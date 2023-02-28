Ракеты не кончаются. Как Россия продолжает собирать высокоточное оружие из западных микрочипов

Росія постійно вичерпує свій запас стратегічної високоточної зброї. За даними ГУР, у ворога залишилось 20% від початкового запасу крилатих ракет, близько 550 штук.

Однак ракетні обстріли на цій війни не припиняться, адже Росія продовжує виробляти цю високоточну зброю з начинкою із західних компонентів. Агресор зміг знайти обхідні шляхи, і зараз імпортує електроніку американського та європейського виробництва через треті країни.

Примітно, що росіяни купують навіть мікросхеми для високотехнологічних ракет "Іскандер", які особливо складно перехоплювати силам ППО.

Українські та іноземні аналітики підтвердили застосування цих ракет у військових злочинах.

Міжнародне партнерство з прав людини (IPHR) та Незалежна антикорупційна комісія (НАКО) у своєму звіті перелічили західні компанії, чиї компоненти знаходили в російських ракетах, зібрали відомі випадки військових злочинів, які ними вчиняли, та перелічили відомі шляхи їх постачань у Росію.

ЕП надає основні тези з цього документу.

Іскандер-М

Ракети 9М723 для оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" є одними з найбільш технологічних в армії РФ. Вони вміють маневрувати, обладнанні технологіями непомітності та рухаються по балістичній траєкторії, що робить їх складною ціллю для ППО.

Повного циклу збору таких ракет Росія не має, тому в них міститься імпортна електроніка.

Спеціалісти з Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) знайшли в уламках цієї ракети процесори, мікрочипи, пам’ять та кабелі, промарковані назвами німецької, швейцарської та десяти американських компаній.

Доведено, що саме цими ракетами росіяни обстріляли гуртожиток у Салтівському районі Харкова 17 серпня, внаслідок чого загинуло 18 мирних людей. Зафіксовано також два аналогічних випадки у ще одному районі Харкова та в Краматорську.

Згорілі автобуси після обстрілу Дніпра російськими ракетами "Іскандер", 29 вересня 2022. В результаті удару одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення. Згоріло 52 автобуси, ще 98 отримали пошкодження. Джерело: getty images

Похибка у точності цієї ракети – 10-30 метрів. Тому аналітики вважають, що росіяни цілеспрямовано могли їх направити на цивільні будівлі.

За словами міністра оборони Олексія Рєзнікова, на січень у росіян залишилось 92 ракети цього типу – лише 11% від початкового запасу. З початку повномасштабної війни їх виробили 36 штук.

Х-101

Крилаті ракети Х-101 запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160, вони можуть летіти на відстань 2500-2800 км. Українські сили ППО здатні їх збивати. Видання "Фокус" публікувало відео, де цю ракету нібито збивають з радянського переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Ці ракети використовували для обстрілів енергетичної інфраструктури 11 вересня. Тоді удари по Харківській ТЕЦ-5 призвели до відключення світла в багатьох регіонах. Згодом вони були задіяні в інших осінніх обстрілах електричних підстанцій по всій Україні.

У квітні росіяни запустили цю ракету в 15-поверховий будинок, внаслідок чого загинуло 8 мирних жителів. Х-101 мають діапазон точності 5-6 метрів, тому аналітики припускають, що удар було завдано навмисне.

Аналітики RUSI виявили, що начинка цієї ракети складається з компонентів, що марковані компаніями з Нідерландів, Швейцарії, Тайваню та США. Логотипи американських компаній містяться одразу на 13 різних деталях.

За даними Міноборони, станом на січень ракет Х-101 та Х-555 у ворога залишилось 118 штук – 16% від початкового запасу. З початку повномасштабної війни їх виготовили 290 штук.

Калібр

Ракети сімейства "Калібр" були розроблені ще в радянські часи. Їх запускають як з моря, так і з повітря на відстань до 2500 км.

