Коворкинги Киева: где можно работать во время блекаута

Коворкінги стали справжніми "місцями робочої сили" під час відключень електроенергії. Особливо вони рятують тих, хто працює дистанційно та може швидко дістатися до центральної частини Києва, адже там зосереджена більша їх частина.

Великі мережеві коворкінги вже запаслися електрогенераторами, павербанками, зарядними станціями та Starlink, тому працювати там можна безперебійно. А на випадок тривоги вони облаштовані укриттями.

Які умови пропонують столичні коворкінги, у яких з них можна залишитись навіть на ніч, та як знайти робоче місце, де є душ?

Що таке коворкінг

У широкому розумінні, коворкінг – це спільний робочий простір, де створено додаткові опції для орендарів. Якщо просто, то це такий собі колективний офіс, що має свої загальні правила функціонування та культуру.

Працювати в ньому може як одна окрема людина, орендувавши собі місце на день, так і ціла компанія, яка забронювала для своїх працівників окрему кімнату умовно на тиждень чи місяць.

Коворкінг-центри зазвичай підлаштовуються під своїх відвідувачів та намагаються надати якомога більше послуг. Наприклад, деякі столичні заклади окрім звичного робочого місця мають ще й спеціальні капсули для ночівлі чи душ.

Як знайти коворкінг

Знайти комфортний коворкінг у Києві не так вже і важко. Інша справа знайти той, який працює під час відключень електроенергії.

Для таких випадків проєкт "ЛУН місто" створив інтерактивну мапу коворкінгів. Більша частина з них розташована у центральних районах столиці.

Також тут зібрана загальна інформація про коворкінги – адреса, графік роботи, особливі вимоги, наявність генератора тощо. Але ці дані не структуризовані, тому про одні точки є більше інформації, а про інші – доволі стисло.

Тому агенція Top Lead створила статичну мапу коворкінгів, які працюють у Києві під час відключення світла.

На ній позначені понад 20 центрів з інформацією про наявність генераторів, зарядних станцій, двох операторів інтернету та підключення до Starlink. Також на мапі відзначено, чи є у будівлі або у пішій доступності бомбосховище.

Ця мапа також постійно оновлюється, але слідкувати за цим треба у Telegram.

Мережі коворкінгів

Creative States

Ця мережа має кілька коворкінгів по Києву, кожен з яких оформлений у власному стилі та дизайні. Локації обладнані генераторами та резервними електромережами. Невдовзі в них встановлять станції супутникового зв'язку Starlink.

Адреси:

Creative State of Arsenal (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7 та корпус 12);

Creative State of Gulliver (БЦ Gulliver, 29-й поверх, Спортивна площа, 1-А);

Creative State of Senator (БЦ Senator, 14-й поверх, вул. Князів Острозьких, 32).

Вартість одного робочого дня в коворкінгу обійдеться у 30 дол (1125 грн). Місячний абонемент не надто дешевший, у розрахунку кількість днів/вартість – 270 дол (10125 грн).

Від 450 дол (16 875 грн) на місяць коштуватиме розміщення кожного з 25 працівників у персональному офісі Creative States. За 480 дол (18 тис грн) – для групи з понад 30 осіб.

Що доступно для резидентів:

робоче місце;

швидкий інтернет;

укриття;

друк і сканування;

мітінг– та скайп-рум;

кава, чай, фрукти та снеки;

кухня з готовою їжею;

послуги з прибирання та охорони;

душові кімнати.

У Creative States уточнили, що у коворкінгу можна залишитись навіть на ніч, але лише у випадку якщо ситуація у місті стане критичною. Загалом в робочі дні простір працює з 8:00 до 20:00, а в суботу з 10:00 до 17:00. Неділя – вихідний.

Creative Quarter

Ця мережа коворкінгів має три локації – у центрі Києва та на Подолі. В усіх точках є Starlink, генератори, незалежні оптоволоконні лінії від 10 провайдерів та укриття.

