Призрак Третьей мировой. Как Россия и Китай заставили перевооружиться весь мир

У Стокгольмському інституті дослідження миру (SIPRI) підрахували, що за останні 20 років світові витрати на оборону зросли на 85%. Лише у 2021 році країни профінансували збройні сили на 2,1 трлн дол.

З 2018 року світові витрати на озброєння зростають найактивніше, а в ЗМІ все частіше лунає термін "Друга холодна війна", яким тепер називають протистояння Росії та Китаю із західними країнами.

Глобальна напруга призводить до низки локальних конфліктів, які можуть перерости у великі війни. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало яскравим маркером небезпеки, що нависла над світом.

Ці події змусили весь світ "тримати порох сухим". Готуючись до великого протистояння, країни все активніше купують зброю та збільшують армії. Це стосується навіть тих, хто останні роки нехтував своєю обороноздатністю.

Європа виходить із коми

Після розпаду СРСР армії країн Європейського Союзу постійно скорочувались. Військових готували лише для локальних операцій за кордоном, а повномасштабну війну з Росією ніхто навіть не допускав.

Загальні витрати Євросоюзу на оборону за 23 роки зросли лише на 20%. За цей же період Російська Федерація збільшила фінансування армії на 300%, а Китай – взагалі на 500%.

У 2014 році пацифістська політика ЄС зазнала нищівної критики. Російське вторгнення в Україну поставило питання: чи може Євросоюз захистити себе у випадку агресії? Того ж року на саміті НАТО в Уельсі кожен член альянсу погодився збільшити витрати на оборону щонайменше до 2% від ВВП.

Держави, які межують з Росією, досягли необхідних показників вже у 2018-му році, але інші великі країни залишали свої армії недофінансованими. Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди продовжували шукати компроміс з агресором та витрачали на оборону лише 45-60% від необхідного обсягу.

Особливо важкою є ситуація у збройних силах Німеччини. За даними видання Spiegel, у 2018 році повітряні сили Буднесверу мали лише 4 боєздатних винищувачі четвертого покоління Eurofighter Typhoon зі 128-ми, які перебували в ангарах.

В той час, коли Росія бомбить міста в центрі Європи, Німеччина не має жодної боєздатної дивізії. Країна гальмує постачання озброєнь до України через нестачу машин навіть для власних збройних сил.

Навіть та німецька техніка, яка все ж потрапляє на фронт, виходить з ладу. Так було із гаубицями PzH 2000, які не витримували інтенсивної стрільби на передовій.

Проблеми Німеччини в різній мірі актуальні для багатьох країн блоку. Наприклад, Іспанія скасувала постачання танків Leopard в Україну через їхній несправний стан.

Роки російської агресії у Європі змусили країни розпочати масштабну кампанію з переозброєння.

Президент Німеччини Олаф Шольц проголосив "історичний зсув" у політиці безпеки. Парламент країни домовився про створення спеціального фонду модернізації збройних сил на 100 млрд євро. Ці гроші забезпечать виконання вимоги НАТО у фінансуванні у 2% від ВВП та підуть, зокрема, на придбання американських винищувачів п'ятого покоління F-35.

Зміни почались і в Нідерландах. Уряд оголосив, що збільшить витрати на оборону одразу на 40%. Країна планує закупити дев’ять американських винищувачів F-35, ракети Tomahawk, безпілотники MQ-9 Reapers та системи залпового вогню М142 Himars.

Але найбільша мілітаризація в ЄС відбудеться у Польщі. Країна прагне майже вдвічі збільшити кількість військових – до 300 тисяч, а у найближчі роки витрачати на оборону 5% від ВВП замість 2%. Одних лише Himars поляки планують замовити 500 одиниць з локалізацією виробництва всередині країни. Це більше, ніж у Сполучених Штатах.

Посилює обороноздатність і Фінляндія, яка незабаром вступить в НАТО. У лютому країна підписала довгостроковий контракт вартістю 9,4 млрд євро на закупівлю 64 американських винищувачів F-35.

Після "брекзиту" загострились амбіції ще одного важливого гравця – Великої Британії. І хоча країна не мала проблем з фінансуванням армії, у 2021 році британці представили план "найрадикальнішої трансформації армії за останні 20 років", який передбачає десятки мільярдів фунтів інвестицій в найближчі роки.

