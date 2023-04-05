Семь мировых трендов технологической индустрии

У сфері технологій настали революційні часи. Високі очікування до штучного інтелекту та метавсесвіту, зростання попиту на цифрові продукти, скорочення працівників в технологічній індустрії та зміна бізнес-моделей їхніми лідерами ринку, – усі ці фактори змушують людей слідкувати за новинами технологій в стрічках смартфонів.

Передчуття чогось грандіозного, або ж великого краху мають й гендиректори провідних IT-компаній, – Alphabet, Amazon, Google, Microsoft та інших.

Поки що всі вони прагнуть побудувати сильну команду та окреслити ключові технологічні сфери, в межах яких розвиватиметься їхня компанія та продукти, щоб відповідати вимогам часу.

Експерти у сфері технологій глобальної консалтингової компанії McKinsey проаналізували, які саме тренди набирають силу і як саме компаніям слід використати їх на практиці.

Поєднання кількох технологій різних перспективних напрямків

Такі технології, як штучний інтелект (ШІ), віртуальна реальність, spacetech (космічні технології), cleantech (зелені інновації), – здатні змінити повсякденність вже зараз. Уявіть собі, якого значення вони можуть набути, якщо застосовувати їх у поєднанні одна з одною.

Саме тому у 2023 році керівникам доцільно інвестувати гроші та час не лише в окремі перспективні технологічні напрямки, але й поєднувати їх.

Як саме? В McKinsey наводять приклад з електромобілем. В ньому поєднанні наступні технології, які власне і роблять його інноваційним:

хмарні та периферійні обчислення, на яких зводиться інфраструктурна екосистема електромобіля;

прикладне застосування ШІ та машинного навчання (ML), які забезпечують автономну роботу та "розумне" керування;

чиста енергія і технологія сталого споживання складають основу електрифікації транспортного засобу та значно вдосконалюють можливості акумулятора;

IT-софт нового покоління дозволяє швидше розробляти функції для користувача, а також скорочує проміжок часу від тестування прототипу до виходу на ринок;

надійна IT-архітектура, що уможливлює безпечний обмін даними.

Як бачимо, разом ці технології поєднують в собі штучний інтелект, ML, cleantech, дані, й створюють нове майбутнє для наземних транспортних засобів.

Електромобіль Apple Car споживачі можуть побачити не раніше 2025 року Джерело: 9to5mac.com

Інший приклад зі сфери медицини. Процес лікування вдосконалюється завдяки:

досягненням біоінженерії (наприклад, нові методи лікування на основі клітинної інженерії);

технологіям імерсивної реальності (дистанційна терапія);

еволюції інтернету до версії Web3.0, що являє собою децентралізовану мережу (забезпечує доступність та незмінність електронних медичних записів);

ШІ та ML (покращена обробка медичних зображень та прогнозовані сповіщення про стан здоров’я);

хмарним обчисленням (розширений доступ до даних).

Менше "операційки", більше розробки для інженерів

За даними трекера звільнень в tech-індустрії Layoffs.fyi, у 2022 році IT-компанії по всьому світу скоротили більше ніж 160 тисяч співробітників. Постраждали не лише відділи маркетингу, реклами та HR, а й IT-команди. Зокрема, команди, відповідальні за розробку ШІ/ML, інженери дата-центрів.

Технологічні гіганти – Amazon, Microsoft, Alphabet, – передчувають революційні зміни в tech-індустрії, й намагаються скоротити витрати та збільшити продуктивність команд. Однак, звільнення ШІ-інженерів у час, коли і споживачі, і бренди покладають на штучний інтелект великі надії – не найкращий варіант.

Як підвищити продуктивність інженерів та запобігти непотрібним скороченням у відділі розробки?

Як показує дослідження McKinsey, продуктивність різних інженерів у командах може відрізнятися у 2-3 рази. Тому product-менеджеру слід поставити задачу провести оцінку продуктивності (performance review) розробників. І вже на підставі отриманих результатів визначити, хто є найкращими виконавцями.

Дані іншого дослідження демонструють, що у великих компаніях інженери витрачають на фактичну розробку лише 50% часу. Решту займає операційна робота, адміністративні задачі та зустрічі.

Також багато розробників вважають, що компіляція (перетворення коду, який написав програміст в зрозумілий комп'ютеру код), юніт-тестування (тестування функцій застосунку) та розповсюдження – нудні задачі.

"Автоматизуйте ці процеси, а також такі задачі, як звітування. Наприклад, в Slack можна підключити бота, який щодня, або щотижня запитуватиме звіт", – радять в McKinsey.

Технологія ШІ доступна не лише для лідерів індустрії

В McKinsey вважають: ідея про те, що в компаній з найбільшими датасетами (набір даних) більше шансів стати лідерами в ШІ-інноваціях, зазнала краху у 2022 році. Десятки технологічних стартапів зайшли на ринки з якісними продуктами, що в майбутньому здатні скласти конкуренцію лідерам індустрії.

Наприклад, нейромережа для генерації зображень Stable Diffusion отримала 10 000 зірок на GitHub менш ніж за 2 місяці, а нашумілий ChatGPT від OpenAI перетнув межу в 1 мільйон користувачів лише за 5 днів.

Користувач може попросити ChatGPT написати вірша про нову модель інтернету, і буде вражений результатами.

Робот Джерело: unsplash.com

Усі ці приклади вказують на те, що децентралізація ШІ дозріла, як явище, й набирає обертів. Простими словами, децентралізація ШІ означає, що розробка технології штучного інтелекту стала доступною не лише вибірковим гравцям-монополістам tech-ринку, а й стартапам та засновникам, що починали свою кар’єру в IT, як tech-ентузіасти.