Адреси:

Creative Quarter Gulliver (БЦ Gulliver, Спортивна площа, 1а, вежа "А" та "Б");

Creative Quarter Magnet (БЦ Magnet, вул. Велика Васильківська, 139);

Creative Quarter Astarta (БЦ Astarta, вул. Ярославська, 58).

Одне робоче місце в Creative Quarter на день коштує 30-50 дол (1098-1830 грн). Тестовий день, протягом якого можна зайняти будь-яке вільне місце, безкоштовний.

Вартість на місяць від 300 дол (10980 грн) до 400 дол (14640 грн). У тариф входить один не закріплений стіл в лаунж-зоні. За закріплений стіл треба доплатити ще до 50 дол.

Корпоративний офіс для більш ніж 30 співробітників можна орендувати за 450-600 дол (16470-21960 грн) на місяць. На кожну особу. Сюди також додатково входить індивідуальний план та дизайн офісів, власна зона рецепції та кімнати для переговорів.

Що доступно резидентам:

швидкісний інтернет;

кава, чай та снеки;

meeting- та skype-room;

лаунж зони;

охорона;

клінінг.

Також резиденти можуть користуватися душовими кабінками з фенами та полотенцями, і капсулами для сну. Це все входить у вартість.

Platforma

Ця мережа коворкінгів має дві локації, зокрема і на Лівому березі столиці. Тут є безперебійна подача електроенергії, два провайдери інтернету та три електромережі. На Арт-заводі ще додатково встановлюють генератор.

Адреси:

Platforma Leonardo (вул. Володимирська, 52/17, біля метро Золоті ворота);

Platforma Artzavod (вул. Біломорська, 1-А, біля метро Лісова).

У цій мережі вартість послуг відрізняється залежно від локації. Так, наприклад, у Leonardo місячні тарифи починаються від 180 дол (6588 грн). За закріплене місце ціна вища – 200 дол (7320 грн).

А от на лівому березі тарифи майже вдвічі менші – в лаундж-зоні робоче місце на місяць коштує 85 дол (3111 грн), а закріплене місце в Open Space – 150 дол (5490 грн).

Що доступно резидентам:

інтернет;

принтери;

прибирання;

кухня;

напої та снеки;

душова;

переговорні (зі знижкою) та Skype-кімнати.

Також є можливість орендувати переговорні кімнати – навіть якщо ви не резидент коворкінга. Такі кімнати можуть вмістити від 4 до 12 людей. Вартість у Leonardo – 10 дол за годину, а в Artzavod – 8 дол.

Для тих, хто користується лише переговорними, доступу для кухні та душу немає.

TCEH

У цій мережі є чотири локації, зокрема, у центрі, на Подолі та Лук’янівці. В усіх коворкінгах є генератори, по дві лінії підключення до інтернету, облаштовані укриття. Усі співробітники пройшли навчання з тактичної медицини.

Адреси:

м. Лук'янівська, вул. М. Пимоненка, 13;

м. Контрактова площа, вул. Кирилівська, 15/1А;

м. Контрактова площа, Ярославський провулок, 1/3;

м. Золоті ворота, вул. Ярославів Вал, 18.

Оренда робочого місяця в Open Space починається тільки від 40 годин на місяць. Без фіксації робочого місця такий абонемент коштуватиме 3,5 тис грн, безліміт на місяць – 6 тис грн, а з фіксованим місцем у кабінеті – 7 тис грн.

Водночас у TCEH уточнили, що наразі вільних місць в Open Space немає, оскільки все заброньовано наперед. Найближчий доступний варіант – на початку січня.

А от орендувати окремий офіс на місяць можна і зараз на Контрактовій площі. Офіс на 6 людей коштує 2,5 тис дол (91,5 тис грн), а до 15 людей – 5,8 тис дол (212,2 тис грн). Однак працювати по черзі можуть і більше людей.

Що доступно резидентам:

інтернет;

кухня;

лаундж-зона;

звукоізоляційні переговорні;

скайп-кімнати;

душові, рушники та засоби гігієни.