За даними SIPRI, у 2017-2021 роках країни ЄС найбільше поміж інших регіонів світу наростили імпорт озброєнь, у порівнянні з 2012-2016 роками. Найбільшими покупцями були Велика Британія, Норвегія та Нідерланди. Очікується, що тенденція продовжиться і в наступні роки.

Певний зсув відбувається і на рівні інвестицій – приватні фонди стають все більш лояльними до фінансування воєнної промисловості.

Наприклад, ще рік тому шведський банк SEB відмовлявся вкладати кошти у виробництво зброї, декларуючи інвестування лише у проєкти з високим соціальним, екологічним та управлінським рейтингом. Проте зараз він дозволив окремим своїм фондам інвестувати в оборонну промисловість.

Азія озброюється

Драматичний візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань показав, що ситуація в Азії може загостритись в будь-який момент. Постійне напруження в регіоні є головним драйвером для світового ринку озброєнь.

На азійські країни та Океанію припадає 43% світового імпорту зброї. Головними покупцями є Індія, Австралія, Китай, Південна Корея, Пакистан та Японія.

Глобальні амбіції Китаю та його конфронтація зі США стимулюють його уряд купувати більше військової техніки. Лише за останні 10 років оборонні витрати Піднебесної зросли на 80%. Китайський військово-морський флот вже кількісно перевищує американський, хоча і значно поступається в якісних показниках.

На противагу Китаю боєздатність підвищує Австралія, оборонні витрати якої з 2012 року зросли на понад третину. За цей час країна наростила імпорт озброєнь на 62%.

Для стримування Китаю у 2021 році був створений тристоронній оборонний пакт AUKUS, який включає США, Велику Британію та Австралію. В рамках цього договору австралійці співпрацюватимуть в галузі передових воєнних розробок: атомні підводні човни, гіперзвукові ракети, зброя на основі штучного інтелекту, технології кібербезпеки тощо.

Республіка Корея змушена існувати біля свого войовничого північного сусіда – КНДР, який регулярно погрожує застосуванням ядерної зброї. Це тримає у тонусі армію та стимулює розвиток ВПК. Такими темпами Південна Корея невдовзі сама перетвориться на ключового експортера зброї для багатьох країн.

Індія має територіальні суперечки одразу з двома сусідніми ядерними країнами – Китаєм та Пакистаном. Лише у 2020 році країна мала кілька кривавих зіткнень з обома своїми опонентами на спірних територіях.

Потреба себе захищати зробила Індію найбільшим імпортером зброї у світі.

В останні роки напруга в азійському регіоні лише зростає, а тому немає жодних підстав для припинення перегонів з озброєння.

Хто отримає вигоду?

Під час великих криз країни роблять жорсткішою фіскальну політику, а заморожені конфлікти вмить перетворюються на гарячі точки. Тому воєнна промисловість в такі періоди підтримується великим державним замовленням та об’єктивною потребою в обороні.

До "великої трійки" за доходами від оборонних замовлень традиційно входять американські авіавиробники Lockheed Martin та Boeing, а також компанія Raytheon – виробник ЗРК Patriot та Stinger.

До списку найбільших виробників зброї належать і деякі цивільні компанії, у яких частка оборонних замовлень серед загальних доходів менше третини. Наприклад, нідерландський авіабудівник Airbus, американський виробник електронного обладнання Honeywell, автовиробники Rolls-Royce, Mitsubishi тощо.

Більшість світових витрат на оборону припадає на продукцію 100 найбільших виробників зброї, які щороку визначає SIPRI. 41 з них – зі Сполучених Штатів. 11 – з Росії, 7 – з Великої Британії.

До першої десятки компаній за доходами від воєнної промисловості входять шість американських компаній, три китайські та одна британська. Український "Укроборонпром" теж є у списку SIPRI, однак лише на 77 сходинці.

На світовому ринку зброї частка США складає 39%, Росії – 19%, Франції – 11%. Тож найбільшу вигоду від глобальної мілітаризації отримають Сполучені Штати.

Війна в Україні не тільки змусила переозброїтись увесь світ, але й стала великою вітриною для американських розробок. Культ "джавелінів" та "хімарсів", який панує в українському суспільстві після їх вдалого застосування проти окупантів, звертає увагу замовників з усього світу.

