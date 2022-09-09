Блокада продолжается. Когда исчезнет 60-километровая пробка из фур на границе с Польшей?

Ситуація на україно-польському кордоні і надалі залишається катастрофічною.

Черга з понад 2600 вантажівок розтягнулась на 58 кілометрів та майже досягає міста Ковель. Вантажівки дуже повільно рухаються в бік пункту пропуску на Ягодині, де утворився корок.

Затори на контрольно-пропускних пунктах існують постійно, однак влітку ситуація загострилась через непорозуміння із польською стороною. Поки країни намагаються домовитись, бізнес щодня зазнає мільйонних збитків.

Як це питання буде вирішуватись, що наразі заважає прискорити рух і коли далекобійники зможуть нарешті перетинати кордон в стандартному режимі?

Черга на сотні мільйонів

Корок на польському кордоні не з’явився за один день. одразу кілька факторів.

Перша причина – українські фермери збирають врожай та продають його в сусідні країни. За даними Мінагрополітики, у серпні автотранспортом було експортовано 625 тис тонн продовольства, що в 7 разів більше, ніж у квітні.

Друга причина – Польща зі свого боку мала б пришвидшити фітосанітарну перевірку українських вантажів, бо тепер Україна експортує втричі більше продовольства автошляхами. Однак обстеження вантажів навпаки почало гальмувати.

За словами заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, в кінці серпня швидкість фітосанітарної перевірки зменшилась в 4 рази, порівняно з періодом до 24 лютого.

Третя причина – страйки польських далекобійників, які блокують дорогу. Вони протестують через втрату можливості проїзду поза чергою.

Польща зі свого боку на Ягодині пропускає втричі менше вантажівок, ніж Україна. "З 4 по 5 лютого на цьому пункті пропуску ми прийняли 2066 вантажних автомобілів, а з України в Польщу потрапило 619", – сказав голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Це може стати важким випробуванням для української економіки. Автомобільні шляхи через західний кордон є найбільшим джерелом валюти для українських експортерів та надійним плечем під час блокади портів. На пункт пропуску в Ягодині припадає 40% від усього автомобільного експорту України.

За словами голови Державної митної служби Вячеслава Демченка, кожен день простою Ягодину коштує українському бюджету 55-60 млн гривень.

Перевізники змушені терпіти збитки. Якщо раніше черги на польському кордоні становили 3-4 дні, то тепер – 7-10 днів. За словами керівника департаменту міжнародних автоперевезень компанії Zammler Олександра Кирилюка, кожен день простою коштує фірмі 100 євро на вантажівку.

Але це далеко не всі збитки. Кирилюк зазначив, що компанії, які запізнюються до своїх клієнтів, змушені за контрактами сплачувати штрафні санкції, які можуть становити до 400 євро за добу.

Також компанії щодня втрачають гроші, які могли би бути зароблені за відсутності заторів на кордоні. За словами Кирилюка, для їхньої компанії доба затримки однієї вантажівки обходиться в 375 євро обігових коштів.

50-кілометрові черги вдарили і по експортерах. Через нестачу транспорту ставки на фрахт зростають і фермери отримують менше чистого прибутку. Простій вантажівок поглибить дефіцит, наслідки якого будуть відчутні багато тижнів.

Криза вдарила і по водіям, адже вони не мають навіть елементарних зручностей для проживання на кордоні. Далекобійники ночують в автівках та мають обмежений доступ до туалету та питної води. Нервове напруження призводить до конфліктів.

"Коли такий наплив на кордоні, деякі водії починають шукати можливості проїхати без черги або якось її обійти через польові дороги. Нервове навантаження зростає. Коли водій перебуває в машині 10 днів, самі розумієте, який в нього психічний стан.

Це провокує "сплески" на пунктах пропуску. Регулярно трапляються бійки. Б’ють навіть транспорт, який намагається проїхати без черги.", – сказав Кирилюк.

Не поділили смугу

Під час війни Україна домовилась з Польщею пропускати порожні вантажівки без черги. На Ягодині для цього виділили окрему смугу. Угода взаємовигідна – українці могли швидше відправляти машини за партіями пального або гуманітарки, а поляки пришвидшили обіг своїх вантажівок в Україну.

Однак вже влітку українським та польським далекобійникам стало тісно. Кількість заповнених машин з українського боку почала різко зростати завдяки транспортному безвізу з Євросоюзом та через відсутність альтернативних шляхів для експорту. Тож заповненим вантажівкам доводиться постійно пропускати порожні.

Поляки на виїзд з України здебільшого ведуть порожній транспорт, а українці – заповнений.

Польща з Україною підписала меморандум про ліміт автомобілів на добу, які мають перетинати кордон. Проблема в тому, що польські служби рахують в цей ліміт і завантажені, і порожні вантажівки.

Юридично Польща виконує меморандум, але фактично через пріоритетність черги кордон перетинало значно більше порожнього транспорту, ніж завантаженого. Тому експорт з України майже не працював.

Це призводило до наступної ситуації: поки одна українська машина тиждень стояла з вантажем у 60-кілометровій черзі, повз неї могла двічі проїхати одна й та ж порожня вантажівка, яка їздить туди-сюди з польськими товарами. Так відбувалось, бо черга в Україну порівняно невелика, а виконавши замовлення порожнє авто виїжджало назад в Польщу через пільгову чергу.

Це дратувало українських далекобійників, і вони самостійно перекрили пільговий рух водіям на порожніх вантажівках.

У коментарі ЕП Мустафа Найєм наголосив, що Україна не прибирала норму для пропуску порожніх автомобілів поза чергою та готова продовжувати її виконання.