Beeworking

У коворкінгах цієї мережі є генератори та два провайдери інтернету. Є власний Starlink, а також обладнані бомбосховища.

Адреси:

Beeworking Podil (вул. Борисоглібська, 15б);

Beeworking Golosiiv (вулиця Михайла Ломоносова, 73з).

Вартість: одне робоче місце на місяць у лаундж-зоні коштує 120 дол (4392 грн), фіксоване місце в Open Space можна отримати за 150 дол (5490 грн), а орендувати власний офіс – за 200 дол (7320 грн).

Також є можливість орендувати кімнату для переговорів за 10 дол (366 грн) за годину.

Що входить у вартість:

безперебійний інтернет;

переговорні та скайп-кімнати;

IT - підтримка;

цілодобовий доступ;

спортзал із душем;

ігрові кімнати з настільним футболом, тенісом та PS5;

доступ до кухні та coffee-points.

Kooperativ

Коворкінг розташований у центрі столиці, для безперебійної роботи має два провайдери, дві лінії електропередач, генератор та Starlink. Поруч є облаштоване бомбосховище.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 23а.

Kooperativ пропонує кілька пакетів – від денних візитів, до щомісячної оренди. Вартість місця в лаундж-зоні на день – 20 дол (815 грн), тиждень – 100 дол (4075 грн), місяць – 200 дол (8150 грн) та 250 дол (10187 грн) за закріплене місце.

Також за 200 дол можна придбати абонемент на 10 днів, який дійсний протягом двох місяців.

Що доступно для резидентів:

швидкісний інтернет;

принт зона;

кава, чай;

скайп-будки;

цілодобовий доступ.

Оренда індивідуального офісу за місяць обійдеться у 300 дол (12225 грн) за одну людину. Серед іншого, у вартість також входить час у переговорках, дві години на місяць у мітінг-рум, знижки на оренду локації для івентів, душові кімнати та капсули для сну.

IC coworking

Коворкінг розташований в Оболонському районі, недалеко від метро Почайна. На локації є генератор, два інтернет-провайдери, сховище в підземному паркінгу "Блокбастер Молл".

Адреса: проспект Степана Бандери, 34в, ТРЦ "Блокбастер".

У цьому коворкінгу можлива оренда робочого місця, офісу або переговорних кімнат на будь-який проміжок часу, залежно від потреб. Так, найдешевша послуга – оренда незакріпленого місця на день – 400 грн; місяць коштуватиме 4 тис грн, а з закріпленим місцем – 5 тис грн.

Також є абонементи на 50 годин на 2 місяці (2 тис грн) та на 100 годин на 3 місяці (3 тис грн).

Для оренди офісу є кілька тарифів, залежно від кількості людей. Наприклад, офіс до 8 людей здають за 32 тис грн на місяць, за тиждень – 8,5 тис грн, за день – 2,2 тис грн.

Що доступно для резидентів:

швидкісний інтернет;

кава та чай;

кухня;

скайп-рум;

бокс для зберігання речей;

душ;

автомобільна та велосипедна парковка;

електрозарядка для електромобілів;

використання принтера, сканера;

використання переговорних кімнат (безкоштовно 3 години/місяць, далі знижка 50%);

щоденний доступ з 08:00 до 22:00.

Чи є безкоштовні коворкінги

Оскільки коворкінги зазвичай, крім робочого місця забезпечують своїх відвідувачів додатковими послугами, вони беруть за це мінімальну плату.

Однак чимало коворкінгів все-таки пропонують безкоштовний тестовий день. При цьому ви так само зможе користуватися більшістю локацій, мати доступ до чаю, кави, води тощо.

Таку опцію пропонують мережі Creative Quarter, Kooperativ, Anthill Space, WORKIT. У мережі Platforma є безкоштовні тестові 4 години.

Також кияни пропонують облаштувати безкоштовні коворкінги на базі "Пунктів незламності", наприклад, у школах, де вже є необхідні умови.