Росія ж з часом втрачатиме своїх клієнтів. На це є кілька причин. Перша – це фінансові санкції, які значно ускладнюють розрахунки з агресором. Друга – загроза потрапити під санкції CAATSA, які США вводить проти країн, що купують передові російські розробки.

Третя причина – це технологічні санкції проти Росії, які підривають впевненість клієнтів у російській промисловості. А четверта – руйнування міфу про всемогутність російської техніки та переосмислення її реальної ефективності.

За більш ніж п'ять місяців великої війни в Україні від контрактів на постачання російських гелікоптерів уже відмовились Індія та Філіппіни.

Нішу Росії на світовому ринку озброєнь займуть не лише Сполучені Штати. Американці продають дорогу високотехнологічну техніку і ставлять доволі жорсткі умови за контрактами, що підходить не всім. Тому варто очікувати піднесення альтернативних країн-експортерів.

Наприклад, останні два роки Індія, головний покупець російської техніки, поетапно забороняє імпорт 300 видів зброї. Таким чином уряд стимулює внутрішнє виробництво. Якщо план спрацює, то в майбутньому країна зможе сама експортувати озброєння.

Нарощує експортний потенціал і Південна Корея. Країна є найбільш швидкозростаючим експортером зброї у світі.

Корейська зброя вже має високий попит у Євросоюзі. У липні республіка уклала із Польщею свою найбільшу оборонну експортну угоду в історії. На продаж підуть 48 легких винищувачів FA-50, 1000 танків К2 та понад 600 гаубиць К9.

Зростаючий ринок озброєнь надає стимулу виробництву і в країнах Європейського Союзу. Російська загроза змушує блок приділяти більше уваги власним воєнним розробкам, які мають неабиякий потенціал в серійному виробництві.

Технічний прогрес в останні десятиліття дає можливість Китаю позбавитись від імпортної залежності зброї. Зараз Піднебесна вже тримає 4,6% світового ринку озброєнь та має перспективи розширення експорту на дружні країни в Азії та Африці.

Можливо, після великої війни своє місце на світовому ринку озброєнь зможе посісти й Україна. Розробки українських конструкторів добре зарекомендували себе під час бойових дій проти російської армії. Мова про БТР-4 "Буцефал", ПТРК "Стугна-П" та протикорабельні комплекси "Нептун".

БТР-4 джерело: Defense Expres

У радіоактивний попіл

У липні Росія спустила 184-метровий атомний підводний човен "Білгород". Країна-окупант готує його для перенесення важких ядерних торпед "Посейдон", які ще називають "зброєю судного дня". Вони нібито здатні знищувати міста радіоактивним цунамі та залишатись невидимими для західних протиракетних систем.

Самі "Посейдони" ще перебувають в розробці. Ймовірно, їх реальні характеристики відрізнятимуться від пропагандистських штампів, але сам факт розробки такої зброї кидає виклик іншим країнам ядерного клубу.

Потенційна загроза застосування технологічних підводних ядерних торпед змусить країни повернутись до реалій "Холодної війни" та провести ревізію своїх атомних підводних човнів, міжконтинентальних ракет, систем протиракетної оборони тощо.

В Стокгольмському інституті дослідження миру вже бачить ознаки того, що скорочення ядерного озброєння після розпаду СРСР підходить до завершення.

У звіті інституту йдеться, що Китай, Росія, Британія, Франція, Індія, Пакистан та навіть Ізраїль займаються поповненням та модернізацією своїх ядерних арсеналів. Аналітики побачили, що атомні ракети займають все більш важливе місце у стратегіях більшості зазначених країн.

Незрозумілим залишається стан протиядерної дипломатії. Сполучені Штати та Іран вже півроку перебувають на "фінішній прямій" щодо нової ядерної угоди, яка має запобігти отриманню цієї зброї Іраном. Проте сторони ніяк не можуть дійти згоди. Вся надія на новий раунд перемовин, який невдовзі розпочнеться у Відні.

Поки такі країни як Росія та КНДР прямо погрожують світц застосуванням ядерної зброї, складно уявити взаємне скорочення арсеналів в найближчі роки. Оскільки відносини між ядерними країнами перебувають у напрузі, ядерні перегони можуть і надалі набирати обертів.