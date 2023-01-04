Некоторые из них изменили вращение Земли: десять крупнейших энергетических объектов мира

Поки енергетична інфраструктура України страждає від постійних атак російських терористів, світ продовжує втілювати в життя великі проєкти.

Окремі країни дбають не тільки про підтримку існуючої інфраструктури, а й готові вкладати у будівництво нових сучасних проєктів, зокрема, і масштабних енергетичних об’єктів.

ЕП зібрала десять енергетичних монстрів світу, які вразили світ. До переліку увійшли, як вже введені в експлуатацію об'єкти, так і ті, що продовжують будуватися.

ГЕС "Три ущелини"

Найбільша гідроелектростанція в світі встановленою потужністю в 22,5 ГВт має цікаву історію створення.

Розташований на найдовшій в Китаї річці Янцзи об’єкт планувався майже 100 років. Ще в 1918 році великий китайський державний діяч пропонував побудувати дамбу в трьох ущелинах, щоб покращити маршрут судноплавства та зберегти водні ресурси річки Янцзи.

Проте масштабність проєкту надовго затримала його реалізацію.

У підсумку будівництво греблі тривало 20 років – з 1992 до 2012-го року і коштувало близько 29 млрд доларів. З них понад 10 млрд було витрачено на масштабне переселення 1,3 млн осіб, без якого будівництво ГЕС було б неможливим.

Сьогодні "Три ущелини" за рік виробляє понад 100 млрд кВт-год, що є найбільшим показником у світі, і забезпечує електроенергією мільйони людей в провінціях.

Найцікавішим фактом є те, що гребля вплинула на швидкість обертання Землі.

Так, під час максимального приливу штучне водосховище, перекрите дамбою, вміщує в себе 40 млрд кубів води. Настільки величезна маса призвела до змін інерції обертання землі, через що доба на Землі стала на 0,006 мікросекунди довшою.

Сонячна електростанція Bhadla Solar Park

У світі існує одразу декілька масштабних проєктів, що перебувають на різних стадіях будівництва, і претендують на звання найбільшої СЕС.

Фото nsenergybusiness.com

Сьогодні найпотужнішою сонячною електростанцією повністю введеною в експлуатацію є Bhadla Solar Park потужністю 2,7 ГВт. Вона запрацювала у 2017 році.

Територія, на якій розташований об’єкт, вважається непридатною для життя, оскільки середня температура в регіоні становить 46-48 градусів.

Також тут часто бувають пилові бурі та різкий гарячий вітер, що змусило інвесторів встановлювати автоматичну систему очистки сонячних панелей від пилу.

Фото nsenergybusiness.com

Згодом потужність цього енергетичного об'єкта планують збільшити до 3,5 ГВт.

Вугільна шахта

У найбільшій в світі вугільній шахті North Antelope Rochelle навіть 400-тонна вантажівка виглядає як іграшка.

На розташованому в американському штаті Вайомінг об’єкті шахтарі щороку видобувають понад 100 млн тонн вугілля, а запаси палива перевищують 2 млрд тонн.

Весь видобуток на найбільшому кар’єрі в світі здійснюється вибуховим методом. Вугілля, видобуте на шахті, постачається понад 40 виробникам електроенергії, які експлуатують быльше 80 електростанцій по всій країні.

Вважається, що на шахті виробляється найчистіше вугілля в США, вміст сірки якого становить лише 0,2%.

Нафтопереробний завод

Джамнагарський НПЗ, що розташований в Індії та належить холдингу Reliance Industries, є найбільшим нафтопереробним заводом у світі.

Фото bechtel.com

На 2021 рік його потужність становила 1,24 млн барелів на день. Згідно з планами уряду Індії до 2030 року, потужність НПЗ планується збільшити до 2 млн барелів на добу.

Бензин і дизельне паливо, вироблені в Джамнагарі, відправляються на експорт, переважно в Сполучені Штати та Європу.

Фото bechtel.com

На додаток до палива завод виробляє поліпропілен, який використовується для створення таких продуктів, як труби, плівки та побутові пластикові вироби.

Фото bechtel.com

Якщо всі труби, які використовуються на нафтопереробному заводі, прокласти одну за одною, вони з’єднали б всю Індію з півночі на південь.

Бурова платформа

Серед величезної кількості по-справжньому гігантських об'єктів нафтогазової промисловості найбільш вражаючою спорудою можна назвати платформу Петроніус.

Її загальна висота становить майже 610 метрів, з яких надводна частина – лише 75 метрів. Загальна вага надводної конструкції 43 тисячі тонн. Розташована вона у Мексиканській затоці.

Морське дно розташоване за 535 метрів від поверхні океану. На її палубах встановлена 21 свердловина, з яких щодня видобувається до 3 тисяч тонн нафти та близько 2 млн кубів природного газу.

Супертанкер-виробник зрідженого газу

Prelude FLNG – перший в світі завод з виробництва зрідженого природного газу, поміщений на плавучу основу. Підприємство призначене для видобутку, підготовки, зрідження, зберігання та відвантаження ЗПГ у море на газовози.

Фото pedc.ir

Сьогодні – це один з найбільших плавучих об’єктів на Землі. Довжина судна становить 443 метри, а водотоннажність перевищує 600 тисяч тонн.

Компанія Shell, для якої був побудований морський гігант, не розкриває його вартості. За оцінками експертів, він коштує від 10,8 до 12,6 млрд доларів.

Shell очікує, що Prelude буде відпрацьовувати вкладені у нього кошти найближчі 25 років.

Найвищі у світі опори ЛЕП

На початку цього року дві 385-метрові опори ліній електропередачі були зведено у провінції Цзянсу на сході Китаю.

За висотою об'єкта будівельники встановили новий світовий рекорд.

Фото "Сіньхуа"

Гігантські вежі високої напруги розташовані за 2,6 км один від одного на обох берегах річки Янцзи. Вони виявилися на п'ять метрів вищими за колишніх "рекордсменів", які були побудовані в сусідній провінції Чжецзян у 2018 році.

Загальна вага двох опор – близько 13 тис. тонн.

Вишки є складовою проекту ЛЕП напругою 500 кВ, який дозволить щорічно передавати 28,9 млрд кВт-год електроенергії з лівого берега найбільшої річки Китаю на правий і забезпечувати електроенергією 8 млн домогосподарств.

Вугільна електростанція

Найбільшою ТЕС у світі є китайська Тогто встановленою потужністю 6600 МВт. Станція складається з п'яти енергоблоків, кожен з яких включає два блоки потужністю 600 МВт.

Фото worldkings.org

Крім основного обладнання на станції встановлено два блоки сумарною потужністю 600 МВт для власних потреб ТЕС. Уся електроенергія, що виробляється, постачається в Пекін через 500 кВ лінію електропередачі.

Вітряна електростанція

Вітряна електростанція Ганьсу розташована на заході однойменної провінції в Китаї, на околиці пустелі Гобі.

Фото Popolon

Із запланованою потужністю 20 ГВт це найбільша у світі вітряна електростанція. Цей проєкт вартістю 17,5 млрд доларів є частиною намірів китайського уряду щодо інвестування $360 млрд у відновлювані джерела енергії.

Найбільша АЗС у світі

Техаська мережа автозаправних станцій та магазинів Buc-ee's, яка відома у США просторими, дорогими і оригінально оформленими туалетами та низькими цінами на бензин, може похвалитися найбільшим об'єктом цього типу у світі.

Найбільший і популярніший АЗК запрацював у лютому 2022 року у штаті Теннесі. Площа всього комплексу становить понад 74 тис кв м із 120 місцями для заправки і 1 тис паркувальних місць.