Водночас проконтролювати 58-кілометрову чергу на Ягодині та змусити українських водіїв пропустити порожні вантажівки, як передбачено домовленостями, влада наразі не може.

"Важко пояснити нашим перевізникам, чому вони повинні чекати переходу через кордон 10 днів, в той час як польські перевізники без проблем заїжджають в Україну, хочуть швидше виїхати без черги та продовжити заробляти. І все це – поки наші водії стоять у черзі", – сказав Найєм.

Тепер в одній смузі стоять одночасно заповнені та порожні вантажівки, що значно збільшує чергу у розмірах. Але на цьому проблеми не закінчуються.

Протести в обидва боки

Пропуск автомобілів на Ягодині триває в’яло, адже з’явилась проблема з польськими фітосанітарними службами, які, за даними Мінінфраструктури, почали перевіряти українські вантажівки з продовольством вчетверо повільніше.

За словами Мустафи Найєма, польських працівників фітосанітарних служб небагато на весь кордон. Вони скасували цілодобовий режим роботи, і тепер пропускна здатність пункту впала.

Польські ж інспектори жаліються на неправильно оформлені документи з боку українських водіїв, що займає в них багато часу.

Це лише підігріло градус напруги. Польські водії заблокували дорогу та вимагають пришвидшити перевірку вантажівок, забезпечити пільговий проїзд водіям на порожньому транспорті та позбавити Україну транспортного безвізу, повернувши дозвільну систему.

Остання вимога може позбавити Україну великої частини експорту. В умовах дозвільної системи Україна не зможе возити багато вантажів до ЄС, адже ліміт дозволів на перетин кордону швидко закінчується і, як правило, не відповідає потребам українських експортерів.

Українські далекобійники теж погрожують перекрити ділянку дороги з українського боку, якщо не будуть виконані їхні умови: пришвидшити фітосанітарну перевірку, забезпечити водіям комфортне перебування у чергах та не допустити скасування транспортного безвізу.

Чи може затримка українського продовольства бути вигідною для польського бізнесу? В теорії – так.

Польська влада і раніше захищала свій ринок обмеження імпорту. Наприклад, у 2019 році вона зменшила українським вантажівкам кількість дозволів на перетин кордону з 200 до 160 тис та скорочувала їх аж до повного скасування дозвільної системи у 2022 році.

Зі слів аналітика консалтингової компанії Barva Invest Павла Хаустова, у світі є розповсюдженою практикою введення імпортних мит або квот. Їхня мета – на певний час обмежити постачання зерна з інших країн. В період збору врожаю це підтримує ціни на внутрішньому ринку та дає можливість фермерам всередині країни заробити більше.

Польща не може накласти квоти на Україну, бо ЄС скасував усі обмеження на торгівлю. Однак затримки продовольства на кордоні можуть підіграти польсьским фермерам та зберегти їх від конкуренції з українськими виробниками, які продають свої товари з дисконтом.

Попри це українська влада не звинувачує польських партнерів у навмисному гальмуванні вантажів. Поки що лунають пропозиції взаємних поступок та спроби розвантажити важливу автомобільну артерію.

Коли це скінчиться?

Проблему Ягодину має бути вирішено з двох боків: розвантаження черги та полегшення життя далекобійникам. Почнемо з останнього.

Пункти пропуску на західному кордоні працюватимуть в авральному режимі щонайменше до кінця війни. Навіть простій у 2-3 дні є стресом для водіїв, не кажучи вже про аномальні 60-кілометрові черги.

Щоб зберегти здоров’я, далекобійники давно просять облаштувати біля пунктів пропуску хаби для відпочинку. За словами Олександра Кирилюка, логістичні компанії навіть готові платити за ці послуги, адже на утримання проживання водія в машині в будь-якому випадку йдуть гроші.

Мустафа Найєм зазначив, що розбудова таких центрів – це питання довгострокової перспективи, адже в бюджеті наразі немає на це коштів. Однак частково проблему може вирішити електронна черга, яка може запрацювати вже у жовтні.

"Електронна черга мінімізує наші витрати, тому що водій буде сидіти вдома, а не зношувати машину, рухаючись по 20 метрів у черзі. Ми будемо точно знати, коли пройдемо кордон і зможемо більш ефективно планувати рейси. Зараз же це неможливо", – сказав Кирилюк.

Економічно Україна найбільше зацікавлена в розвантаженні черг, тому уряд уже надіслав польсьскій владі низку пропозицій.

Щоб польські фітосанітарні служби могли ефективніше здійснювати перевірку, Україна пропонує збільшити кількість інспекторів та робити попереднє сортування автомобілів за вантажами.

40-50% від товарів, що проходять фітосанітарний контроль – це ріпак, який йде транзитом в інші країни для виробництва біопалива. Тож Україна пропонує взагалі не проводити контроль цього товару, а просто пломбувати вантажівки та відправляти його до пункту призначення.

Вже є домовленість про відкриття пункту "Устилуг - Зосін" для окремого виїзду порожніх автомобілів. У відповідь Україна чекає, що Польща вирішить проблему з фітосанітарними службами. Це має стати початком певного компромісу між двома державами.

Україна також хоче, щоб пропуск порожнього транспорту без черги не враховувався у ліміт пропуску автомобілів через кордон. Таким чином Польща зможе значно більше пропускати українських вантажівок з українським товаром.

Тепер слово за поляками. Перші результати перемовин, ймовірно, можна буде побачити під час візиту прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в Україну, який очікується у найближчі дні. Тоді на рівні керівників урядів можуть бути озвучені конкретні кроки щодо вирішення кризи.