристрої освітлення, смарт-розетки, замки, камери, термостати. Платформою управляє віртуальний ШІ-помічник Siri.

Apple обмежила партнерство з іншими компаніями, що випускають смарт-девайси для "розумного дому", але рівень персоналізації обслуговування користувача вражає. Наприклад, за допомогою Apple HomePod можна налаштувати голосові повідомлення через динамік. Таким чином, питання: "Хто з’їв останнє печиво, яке я заховав у коморі?" почують усі мешканці оселі.

Вартість Apple HomePod становить 299 дол. Серед пристроїв, які увійшли в екосистему Apple HomeKit, – Apple HomePod Mini & Apple HomePod 2 Gen, Apple TV 4K, "розумна" розетка Wemo WiFi Smart Plug, смарт-замок Beat Encode Plus, термостати Ecobee, комутатори Lutron Caseta.



Apple HomeKit має такі функції та переваги:

створення "сцен" або заданих автоматизованих дій. Наприклад, сцена "На добраніч" спонукає систему переконатися, що всі двері в будинку замкнуті, замкнути гараж, вимкнути світло, зменшити рівень обігрівання, увімкнути нічник.





легкий доступ до пристрою, підʼєднаного до HomeKit. Девайси екосистеми випускаються з QR-кодом. Просто проскануйте код камерою iPhone, виконайте кілька додаткових кроків і ваш "розумний дім" готовий виконувати побажання.





смарт-замки та системи безпеки надійніші, ніж у конкурентів. Apple запустила сувору програму сертифікації MFi, яку повинні пройти всі виробники девайсів для "розумного будинку", якщо бажають додати пристрій до HomeKit. При створенні пристрою компанії мають використовувати особливий чип безпеки.

Завантажити на iOS.

Смарт-лампи Philips Hue

"Розумні" лампи Philips Hue створять фантастичну атмосферу. Різний спектр кольорів та м’яке освітлення стануть у пригоді під час організації вечірки, романтичної вечері, спільного перегляду фільмів з друзями чи родиною.

Ці лампи підтримуються провідними централізованими системами управління "розумним будинком": Google Home і Samsung SmartThings. Керувати освітленням можна за допомогою віртуальних асистентів Alexa та Google Assistant.

Дизайн панелі освітлення Philips Hue пасує до будь-якого інтер’єру, виробник орієнтується на візуальні тренди. Наприклад, панель доступна в преміальному чорному покритті будь-якої форми: квадратної, прямокутної та круглої. Такі дизайни насичують кімнату відчуттям простору, а світло – від теплих до холодних відтінків – м’яко заповнює приміщення та створює відчуття затишку.

Користувач ламп Philips Hue може налаштувати інтервали часу і датчики відрегулюють освітлення залежно від доби. Яскраве світло вранці додасть енергії, тепле освітлення ввечері спонукатиме до відпочинку, м’яке – подарує вночі комфортний сон. Вартість ламп Philips Hue стартує від 44,99 дол.

Ще однією функцією є інтеграція системи з телевізором або монітором ігрового комп’ютера. Ви можете синхронізувати освітлення з кольором зображення на екранах девайсів і складеться враження, що світло виходить за межі екранів.

Завантажити на Android чи IOS.

Ring

Ring – американська компанія-виробник смарт-девайсів для "розумного будинку", що посилюють його безпеку. Компанією Ring володіє технологічний гігант Amazon.

Флагманськими продуктами компанії є Ring Camera (від 59,99 дол) та Ring Video Doorbell (від 64,99 дол). Системою датчиків управляє Alexa. Користувач може попросити віртуального помічника відімкнути чи замкнути двері, під’єднатися до камери відеоспостереження, почати віддалену розмову з відвідувачем будинку.

Щоб почати користуватися смарт-девайсом Ring, потрібно встановити датчик на дверях будинку. За допомогою команди Alexa "покажи вхідні двері" можна організувати відеоспостереження за власним будинком. Пристрій надає відео високої якості та дозволяє збільшувати масштаб.

Безпекові пристрої Ring для "розумного будинку" Джерело: Cnet

Користувач може розмовляти з відвідувачами будинку – кур’єрами, поштарями чи потенційними зловмисниками. Ця функція називається "двостороння розмова" і передбачає, що господар може перебувати як завгодно далеко від дому. Ring Video Doorbell надсилає сповіщення в реальному часі на смартфон, планшет чи комп’ютер щоразу, як виявляє рух біля дверей або натискання на дзвоник.

Завантажити на Android чи IOS.

Ecobee

Канадський стартап Ecobee – піонер на ринку смарт-термостатів (пристрій для підтримки постійної температури в оселі). Компанія випустила такий продукт у 2008 році. Зараз Ecobee створює продукти для "розумного будинку".

Серед них – камера відеоспостереження за вхідними дверима Smart Doorbell Camera, система безпеки Smart Security, "розумні" сенсори. Thermostats є флагманським пристроєм Ecobee. Які функції він може виконувати?

Компанія Ecobee – перший на ринку виробник "розумних" термостатів Джерело: Ecobee

Девайсом (ціна – від 199,99 дол) керує Alexa. Бездротові датчики зчитують температуру в кімнатах. Завдяки цьому температура в усьому будинку рівномірна. Завдяки сповіщенням користувач керує температурою віддалено.

Якщо він збирається у відпустку взимку, то може налаштувати в оселі постійну температуру, аби не замерзли труби. Контролювати виконання цього завдання можна за межами будинку: Ecobee надішле інформацію про рівень температури.

Завдяки термостату немає потреби платити за електроенергію, коли господар не вдома. У межах застосунку доступне створення трьох профілів: "Вдома", "Не вдома", "Сон" та налаштування часу ввімкнення термостата. Гаджет активується о 17:30, коли людина повертатиметься з роботи, і прогріє приміщення.

Завантажити на Android чи IOS.