Тож, у 2023 році менеджерам компаній слід подумати про те, як скористатися перевагами цієї нової можливості. В McKinsey радять зосередитися на переробці IT-архітектури, щоб можна було легко включити API (наприклад, Open AI, або Stability AI). Це дасть змогу вбудувати ШІ у більшу кількість софту та процесів.

А основна мета полягає в тому, щоб інтегрувати ШІ в кожну частину технологічного стеку, на основі яких розробляються сайти та застосунки. Через це лідерам, що націлені на інновації, слід інвестувати до 5% прибутків компаній саме на трансформацію звичних технологічних процесів.

Автоматизація безпеки зможе знизити ризик зламів на 80%

Безпека протягом довгого часу розглядалася компаніями, як фактор стримання, що сповільнював загальний процес розбудови інфраструктури.

Складнощі з безпекою у розробників виникають внаслідок невірної конфігурації коду та системи. У 2022 році з’явилося рішення цієї проблеми: компанії вклали багато часу для модернізації своїх технологій й перенесли інфраструктуру в хмару.

У 2023 році безпека стане ще більш автоматизованою, а хмарні платформи пропонуватимуть компаніям надійні можливості та інструменти.

Зараз код, який надсилають розробники, автоматично перевіряється на наявність проблем з кібербезпекою та відхиляється, якщо не відповідає вимогам. Окрім цього, інженери отримують рекомендації, як можна покращити свій код.

Автоматизація безпеки здатна знизити ризик зламів на 70-80%. А завдяки тому, що девелопери можуть надсилати код та оновлювати його у хмарі, темп розробки збільшується в десять разів. Отож, перехід до хмари у 2023 році надає компаніям гарні можливості переглянути свою безпеку та вдосконалити її.

Підготуватися до інвестицій в технології

IT-директори та CTO мають підтримувати постійний зв’язок з генеральним директором, чи окремими представниками ради директорів щодо інвестування в технології.

Відтепер самі технології стають потребою не лише для компаній, щоб стимулювати їх прогрес, але й для споживачів, нові покоління яких все більш діджиталізуються.

Джерело: unsplash.com

У McKinsey радять узгодити із гендиром, у що краще інвестувати: ШІ/ML, хмару та автоматизацію, 5G, AR/VR (додаткова реальність/віртуальна реальність). Не забувайте, що одним з трендів 2023-го є також комбінація різних технологій. Зауважте, що, за дослідженням McKinsey:

до 2025 року компанії планують перевести близько 60% своєї IT-інфраструктури у хмару;

50% компаній повідомляють, що застосували ШІ принаймні в одному секторі свого бізнесу.

Правління повинно мати чітку візію того, куди рухається компанія, чи відповідає продукт запитам часу і який бюджет вкласти в IT. При цьому роль технологій полягає у забезпеченні швидкості процесів, безпеки даних та багаторазового використання.

Тому у 2023 році компаніям слід зосередитися на погашенні інфраструктурних боргів, автоматизації, оновленні IT-архітектури та інвестицій в бази даних. McKinsey радить гендиректорам виділяти від 15% до 20% бюджету на IT.

Перенести управління витратами в хмару

Очевидно, що у 2023 році зацікавлення керівників компаній до хмари збільшиться у рази. В технологічних компаніях тривають різкі скорочення, і ринок праці наводнюється талантами, які можна залучити, щоб отримати перевагу над конкурентами.

Йдеться про хмарних інженерів, архітекторів та QA-спеціалістів.

Джерело: harrisonclarke.com

У McKinsey зазначають, що досі зацікавлення керівників у хмарі обмежувалася простим переміщенням додатків з власних серверів на cloud-платформи, або створенням середовищ тестування та розробки для випробування нових програм.

У 2023 році настав час зосередитися на розбудові міцної хмарної інфраструктури та скористатися основними перевагами хмари. Наприклад – масштабування програм, або автоматичне нарощування потужностей, щоб задовольнити зріст попиту на продукт.

Окрім цього, компаніям слід зосередитися на впровадженні FinOps (управління витратами на хмарні технології). За нещодавніми дослідженнями, компанії зазвичай не фокусуються на хмарній економіці, доки витрати не перевищать 100 млн дол, і втрачають можливість оптимізувати фінансові процеси на більш ранніх етапах.

Технології стануть інклюзивнішими

В McKinsey пропонують розглянути демографічну тенденцію: у 2030 році всі бебі-бумери в США (близько 73 мільйонів людей, що народилися між 1945 та 1964 роками) сягнуть в середньому 65 років.

Тобто кожен п’ятий американець до цього часу вийде на пенсію. Для порівняння, у 2000 році було лише 35 мільйонів людей старше 65 років. Такі ж тенденції спостерігаються в багатьох інших країнах.

Серед літніх людей зростає потреба в доступності технологій. Tech-компаніям у 2023 році слід шукати шляхи, як адаптуватися до цієї потреби.

Джерело: australianageingagenda.com

Деякі компанії в споживчому секторі вже зробили певні кроки в бік інклюзивності технологій, зокрема, використовуючи ШІ. Це також включає:

створення текстів більшого розміру;

покращення контрастності тексту;

використання чат-ботів для спілкування з клієнтами;

впровадження технологій розпізнавання голосу.

У багатьох випадках впровадження доступних технологій не потребує вливань великих бюджетів. Мова більше про зміну підходів технологічними лідерами, й бажання команди додати доступні функції у вже існуючі процеси розробки та проєктування.