Уламки свідчать, що саме "Калібрами" окупанти обстріляли Будинок Офіцерів у Вінниці, внаслідок чого загинуло 22 людини і ще 90 – отримали поранення. Також доведені ураження цією ракетою автосервісу в Дніпрі, через що загинуло дві людини.

Уламки ракети "Калібр" у Вінниці, 14 липня 2022 Джерело: Вінницька міська рада

За даними аналізу НАКО, компоненти супутникової системи, комп’ютера наведення та висотометру в цій ракеті мають логотипи компаній зі США, Швейцарії та Тайваню. Одразу на 9 деталях помічено американське маркування.

За даними Міноборони, станом на січень у росіян залишилось 59 ракет типу "Калібр", що складає 9% від початкового запасу. З лютого минулого року їх виробили 150 штук.

Як ці компоненти потрапляють до росіян

Автори звіту не виключають, що багато компонентів можуть бути підробленими і не мати стосунку до згаданих західних компаній. Однак інші докази вказують, що принаймні деякі з цих деталей є справжніми.

Наприклад, до журналістів видання Politico потрапив кремлівський список з десятків компонентів компаній Harting, TE Connectivity, Altera, Cypress Semiconductor, Marvell, Texas Instruments и Analog Devices. Цей список деталей росіяни визначили як "необхідний для підтримання військових зусиль", і саме на нього вони спирались, коли налагоджували постачання в обхід санкцій. Згодом продукцію цих компаній знаходили у російських ракетах.

За даними розслідування RUSI та Reuters, до 31 жовтня Росія імпортувала електронних компонентів на 2,6 млрд дол, з яких не менш ніж на 777 млн були вироблені західними фірмами, які фігурують у звіті.

Деякі компанії відкрито продовжують виробляти компоненти під потреби російського ВПК. У листопаді ГУР повідомляв, що американська Trimble досі випускає деталі для супутникової навігаційної системи ГЛОНАСС, за допомогою якої росіяни наводять свої ракети.

Часто мікрочипи потрапляють до Росії через складну мережу дочірніх компаній та дистриб’юторів. Наприклад, Harting LLC постачає в РФ продукцію материнської німецької компанії Harting Technology Group через Європу та Азію. Останні постачання зафіксовані у листопаді минулого року.

Автори звіту вказують, що з початку повномасштабного вторгнення російська ООО "Прософт" здійснила 894 імпорти продукції компаній Harting, Trimble, TE Connectivity, Texas Instruments та Infineon Technologies. Логотипи саме цих компаній були помічені на збитих російських ракетах.

До травня минулого року американська TE Connectivity поставила в Росію 479 товарів на суму 1,8 млн дол. Потім вона припинила продавати напряму і зараз робить це через постачальників у Туреччині, Тайвані, Марокко та Індії.

В торговельних даних не вказані точні коди товарів, тому неможливо визначити напевне, чи порушують такі постачання запроваджені санкції. Але автори вважають, що знаходження компонентів цих компаній в ракетах, які причетні до військових злочинів, мають викликати в них етичне занепокоєння.

Як це припинити?

У звіті сказано, що першим кроком для закриття цих дір у санкційній політиці буде визнання того, що технологічні обмеження в поточному вигляді не працюють і потребують серйозних доопрацювань. Водночас компанії мають посилити увагу за своїми клієнтами та точно знати, куди потрапляє той чи інший компонент.

Санкції потребують розширення списку компонентів, поширення їх на треті країни та більшого контролю за їх дотриманням.

За словами радника Офісу Президента Владислава Власюка, Україна щонайменше з літа активно обмінюється інформацією про знайдені західні компоненти у російських ракетах. ЗСУ та неурядові організації готують аналітику та через канали комунікації передають її партнерам. І вже спираючись на цю інформацію вони доповнюють санкційні пакети.

Список заборонених до продажу Росії компонентів продовжує поповнюватись. Востаннє його розширили цієї зими в рамках крайнього 10-го пакету санкцій.